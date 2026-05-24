Россия атаковала Украину «Орешником» и другими мощными ракетами: всё об «ударах возмездия»

Россия нанесла удар по объектам на Украине с применением ракет «Орешник». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве заявили, что атака стала ответом на террористические действия киевского режима. Помимо ракет «Орешник», в ходе операции использовались оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон», а также другие крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования. Дополнительно задействовались ударные беспилотные летательные аппараты.

Целями ударов стали объекты военного управления, авиационные базы и предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины. Как отмечается в сводке Минобороны, все назначенные объекты были успешно поражены.

22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В результате пострадали десятки студентов, погиб 21 человек.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия ответит на удар ВСУ.

«Мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИД невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», — сказал Путин.

Президент также отметил, что удар не был случайным.