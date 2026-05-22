Путин обратился к украинским военным после атаки по общежитию с детьми: Россия готовит ответ на удар

Путин назвал точное число жертв удара

Россия ответит на удар ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

«Мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», — сказал Путин.

По его словам, киевский режим нанес террористический удар по общежитию, в результате которого погибли шесть человек, а 15 числятся пропавшими без вести. Удар произошел в три волны, рядом с общежитием нет военных объектов.

«Удар не был случайным, он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место», — отметил президент.

Президент также охарактеризовал ситуацию на фронте для ВСУ как катастрофическую. Он подчеркнул, что украинским военным не помогает ни западная помощь, ни насильственная мобилизация, а дезертирство приобретает катастрофический характер. Путин призвал украинских военнослужащих не выполнять преступных приказов украинских властей.

«Иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений», — подытожил президент.