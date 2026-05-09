Дроны ударили по России в день Победы: всё, что известно об атаках

Дрон ударил по коммерческому зданию Источник: Вячеслав Гладков / Telegram

Временное перемирие, которое начало действовать между Россией и Украиной, оказалось под угрозой срыва. Прекращение огня продолжается 9, 10 и 11 мая, однако, как сообщили в Минобороны РФ, Киев нарушил договоренности. Во время налетов погибли и пострадали люди. В этом материале собрали всё, что известно об ударах беспилотников.

В Белгородской области во время налета дронов пострадали 10 человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Так, в поселке Хотмыжском во время детонации беспилотника травму получила мирная жительница. А в городе Шебекино при атаке дрона ранен боец «Орлана». Обоим пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

«А в поселке Разумное Белгородского округа беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. Пятеро человек, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой медицинской помощи, получили ранения. У 12-летней девочки — рана лица, у водителя и фельдшера —ранения плеч, еще у одного фельдшера и женщины — ранения ног», — добавил губернатор.

Всех пострадавших доставили в больницу. Во время этой атаки в коммерческом здании выбило стекла, изрешетило осколками фасад здания и 18 автомобилей.

На месте ЧП осоколками изрешитило 18 машин Источник: Вячеслав Гладков / Telegram

Также мужчина и женщина с ранениями поступили в больницу Белгорода. Еще один боец подразделения «Орлан» попал в Шебекинскую ЦРБ с ранением грудной клетки.

Брянская область также оказалась под ударами дронов. Как заявил губернатор Александр Богомаз, во время налета беспилотников пострадал мирный житель.

«ВСУ атаковали дронами село Борщово Погарского района. В результате ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу. Также на месте ЧП поврежден автомобиль», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

В Чеченской Республике во время налета дронов пострадали шесть человек. Об атаке сообщил вице-премьер правительства, министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«К сожалению, есть пострадавшие среди мирных жителей — шесть человек. Однако благодаря оперативной работе экстренных и спасательных служб всем им незамедлительно оказана необходимая медицинская помощь», — рассказал Дудаев ТАСС.

По его словам, силовики отразили атаку пяти дронов.

«В результате пострадали три гражданских объекта в разных точках региона: продуктовый супермаркет <…>, многоэтажный жилой дом в районе Ипподромный и частный дом в селе Пролетарском, два остальных сбитых БПЛА рухнули на полях фермы в поселке Катаяма и в селе Белгатой», — отметил он.