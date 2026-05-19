Кто организовал смертельный тур по Байкалу, где погибли пять туристов

Рассказываем, кто стоит за туром на озеро Байкал Источник: Мария Севергина / «ВКонтакте», Восточно-Сибирская транспортная прокуратура / Maх, соцсети

На озере Байкал 19 мая погибли туристы из Москвы и области. Катер с группой путешественников потерпел крушение во время водной прогулки недалеко от поселка Турка в Бурятии. На борту было 18 человек, из которых выжили только 13, среди которых ребенок. Люди сами добиралась до берега в ледяной воде. Пятеро, в том числе и капитан, утонули.

Комплексную поездку людям продала фирма из подмосковного Ступино, а за перевозку по Байкалу отвечала жена бывшего чиновника. MSK1.RU рассказывает, что известно о причинах крушения и организаторах смертельного тура.

Ошибка капитана или перегруз? Что произошло на воде

Туристы совершали прогулку на катере «Хивус». Это суда-амфибии российского производства, которые отличаются тем, что у них есть воздушная подушка. Вместимость таких лодок — 10 человек, включая капитана. Напомним, что на борту, по данным МЧС, находились 18 человек.

Катер «Хивус», который перевернулся на Байкале, вмещал всего 10 человек Источник: Кристальный Байкал / «ВКонтакте»

О том, как могло произойти крушение, рассказал Telegram-канал Baza. По их данным, капитан катера на воздушной подушке выехал на лед. В какой-то момент он решил совершить прыжок со льда в воду, и именно во время этого маневра судно перевернулось.

Видео с места крушения катера на Байкале Источник: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура / Maх

Сейчас, по данным синоптиков, вода в Байкале всё еще остается холодной: ее температура составляет примерно 7 градусов тепла. От чего конкретно погибли люди, неизвестно, предположительно, они могли переохладиться и утонуть. Как указали в МЧС, выжившие добирались до берега самостоятельно, среди них был 14-летний ребенок.

Что известно об организаторе тура

Комплексное путешествие организовала небольшая фирма из подмосковного Ступино — «Крис-Тур», подтвердила MSK1.RU ее сотрудница. Водная прогулка по Байкалу должна была стать заключительной частью 10-дневной поездки.

До этого туристов возили по городам Китая и Монголии. После осмотра самого глубокого в мире озера они должны были вылететь из Улан-Удэ в Москву.

В группе компании во «ВКонтакте» была опубликована программа большого тура «Китай — Монголия», который как раз приходится на период с 10 по 20 мая. Основная стоимость — 65 тысяч рублей. Если доплатить еще 5 тысяч, можно дополнительно посетить озеро Байкал. После новостей о трагедии этот пост был удален со страницы сообщества.

Тур, участники которого погибли на Байкале, организовала компания из Подмосковья «Крис-тур» Источник: Крис-тур / «ВКонтакте»

«Смотрите, мы всю информацию пока знаем только от журналистов, которые вот звонят с самого утра. <…> Конечно, мы сами в шоке, всё переживаем. <…> Мы сами звонили в МЧС, связывались, — рассказала MSK1.RU сотрудница фирмы Елена. — У нас город маленький, компания маленькая».

У людей [пострадавших] мокрые телефоны, они разряжены у многих. Мы сейчас всё это узнаем, как людей доставлять, и всё остальное. Елена сотрудница турфирмы «Крис-тур» из Ступино

Судя по онлайн-картам, офис компании расположен в небольшом торговом центре «Цветной бульвар» в Ступино. По словам Елены, компания существует «уже очень давно». При этом на сервисах онлайн-карт у них есть всего один отзыв, датируемый 2024 годом. И тот негативный.

«Никому не советую обращаться в организацию „Крис-тур“! Заказали поездку с детьми в Клин, автобус от Sevendays пришел с трещинами на лобовом стекле, так еще и сломался по дороге. Два часа ждали другой автобус! Время отъезда было одно — за два дня до отъезда оказалось другое! На телефонные звонки отвечают через раз! Ужасная организация!» — написала пользовательница онлайн-карт Елена Лобанова и поставила компании одну звезду.

