Горят поезд и дома, людей эвакуируют: дроны массово ударили по России — всё об атаках беспилотников

Дроны атаковали регионы России 24 мая. Во время налета погибли и пострадали люди, также обломки повредили дома и автомобили. Рассказываем всё, что известно об ударах.

В Белгородской области во время атак беспилотников погиб мужчина. Об этом говорится в группе «Оперштаб Белгородской области» в Telegram.

«В городе Грайворон при детонации FPV-дрона от полученных травм погиб мужчина», — сказано в сообщении.

Еще два человека пострадали во время атак в разных районах Белгородской области. В селе Ржевка сдетонировало взрывное устройство во дворе частного дома. Мужчина получил ранения рук, грудной клетки и ссадины лица. Его на лечение направили в городскую больницу № 2 Белгорода.

«А в городе Шебекино дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта. Мужчину с ранениями бедра и спины госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода», — говорится в сообщении telegram-канала.

Помимо этого, беспилотники ударили по домам и машинам мирных жителей. В городе Грайворон в результате атак дронов полностью выгорела легковушка, еще несколько машин изрешетило осколками.

«При втором ударе дрона загорелось одно из помещений коммерческого объекта. В здании повреждены окна, фасад и припаркованный автомобиль. Также во время следующих атак поврежден частный дом: выбиты окна, посечена кровля», — сообщается в группе «Оперштаб Белгородской области» в Telegram.

В Брянской области во время ударов беспилотников ранения получили два человека. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

Один мужчина ранен в поселке Запесочье, второй — в Кистер. Пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В Курской области дрон атаковал железнодорожные пути во Льговском районе, из-за чего загорелся вагон с топливом. Об этом говорится в официальном Telegram-канале администрации региона «Курская область».

«Площадь возгорания устанавливается. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Для безопасности из ближайшего населенного пункта эвакуировали 76 человек. Их разместили у родных и близких. При необходимости их обеспечат жильем.