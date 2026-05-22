НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Ярославле
Погода+25°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

2 м/c,

южн.

 757мм 47%
Подробнее
3 Пробки
USD 70,79
EUR 83,27
Сбили БПЛА под Ярославлем
«Локомотив» — чемпион!
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Погиб водитель
Как отметить свадьбу в Ярославле
Прогноз погоды
Поддельные документы в котельных
Когда прогремит гроза
Афиша на неделю
Происшествия Атаки БПЛА Дроны ударили по общежитию, полному детей: их ищут под завалами. Что известно об атаке

Дроны ударили по общежитию, полному детей: их ищут под завалами. Что известно об атаке

Из-под обломков достали погибшего

435
Десятки людей получили ранения | Источник: Леонид Пасечник / MAXДесятки людей получили ранения | Источник: Леонид Пасечник / MAX

Десятки людей получили ранения

Источник:

Леонид Пасечник / MAX

Беспилотники ночью атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Погиб один человек, 35 детей получили ранения, под завалами остаются люди. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям», — написал Пасечник на платформе MAX.

Источник: Леонид Пасечник / MAXИсточник: Леонид Пасечник / MAX
Источник:

Леонид Пасечник / MAX

Дроны атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек.

Спасатели разбирают завалы. По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, там могут находиться до 18 человек. К сожалению, без жертв не обошлось. Как сообщили в МЧС, из-под обломков извлекли тело одного погибшего.

Источник: Леонид Пасечник / MAXИсточник: Леонид Пасечник / MAX
Источник:

Леонид Пасечник / MAX

На кадрах видно, что часть зданий обрушилась, окна вылетели. Есть локальное возгорание.

На месте работают экстренные службы. Пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь. Поиск пришлось временно приостановить из-за риска повторной атаки.

Источник: Леонид Пасечник / MAXИсточник: Леонид Пасечник / MAX
Источник:

Леонид Пасечник / MAX

Прокуратура ЛНР взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им помощи. Прокурор Старобельского района Дмитрий Солонина лично контролирует ситуацию. Ведомство организовало горячую линию.

Источник: Леонид Пасечник / MAXИсточник: Леонид Пасечник / MAX
Источник:

Леонид Пасечник / MAX

В Старобельске также повреждения получили административные здания, магазины и частные дома. В одном из них ранен мужчина.

Обновлено в 11.00 (мск):

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что по предварительным данным, погибли четыре человека. Под завалами ещё остаются люди. Омбудсмен выехала на место происшествия.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника Леонид Пасечник ЛНР Колледж Поиск
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
39 минут
Ну мы же не можем бежать в переди паровоза, или можем? Иначе это фантастическое отношение к Нашим людям невозможно понять и оправдать.
Гость
27 минут
Опять "с рук сойдет?".
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Рекомендуем