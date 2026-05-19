Происшествия Кто организовал смертельный тур по Байкалу, где погибли пять туристов

Рассказываем подробности об ответственных за экскурсионную прогулку, которая обернулась трагедией

Рассказываем, кто стоит за туром на озеро Байкал

На озере Байкал 19 мая погибли туристы из Москвы и области. Катер с группой путешественников потерпел крушение во время водной прогулки недалеко от поселка Турка в Бурятии. На борту было 18 человек, из которых выжили только 13, среди которых ребенок. Люди сами добиралась до берега в ледяной воде. Пятеро, в том числе и капитан, утонули.

Комплексную поездку людям продала фирма из подмосковного Ступино, а за перевозку по Байкалу отвечала жена бывшего чиновника. MSK1.RU рассказывает, что известно о причинах крушения и организаторах смертельного тура.

Ошибка капитана или перегруз? Что произошло на воде

Туристы совершали прогулку на катере «Хивус». Это суда-амфибии российского производства, которые отличаются тем, что у них есть воздушная подушка. Вместимость таких лодок — 10 человек, включая капитана. Напомним, что на борту, по данным МЧС, находились 18 человек.

Катер «Хивус», который перевернулся на Байкале, вмещал всего 10 человек

О том, как могло произойти крушение, рассказал Telegram-канал Baza. По их данным, капитан катера на воздушной подушке выехал на лед. В какой-то момент он решил совершить прыжок со льда в воду, и именно во время этого маневра судно перевернулось.

Сейчас, по данным синоптиков, вода в Байкале всё еще остается холодной: ее температура составляет примерно 7 градусов тепла. От чего конкретно погибли люди, неизвестно, предположительно, они могли переохладиться и утонуть. Как указали в МЧС, выжившие добирались до берега самостоятельно, среди них был 14-летний ребенок.

Что известно об организаторе тура

Комплексное путешествие организовала небольшая фирма из подмосковного Ступино — «Крис-Тур», подтвердила MSK1.RU ее сотрудница. Водная прогулка по Байкалу должна была стать заключительной частью 10-дневной поездки.

До этого туристов возили по городам Китая и Монголии. После осмотра самого глубокого в мире озера они должны были вылететь из Улан-Удэ в Москву.

В группе компании во «ВКонтакте» была опубликована программа большого тура «Китай — Монголия», который как раз приходится на период с 10 по 20 мая. Основная стоимость — 65 тысяч рублей. Если доплатить еще 5 тысяч, можно дополнительно посетить озеро Байкал.

После новостей о трагедии этот пост был удален со страницы сообщества.

Тур, участники которого погибли на Байкале, организовала компания из Подмосковья «Крис-тур»

«Смотрите, мы всю информацию пока знаем только от журналистов, которые вот звонят с самого утра. <…> Конечно, мы сами в шоке, всё переживаем. <…> Мы сами звонили в МЧС, связывались, — рассказала MSK1.RU сотрудница фирмы Елена. — У нас город маленький, компания маленькая».

У людей [пострадавших] мокрые телефоны, они разряжены у многих. Мы сейчас всё это узнаем, как людей доставлять, и всё остальное.

Елена

сотрудница турфирмы «Крис-тур» из Ступино

Судя по онлайн-картам, офис компании расположен в небольшом торговом центре «Цветной бульвар» в Ступино. По словам Елены, компания существует «уже очень давно». При этом на сервисах онлайн-карт у них есть всего один отзыв, датируемый 2024 годом. И тот негативный.

«Никому не советую обращаться в организацию „Крис-тур“! Заказали поездку с детьми в Клин, автобус от Sevendays пришел с трещинами на лобовом стекле, так еще и сломался по дороге. Два часа ждали другой автобус! Время отъезда было одно — за два дня до отъезда оказалось другое! На телефонные звонки отвечают через раз! Ужасная организация!» — написала пользовательница онлайн-карт Елена Лобанова и поставила компании одну звезду.

Никаких официальных юридических данных о работе компании «Крис-тур» в открытых источниках найти невозможно

Как именно работает компания, неясно. MSK1.RU не смог найти регистрации ни ИП, ни ООО, ни сайта. На инфоресурсах фирмы нет никаких юридических данных.

В беседе с MSK1.RU Елена подтвердила, что водную прогулку по Байкалу организовывала подрядная компания, но не уточнила ее названия.

Проблемы с лицензией? Бурятский перевозчик

По предварительным данным, за поездку на катере отвечала бурятская турфирма «Кристальный Байкал». У них есть регистрация в реестре официальных туроператоров России.

«Живем и выросли здесь, на Байкале, поэтому знаем всё про эти удивительные, красивые и сказочные места. Можем познакомить вас с местной культурой, обычаями и легендами. Покажем святые места и расскажем всё о них, — говорится в описании турфирмы. — Мы принимаем все необходимые меры для безопасного, комфортного и интересного отдыха наших гостей».

При этом компания указывает, что имеет лицензию на перевозку пассажиров водным транспортом. MSK1.RU не удалось найти ее в открытых источниках.

В сентябре 2025 года «Кристальному Байкалу» вынесли предостережение в связи с отсутствием лицензии на перевозки водным транспортом. Еще одна претензия надзорных ведомств касалась задержек отправления, которая произошла из-за поломки судна «Сириус». Пассажиры ехали вместо 3–3,5 часа целых восемь.

Представители «Кристального Байкала» на звонки MSK1.RU не ответили.

Жена главы района и подозрительные миллионы

Компания «Кристальный Байкал» была зарегистрирована в 2012 году. По данным из ЕГРЮЛ, ее финансовые показатели резко выросли в 2024–2025 годах. За прошлый год выручка фирмы составила 19,5 миллиона рублей.

Учредитель компании — 35-летняя Мария Севергина. Бизнесвумен — жена экс-главы Туркинского сельского поселения Бурятии. Как раз недалеко оттуда и произошла трагедия.

Мария Севергина оказалась женой экс-главы местного поселения в Бурятии

43-летний Сергей Севергин руководил Туркой с 2018-го. Его уволили в феврале прошлого года «в связи с утратой доверия». Причиной отставки стало то, что на счета семьи поступили подозрительные миллионы, превышающие совокупный доход супругов.

«Она [жена] занимается туристическим бизнесом. Это не то чтобы доход. Это движение по счету. Между родственниками. Оплата за кредиты была и за всё остальное. Все денежные средства, которые на карту поступили, они посчитали их доходом», — объяснялся тогда Севергин.

Мужа главы турфирмы «Кристальный Байкал» уволили с поста главы из-за незадекларированных миллионов

Из-за незадекларированных денег с чиновника через суд взыскали 3,4 миллиона рублей в пользу государства.

Семья пыталась оспорить решения судов и претензии прокуратуры. Севергина публиковала в бурятских Telegram-каналах заявление о том, что никогда не получала благ от статуса мужа.

«Получается, если ты предприниматель, у тебя не может быть мужа-госслужащего. Нужно уволить, получается, почти всех госслужащих, так как почти у всех есть жены и мужья-предприниматели! — писала хозяйка турфирмы. — Прокуратура такими исками призывает общество к массовым семейным разводам! Чтобы люди официально друг с другом не жили, такие иски ломают институт семьи».

Я никогда не обращалась в поселение ни за какими благами, не брала никаких участков, зданий и т. д. Реально конфликта нет! Я честно работаю, и мой муж не берет взятки или кому-то не дает воровать!

Мария Севергина

глава компании «Кристальный Байкал»

«Я не предоставила данные супругу по своим счетам, из-за этого мои предпринимательские деньги в размере 6,5 миллиона изымают в счет государства», — объяснялась она.

В Республике Бурятия возбудили уголовное дело после гибели туристов на Байкале по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Все подробности о гибели туристов из Москвы и Подмосковья во время водной прогулки по Байкалу мы собрали в этом материале.

Екатерина Рябчук
Специальный корреспондент MSK1.RU
Гость
45 минут
Закрыть все турагентства и обязать всех оплачивать кроме туристического налога покупать ещё страховку Люди простые люди просили умоляли об этом!!
