В Ярославской области отменили режим беспилотной опасности. Подробности

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области отменили режим беспилотной опасности, который действовал в регионе с 23:55 14 мая до 07:26 15 мая.

«Отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области», — сообщил губернатор Михаил Евраев.

Кроме того, ярославский аэропорт закрывали для полетов в 00:54 15 мая.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

К утру, в 07:51, 15 мая все ограничения сняли.

Одновременно с ярославским закрывали аэропорт в Нижнем Новгороде и Пскове. Их также открыли к утру 15 мая.

Как сообщили в Министерстве обороны России, за прошедшую ночь, с 23:00 14 мая до 7:00 15 мая (по московскому времени), дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 355 украинских беспилотника. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Калмыкия, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей.

Кристина Геворкян
корреспондент
Беспилотная опасность
Гость
15 мая, 11:22
Не пора ли отключать сирены ночью, бежать все равно некуда... Одна нервотрепка
Гость
15 мая, 09:43
Сирена всегда воет именно ночью. Как это объяснить? Специально людей перебудить хотят? Ведь воздушная опасность объективно возникает в любое время суток, но сирена воет строго ночью, когда не просто людей будят, но и с точки зрения эффективности от неё меньше всего толку, ведь людей на улице очень мало и по логике надо выть, наоборот, когда угодно, кроме ночи, чтобы все побыстрее уходили в убежища. Уж про то, что последних практически нет я вообще молчу!
