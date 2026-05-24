НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

6 м/c,

зап.

 753мм 49%
Подробнее
2 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
Чествование «Локомотива». Программа
Обзор немецкого теплохода
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Отдохнула в Таиланде
Как отметить свадьбу в Ярославле
Кубок Гагарина изменят
Где интернет?
Нет горячей воды
Афиша на выходные
Происшествия Россия атаковала Украину «Орешником» и другими мощными ракетами: всё об «ударах возмездия»

Россия атаковала Украину «Орешником» и другими мощными ракетами: всё об «ударах возмездия»

Об этом сообщили в Минобороны

179
В Минобороны назвали произошедшее «ударом возмездия» | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUВ Минобороны назвали произошедшее «ударом возмездия» | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В Минобороны назвали произошедшее «ударом возмездия»

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Россия нанесла удар по объектам на Украине с применением ракет «Орешник». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве заявили, что атака стала ответом на террористические действия киевского режима. Помимо ракет «Орешник», в ходе операции использовались оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон», а также другие крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования. Дополнительно задействовались ударные беспилотные летательные аппараты.

Целями ударов стали объекты военного управления, авиационные базы и предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины. Как отмечается в сводке Минобороны, все назначенные объекты были успешно поражены.

22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В результате пострадали десятки студентов, погиб 21 человек.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия ответит на удар ВСУ.

«Мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИД невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», — сказал Путин.

Президент также отметил, что удар не был случайным.

«Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место», — заявил Путин.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Орешник Удар Ракета
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
JayroslavMudryi

Достижения

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

41 минута
подтвердилась версия Старобельск---нужен был рукотворный повод!
Гость
6 минут
И не какое это не возмездие, здесь погибли дети, а там просто ржавые железяки развалили.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
«Это верный способ умереть прямо сейчас». HR-директор объяснила, стоит ли торговаться с начальством при сокращении
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем