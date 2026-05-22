Дроны ударили по общежитию, полному детей: их ищут под завалами. Что известно об атаке

Беспилотники ночью атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Погиб один человек, 35 детей получили ранения, под завалами остаются люди. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям», — написал Пасечник на платформе MAX.

Дроны атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек.

Спасатели разбирают завалы. По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, там могут находиться до 18 человек. К сожалению, без жертв не обошлось. Как сообщили в МЧС, из-под обломков извлекли тело одного погибшего.

На кадрах видно, что часть зданий обрушилась, окна вылетели. Есть локальное возгорание.

На месте работают экстренные службы. Пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь. Поиск пришлось временно приостановить из-за риска повторной атаки.

Прокуратура ЛНР взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им помощи. Прокурор Старобельского района Дмитрий Солонина лично контролирует ситуацию. Ведомство организовало горячую линию.

В Старобельске также повреждения получили административные здания, магазины и частные дома. В одном из них ранен мужчина.

