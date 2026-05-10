Школьный автобус разбился на омской трассе: ребенок погиб на месте

От передней части автобуса ничего не осталось Источник: Госавтоинспекция Омской области / Max

На трассе Тюмень — Омск школьный автобус «ГАЗель», перевозивший детей, столкнулся с грузовым автомобилем. Один ребенок погиб, еще семеро детей попали в больницу. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«К огромному горю, один ребенок погиб. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего мальчика», — написал Хоценко.

Авария произошла на трассе Источник: Госавтоинспекция Омской области / Max

По словам губернатора, медики и психологи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Хоценко поручил контролировать ситуацию министру здравоохранения Дмитрию Маркелову, министру региональной безопасности Алексею Кубицу и главе Тюкалинского района Ивану Куцевичу.

Пострадавших доставили в больницу Источник: Госавтоинспекция Омской области / Max

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что авария произошла около 13:30 (мск) на 519-м километре трассы. В салоне автобуса находились восемь детей. В результате столкновения с большегрузом один ребенок погиб на месте. Окончательные причины и обстоятельства ДТП установят в ходе проверки.

По данным Telegram-канала 112, дети ехали с футбольных соревнований. Они возвращались в свою деревню.

Обновлено в 15:56 (мск):