Никаких официальных юридических данных о работе компании «Крис-тур» в открытых источниках найти невозможно Источник: «Яндекс Карты»

Как именно работает компания, неясно. MSK1.RU не смог найти регистрации ни ИП, ни ООО, ни сайта. На инфоресурсах фирмы нет никаких юридических данных.

В беседе с MSK1.RU Елена подтвердила, что водную прогулку по Байкалу организовывала подрядная компания, но не уточнила ее названия.

Проблемы с лицензией? Бурятский перевозчик

По предварительным данным, за поездку на катере отвечала бурятская турфирма «Кристальный Байкал». У них есть регистрация в реестре официальных туроператоров России.

«Живем и выросли здесь, на Байкале, поэтому знаем всё про эти удивительные, красивые и сказочные места. Можем познакомить вас с местной культурой, обычаями и легендами. Покажем святые места и расскажем всё о них, — говорится в описании турфирмы. — Мы принимаем все необходимые меры для безопасного, комфортного и интересного отдыха наших гостей».

При этом компания указывает, что имеет лицензию на перевозку пассажиров водным транспортом. MSK1.RU не удалось найти ее в открытых источниках.

В сентябре 2025 года «Кристальному Байкалу» вынесли предостережение в связи с отсутствием лицензии на перевозки водным транспортом. Еще одна претензия надзорных ведомств касалась задержек отправления, которая произошла из-за поломки судна «Сириус». Пассажиры ехали вместо 3–3,5 часа целых восемь.

Представители «Кристального Байкала» на звонки MSK1.RU не ответили.

Жена главы района и подозрительные миллионы

Компания «Кристальный Байкал» была зарегистрирована в 2012 году. По данным из ЕГРЮЛ, ее финансовые показатели резко выросли в 2024–2025 годах. За прошлый год выручка фирмы составила 19,5 миллиона рублей.

Учредитель компании — 35-летняя Мария Севергина. Бизнесвумен — жена экс-главы Туркинского сельского поселения Бурятии. Как раз недалеко оттуда и произошла трагедия.

Мария Севергина оказалась женой экс-главы местного поселения в Бурятии Источник: Мария Севергина / «ВКонтакте»

43-летний Сергей Севергин руководил Туркой с 2018-го. Его уволили в феврале прошлого года «в связи с утратой доверия». Причиной отставки стало то, что на счета семьи поступили подозрительные миллионы, превышающие совокупный доход супругов.

«Она [жена] занимается туристическим бизнесом. Это не то чтобы доход. Это движение по счету. Между родственниками. Оплата за кредиты была и за всё остальное. Все денежные средства, которые на карту поступили, они посчитали их доходом», — объяснялся тогда Севергин.

Мужа главы турфирмы «Кристальный Байкал» уволили с поста главы из-за незадекларированных миллионов Источник: соцсети

Из-за незадекларированных денег с чиновника через суд взыскали 3,4 миллиона рублей в пользу государства.

Семья пыталась оспорить решения судов и претензии прокуратуры. Севергина публиковала в бурятских Telegram-каналах заявление о том, что никогда не получала благ от статуса мужа.

«Получается, если ты предприниматель, у тебя не может быть мужа-госслужащего. Нужно уволить, получается, почти всех госслужащих, так как почти у всех есть жены и мужья-предприниматели! — писала хозяйка турфирмы. — Прокуратура такими исками призывает общество к массовым семейным разводам! Чтобы люди официально друг с другом не жили, такие иски ломают институт семьи».

Я никогда не обращалась в поселение ни за какими благами, не брала никаких участков, зданий и т. д. Реально конфликта нет! Я честно работаю, и мой муж не берет взятки или кому-то не дает воровать! Мария Севергина глава компании «Кристальный Байкал»

«Я не предоставила данные супругу по своим счетам, из-за этого мои предпринимательские деньги в размере 6,5 миллиона изымают в счет государства», — объяснялась она.

В Республике Бурятия возбудили уголовное дело после гибели туристов на Байкале по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).