Происшествия В домах звенели стекла и тряслись стены: почти 300 беспилотников ударили по регионам

Есть пострадавшие

378
В Орловской области звучала ракетная опасность (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Массированная атака была сегодня ночью по России. Всего силы ПВО сбили 273 беспилотника. Во время ударов есть пострадавшие, в Нижнем Новгороде школьников перевели на дистант. Собрали всё, что известно о последствиях ночных налетов.

В Брянской области дроны ударили по автомобилю в поселке Суземка. Водителя ранило, сообщил глава региона Егор Ковальчук.

«В результате намеренного удара по движущемуся автомобилю, к сожалению, ранен водитель АПХ „Мираторг“. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

С четырех утра не спят жители Нижнего Новгорода. В Кстове слышны звуки взрывов. Очевидцы сообщили нашим коллегам из NN.RU, что в домах звенели стекла и тряслись стены. У машин сработала сигнализация.

«Я с четырех утра слушаю то взрывы, то вот недавно прям как будто стреляли», — рассказал житель.

Из-за этого школьников отправили на дистанционное обучение. Также глава приволжской столицы Юрий Шалабаев попросил родителей по возможности оставить маленьких детей дома и не приводить их в садики.

«Просьба соблюдать осторожность. Работает ПВО», — предупредил мэр в своем Telegram-канале.

Неспокойной ночь выдалась и для Орловской области. Над регионом трижды звучал сигнал ракетной опасности. Пострадавших и повреждений нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, заявил глава региона Андрей Клычков.

Всего за ночь силы ПВО уничтожили 273 беспилотника самолетного типа. В Минобороны РФ сообщили, что дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями.

Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
35 минут
Всё идет с перевыполнением плана?
Гость
28 минут
На пятый год это стало обыденностью.
