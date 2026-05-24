Уронил и трепал за волосы: в Ярославле произошла жесткая потасовка на пороге магазина — видео

В Ярославле произошла жесткая потасовка на пороге магазина Источник: Ярославль Очевидец / Max.ru

Вечером 23 мая в Дзержинском районе Ярославля произошла жесткая потасовка на пороге одного из алкомаркетов. Инцидент случился у магазина, расположенного неподалеку от жилого комплекса на пересечении Тутаевского шоссе и улицы Панина, рассказали очевидцы.

Случившееся попало на камеры видеозаписи. Вначале из магазина вышла компания молодых людей. Один из парней задержался и остановился у двери. Затем началась драка. Юноша попытался ее разнять, но быстро отошел. Тогда один из агрессоров ударил и его, парень побежал вслед за обидчиком.

Затем юношу уронили на асфальт и начали трепать за волосы. Один из участников в это время наносил ему удары. Затем на порог вышел сотрудник магазина и, по всей видимости, сделал дебоширам замечание. Тогда они разошлись, а парень вместе с приятелем зашел внутрь.

Остановить перепалку смог сотрудник магазина Источник: Ярославль Очевидец / Max.ru