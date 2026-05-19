Дроны ударили по многоэтажкам и автозаправкам, есть жертвы. Всё об атаках беспилотников по России

Сбито более 100 беспилотников

Регионы России массово атаковали беспилотники 19 мая. Во время налета погибли и пострадали люди, также обломки повредили дома и автомобили. Рассказываем всё, что известно об ударах.

Один человек погиб после налета беспилотников на Курскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«В больнице скончался мужчина, пострадавший во время удара дрона на селе Марково Глушковского района. Врачи сделали всё, чтобы его спасти, но травмы оказались слишком тяжелыми. Виктору Дмитриевичу было 62 года», — говорится в сообщении.

Также во время этой атаки пострадала жена погибшего. Сейчас она находится в реанимации, за ее жизнь борются медики.

Еще два человека получили ранения во время налета дронов на село Сторожевое Большесолдатского района. У 60-летнего мужчины травмы головы, груди, живота, рук и ног. 43-летний мужчина получил ранения головы, шеи, руки и ноги. Оба находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь.

«Также вражеский дрон нанес удар по деревне Корочке. У пострадавшей ранения лица и левой голени с открытым переломом. На месте ей оказана медицинская помощь, готовим к отправке в Курскую областную больницу», — уточнил губернатор.

В Брянской области дрон атаковал автозаправку. Как написал в своем телеграм-канале губернатор Егор Ковальчук, инцидент произошел в селе Смотровая Буда Клинцовского района.

«Ранены два мирных жителя. Мужчин доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Во время этой атаки осколками повредило четыре автомобиля и навес автозаправки. На месте ЧП работают оперативные службы.

В Тверской области, в городе Удомле, обломки беспилотника попали в крышу девятиэтажного жилого дома. Жители не пострадали, говорится в сообщении губернатора Виталия Королёва.

«Повреждено остекление у балконов четырех квартир. Проводим оценку ущерба», — пояснил глава области.

Ярославскую область также атаковали беспилотники. Во время налета повреждено промышленное здание.

«Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — сообщил губернатор Михаил Евраев.