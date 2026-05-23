Происшествия До 18 выросло число погибших после атаки дронов на общежитие: главное

Спасатели продолжают разбирать завалы

Рассказываем, что известно о ЧП

Рассказываем, что известно о ЧП

Источник:

Леонид Пасечник / MAX

Накануне, 22 мая, ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В результате пострадали десятки студентов, а количество погибших постоянно растет. Спасатели продолжают разбирать завалы. Мы собрали, что известно о трагедии к данному часу.

Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, на момент удара в общежитии находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Сотрудники МЧС вытаскивают из-под завалов людей. На данный момент число погибших увеличилось до 18 человек. Глава ЛНР опубликовал имена пострадавших и погибших, которые удалось установить.

«Регион и вся страна живут судьбами этих людей и болью их семей. Большое спасибо всем, кто выражает сочувствие, переживание и поддержку — Старобельску очень важно чувствовать, что с ним вся Россия. Благодарю спасателей и врачей, которые уже больше суток без остановки помогают пострадавшим.

Убийц и тех, кто их покрывает, не простим. За лицемерие и циничные высказывания западных стран о нашей трагедии им обязательно воздастся», — написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, а спасатели продолжают разбор завалов. В городе также повреждены административные здания, магазины и частные дома.

Прокуратура ЛНР взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им помощи. Прокурор Старобельского района Дмитрий Солонина лично контролирует ситуацию. Ведомство организовало горячую линию.

Дарья Пирогова
Гость
38 минут
а как всё начиналось 26 лет назад Аплодировали хлопали кивали просили умоляли и покупали календари с президентом
