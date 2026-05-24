13 машин попали в смертельную массовую аварию в Подмосковье: новости 24 мая

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 24 мая.

Новая схема мошенничества с квартирами

Собственники рискуют лишиться жилья из‑за новой схемы мошенников при сдаче недвижимости в аренду, рассказал гендиректор юрфирмы «Ляпунов, Терехин и партнёры» Филипп Терехин.

Аферисты снимают квартиру и спустя время вынуждают собственника подписать документ под видом «временной помощи» — расписку, договор займа или залога. Например, под видом соглашения об авансе могут подсунуть бумагу с условием о займе или крупной неустойке.

Чаще всего на уловку попадаются пожилые люди: они думают, что подписывают подтверждение арендной платы, а мошенники потом используют документ в суде. Если собственник не примет активного участия в процессе, суд может обратить взыскание на квартиру.

Такие действия являются мошенничеством (ст. 159 УК РФ). Потерпевший может оспорить сделку по ст. 179 ГК РФ. Эксперт советует сразу:

подать заявление в полицию;

обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной;

заявить ходатайство о запрете регистрационных действий с квартирой.

Пенсионеры получат прибавку

С 1 июня 2026 года некоторые категории пенсионеров в России получат прибавку к пенсии. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Выплаты увеличатся для четырех групп граждан — в двух случаях понадобится подать заявление, в остальных начисления сделают автоматически.

Кто получит прибавку:

Граждане, отметившие 80‑летний юбилей в мае. Фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается — с 9584,69 рубля до 19 169,38 рубля. Плюс ежемесячная надбавка на уход — 1413,86 рубля. Итого прирост — 10 998,55 рубля (уже в июньской выплате). Пенсионеры с впервые установленной в мае I группой инвалидности. Фиксированная выплата также удваивается до 19 169,38 рубля, надбавка на уход (1413,86 рубля) назначается автоматически на основании данных медико‑социальной экспертизы. Пенсионеры, подавшие в мае заявление о перерасчете из‑за появления нетрудоспособных иждивенцев (дети до 18 лет, студенты‑очники до 23 лет, дети‑инвалиды и другие нетрудоспособные члены семьи). За каждого иждивенца — 3194,90 рубля (максимум за троих — 9584,70 рубля). Для получения нужно подать заявление в Социальный фонд с подтверждающими документами. Неработающие пенсионеры из сельской местности с подтвержденным в мае стажем не менее 30 лет по профессиям из правительственного перечня. Фиксированная выплата повышается на 25 % — дополнительно 2396,17 рубля к пенсии. Если данные о стаже есть в системе Социального фонда, перерасчет сделают без заявления; если нет — нужно обратиться с трудовой книжкой и архивными справками.

В магазинах нашли смертельно опасную воду

Вода «Джермук» армянского производства временно исчезла с полок магазинов: Роспотребнадзор приостановил ее продажи, а система маркировки «Честный знак» оперативно заблокировала оборот продукции.

Причина — выявленные нарушения: качество воды не соответствует обязательным требованиям, что может быть опасно для здоровья. Под запрет попали целых 37 миллионов бутылок — минеральная, питьевая и газированная вода (в том числе со вкусовыми добавками) в стекле и пластике объемом от 0,33 до 1,5 литра. Продажи остановлены до завершения проверки Роспотребнадзора.

Эпидемиолог рассказала, как вытащить клеща без пинцета

Если к вам присосался клещ, а пинцета нет, его можно извлечь с помощью прочной нити, рассказала заведующая отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.

Нужно сделать петлю из нити, накинуть ее близко к хоботку клеща и аккуратно, без рывков, выкрутить и подтянуть паразита, слегка покачивая нить из стороны в сторону. Важно не вращать нить, иначе головка может остаться в коже.

После удаления промойте место укуса водой с мылом и вымойте руки. При наличии антисептика обработайте ранку, а если его нет — используйте чистую воду.

Важно не использовать масло и спирт, так как они могут спровоцировать выброс возбудителей инфекций в ранку.

Мошенники заманивают людей в фальшивые домовые чаты

Заслуженный юрист РФ и руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьёв сообщил РИА Новости о новой схеме обмана в сфере ЖКХ.

Злоумышленники создают фальшивый домовой чат в мессенджере и выдают его за официальный — якобы там есть сотрудники ЖКХ и мастера. Чтобы попасть в группу, жильцам предлагают нажать на фотографию «зампредседателя» Елизаветы Бормотовой.

Это может стать первым шагом к серьезному обману. Позже мошенники начнут маскироваться под сотрудников госорганов (ФСБ, Центробанка, Следственного комитета и других), чтобы выманить личные данные и деньги.

Юрист призывает быть бдительными: не переходите по сомнительным ссылкам и сразу сообщайте в полицию, если заподозрили мошенничество.

У резиденции Трампа произошла стрельба

Рядом с резиденцией президента США Дональда Трампа в Вашингтоне прозвучала серия выстрелов. Сотрудники секретной службы открыли ответный огонь — вооруженного человека нейтрализовали.

Об инциденте рассказали NBC News, ABC News, NewsNation и другие телеканалы. По данным журналистов президентского пула, работающих на месте, вблизи Белого дома были слышны от 20 до 30 выстрелов.

По сведениям DC News Now, Дональд Трамп в это время находился в Белом доме. Информация об угрозе для жизни президента не поступала. За несколько часов до стрельбы президент Трамп объявил, что его администрация близка к завершению сделки по прекращению войны с Ираном.

13 машин столкнулось в Подмосковье

Сразу 13 машин столкнулись у поселка Лесной в Подмосковье. В ДТП попали две фуры и легковые машины, сообщает «Мособлпожспас». На месте работают спасатели. По данным Госавтоинспекции, погиб один человек, шестеро обратились за медицинской помощью.

В подмосковной полиции сообщили, что ДТП случилось в 16:38 на 44-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» в сторону области. Предварительно, водитель фуры выехал на встречную полосу и столкнулся с 12 автомобилями.

