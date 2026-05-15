В Ярославской области отменили режим беспилотной опасности. Подробности

В Ярославской области отменили режим беспилотной опасности, который действовал в регионе с 23:55 14 мая до 07:26 15 мая.

«Отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области», — сообщил губернатор Михаил Евраев.

Кроме того, ярославский аэропорт закрывали для полетов в 00:54 15 мая.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

К утру, в 07:51, 15 мая все ограничения сняли.

Одновременно с ярославским закрывали аэропорт в Нижнем Новгороде и Пскове. Их также открыли к утру 15 мая.