Уронил и трепал за волосы: в Ярославле произошла жесткая потасовка на пороге магазина — видео

Вечером 23 мая в Дзержинском районе Ярославля произошла жесткая потасовка на пороге одного из алкомаркетов. Инцидент случился у магазина, расположенного неподалеку от жилого комплекса на пересечении Тутаевского шоссе и улицы Панина, рассказали очевидцы.
Случившееся попало на камеры видеозаписи. Вначале из магазина вышла компания молодых людей. Один из парней задержался и остановился у двери. Затем началась драка. Юноша попытался ее разнять, но быстро отошел. Тогда один из агрессоров ударил и его, парень побежал вслед за обидчиком.
Затем юношу уронили на асфальт и начали трепать за волосы. Один из участников в это время наносил ему удары. Затем на порог вышел сотрудник магазина и, по всей видимости, сделал дебоширам замечание. Тогда они разошлись, а парень вместе с приятелем зашел внутрь.
В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что в полицию поступало заявление о нападении в указанной локации. Однако пока не известно, идет речь об этом инциденте, или в этом районе произошла еще одна драка.