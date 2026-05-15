Дроны и ракеты ударили по школе, детской площадке и предприятию: 355 беспилотников атаковали регионы

Массированная атака беспилотников началась сегодня ночью и продолжалась до самого утра. В некоторых регионах объявляли ракетную опасность. За ночь силы ПВО сбили 355 дронов. Во время атаки пострадали и погибли люди. Всё, что известно о последствиях налетов, собрали в этом материале.
Несколько жилых домов и территория одного из предприятий пострадали в Рязанской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Павел Малков.
К сожалению, без жертв не обошлось. Во время атаки погибли три человека, 12 пострадали, в том числе и дети. Семь человек госпитализировали, в их числе 4 ребенка.
«Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь. Ведется разбор поврежденных конструкций. Организована эвакуация жителей. Для тех, кому это необходимо, развернуты пункты временного размещения», — сообщил Малков.
Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу, поврежден объект инфраструктуры, пострадавших нет. Об этом сообщил оперштаб.
В Запорожской области вечером 14 мая беспилотники ударили по школе в Васильевке. По информации губернатора Евгения Балицкого, дрон «приземлился» на окно учреждения. По счастливой случайности он не сдетонировал.
В Курской области сбитый беспилотник упал на спортивную площадку и взорвался. Об этом рассказал губернатор Александр Хинштейн.
«К счастью, обошлось без пострадавших: дети, которые в это время играли на площадке в мяч, вовремя успели спрятаться. За медицинской помощью никто не обращался», — написал он в своем Telegram-канале.
Ракетная опасность сегодня утром действовала в Тульской области. По словам главы региона Дмитрия Миляева, информации о последствиях и пострадавших нет, будет уточняться.
Неспокойной выдалась ночь и для Орловской области. Над регионом трижды звучал сигнал ракетной опасности.
«Пострадавших и повреждений нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — написал в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.
Всего над регионами за ночь силы ПВО сбили 355 беспилотников самолетного типа. По информации Минобороны, дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, над Московским регионом, Республикой Крым, Республикой Калмыкия, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей.