Дроны и ракеты ударили по школе, детской площадке и предприятию: 355 беспилотников атаковали регионы

Массированная атака беспилотников началась сегодня ночью и продолжалась до самого утра. В некоторых регионах объявляли ракетную опасность. За ночь силы ПВО сбили 355 дронов. Во время атаки пострадали и погибли люди. Всё, что известно о последствиях налетов, собрали в этом материале.

Несколько жилых домов и территория одного из предприятий пострадали в Рязанской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Павел Малков.

К сожалению, без жертв не обошлось. Во время атаки погибли три человека, 12 пострадали, в том числе и дети. Семь человек госпитализировали, в их числе 4 ребенка.

«Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь. Ведется разбор поврежденных конструкций. Организована эвакуация жителей. Для тех, кому это необходимо, развернуты пункты временного размещения», — сообщил Малков.

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу, поврежден объект инфраструктуры, пострадавших нет. Об этом сообщил оперштаб.

В Запорожской области вечером 14 мая беспилотники ударили по школе в Васильевке. По информации губернатора Евгения Балицкого, дрон «приземлился» на окно учреждения. По счастливой случайности он не сдетонировал.

В Курской области сбитый беспилотник упал на спортивную площадку и взорвался. Об этом рассказал губернатор Александр Хинштейн.

«К счастью, обошлось без пострадавших: дети, которые в это время играли на площадке в мяч, вовремя успели спрятаться. За медицинской помощью никто не обращался», — написал он в своем Telegram-канале.

Ракетная опасность сегодня утром действовала в Тульской области. По словам главы региона Дмитрия Миляева, информации о последствиях и пострадавших нет, будет уточняться.

Неспокойной выдалась ночь и для Орловской области. Над регионом трижды звучал сигнал ракетной опасности.

«Пострадавших и повреждений нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — написал в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.