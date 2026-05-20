В домах звенели стекла и тряслись стены: почти 300 беспилотников ударили по регионам

В Орловской области звучала ракетная опасность (фото носит иллюстративный характер) Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Массированная атака была сегодня ночью по России. Всего силы ПВО сбили 273 беспилотника. Во время ударов есть пострадавшие, в Нижнем Новгороде школьников перевели на дистант. Собрали всё, что известно о последствиях ночных налетов.

В Брянской области дроны ударили по автомобилю в поселке Суземка. Водителя ранило, сообщил глава региона Егор Ковальчук.

«В результате намеренного удара по движущемуся автомобилю, к сожалению, ранен водитель АПХ „Мираторг“. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

С четырех утра не спят жители Нижнего Новгорода. В Кстове слышны звуки взрывов. Очевидцы сообщили нашим коллегам из NN.RU, что в домах звенели стекла и тряслись стены. У машин сработала сигнализация.

«Я с четырех утра слушаю то взрывы, то вот недавно прям как будто стреляли», — рассказал житель.

Из-за этого школьников отправили на дистанционное обучение. Также глава приволжской столицы Юрий Шалабаев попросил родителей по возможности оставить маленьких детей дома и не приводить их в садики.

«Просьба соблюдать осторожность. Работает ПВО», — предупредил мэр в своем Telegram-канале.

Неспокойной ночь выдалась и для Орловской области. Над регионом трижды звучал сигнал ракетной опасности. Пострадавших и повреждений нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, заявил глава региона Андрей Клычков.