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Происшествия Школьный автобус разбился на омской трассе: ребенок погиб на месте

Школьный автобус разбился на омской трассе: ребенок погиб на месте

Семерых детей успели доставить в больницу

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От передней части автобуса ничего не осталось | Источник: Госавтоинспекция Омской области / MaxОт передней части автобуса ничего не осталось | Источник: Госавтоинспекция Омской области / Max

От передней части автобуса ничего не осталось

Источник:

Госавтоинспекция Омской области / Max

На трассе Тюмень — Омск школьный автобус «ГАЗель», перевозивший детей, столкнулся с грузовым автомобилем. Один ребенок погиб, еще семеро детей попали в больницу. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«К огромному горю, один ребенок погиб. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего мальчика», — написал Хоценко.

Авария произошла на трассе | Источник: Госавтоинспекция Омской области / MaxАвария произошла на трассе | Источник: Госавтоинспекция Омской области / Max

Авария произошла на трассе

Источник:

Госавтоинспекция Омской области / Max

По словам губернатора, медики и психологи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Хоценко поручил контролировать ситуацию министру здравоохранения Дмитрию Маркелову, министру региональной безопасности Алексею Кубицу и главе Тюкалинского района Ивану Куцевичу.

Пострадавших доставили в больницу | Источник: Госавтоинспекция Омской области / MaxПострадавших доставили в больницу | Источник: Госавтоинспекция Омской области / Max

Пострадавших доставили в больницу

Источник:

Госавтоинспекция Омской области / Max

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что авария произошла около 13:30 (мск) на 519-м километре трассы. В салоне автобуса находились восемь детей. В результате столкновения с большегрузом один ребенок погиб на месте. Окончательные причины и обстоятельства ДТП установят в ходе проверки. 

По данным Telegram-канала 112, дети ехали с футбольных соревнований. Они возвращались в свою деревню.

Обновлено в 15:56 (мск):

Число пострадавших выросло до девяти. Возбуждены уголовные дела по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
ДТП Омская область Школьный автобус Трасса
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Комментарии
3
Гость
10 мая, 23:39
🙏🙏🙏😪😪😪
Гость
10 мая, 18:31
Дети в выходные должны время с родителями проводить. Куда ихотправили в выходной день?
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Гость
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