В Ярославской области отменили режим беспилотной опасности. Подробности

В Ярославской области отменили режим беспилотной опасности, который действовал в регионе с 23:55 14 мая до 07:26 15 мая.
«Отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области», — сообщил губернатор Михаил Евраев.
Кроме того, ярославский аэропорт закрывали для полетов в 00:54 15 мая.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
К утру, в 07:51, 15 мая все ограничения сняли.
Одновременно с ярославским закрывали аэропорт в Нижнем Новгороде и Пскове. Их также открыли к утру 15 мая.
Как сообщили в Министерстве обороны России, за прошедшую ночь, с 23:00 14 мая до 7:00 15 мая (по московскому времени), дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 355 украинских беспилотника. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Калмыкия, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей.