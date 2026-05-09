НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

4 м/c,

с-з.

 751мм 87%
Подробнее
2 Пробки
USD 84,54
EUR 97,51
Что изменит Карабулинская развязка
Ракетная опасность
Афиша на выходные
Гид подготовки к учебному году
Вводят новый налог
Узнать адреса укрытий в Ярославле
Погода на выходные
Какие заводы откроют
Происшествия Дроны ударили по России в день Победы: всё, что известно об атаках

Дроны ударили по России в день Победы: всё, что известно об атаках

Во время атак пострадали десятки людей

4 791
Дрон ударил по коммерческому зданию | Источник: Вячеслав Гладков / TelegramДрон ударил по коммерческому зданию | Источник: Вячеслав Гладков / Telegram

Дрон ударил по коммерческому зданию

Источник:

Вячеслав Гладков / Telegram

Временное перемирие, которое начало действовать между Россией и Украиной, оказалось под угрозой срыва. Прекращение огня продолжается 9, 10 и 11 мая, однако, как сообщили в Минобороны РФ, Киев нарушил договоренности. Во время налетов погибли и пострадали люди. В этом материале собрали всё, что известно об ударах беспилотников.

В Белгородской области во время налета дронов пострадали 10 человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Так, в поселке Хотмыжском во время детонации беспилотника травму получила мирная жительница. А в городе Шебекино при атаке дрона ранен боец «Орлана». Обоим пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

«А в поселке Разумное Белгородского округа беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. Пятеро человек, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой медицинской помощи, получили ранения. У 12-летней девочки — рана лица, у водителя и фельдшера —ранения плеч, еще у одного фельдшера и женщины — ранения ног», — добавил губернатор.

Всех пострадавших доставили в больницу. Во время этой атаки в коммерческом здании выбило стекла, изрешетило осколками фасад здания и 18 автомобилей.

На месте ЧП осоколками изрешитило 18 машин | Источник: Вячеслав Гладков / TelegramНа месте ЧП осоколками изрешитило 18 машин | Источник: Вячеслав Гладков / Telegram

На месте ЧП осоколками изрешитило 18 машин

Источник:

Вячеслав Гладков / Telegram

Также мужчина и женщина с ранениями поступили в больницу Белгорода. Еще один боец подразделения «Орлан» попал в Шебекинскую ЦРБ с ранением грудной клетки.

Брянская область также оказалась под ударами дронов. Как заявил губернатор Александр Богомаз, во время налета беспилотников пострадал мирный житель.

«ВСУ атаковали дронами село Борщово Погарского района. В результате ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу. Также на месте ЧП поврежден автомобиль», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

В Чеченской Республике во время налета дронов пострадали шесть человек. Об атаке сообщил вице-премьер правительства, министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«К сожалению, есть пострадавшие среди мирных жителей — шесть человек. Однако благодаря оперативной работе экстренных и спасательных служб всем им незамедлительно оказана необходимая медицинская помощь», — рассказал Дудаев ТАСС.

По его словам, силовики отразили атаку пяти дронов.

«В результате пострадали три гражданских объекта в разных точках региона: продуктовый супермаркет <…>, многоэтажный жилой дом в районе Ипподромный и частный дом в селе Пролетарском, два остальных сбитых БПЛА рухнули на полях фермы в поселке Катаяма и в селе Белгатой», — отметил он.

Как ранее заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, попыток срыва празднования Дня Победы сегодня не было. Узнать, как прошел парад в Москве, можно в материале.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
БПЛА Дрон Атака ПВО
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY3
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
Гость
10 мая, 09:28
Ну они не просто так ударили, с поздравлениями летели!
Гость
10 мая, 07:53
Во сколько завтра хоккей ?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Мнение
«За неделю две ночи были страшные»: туристка рассказала об отдыхе в Крыму
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора 63.RU
Мнение
«И покатился я по жизни босяцкой»: как Колобка превратили в уголовника — отзыв на обсуждаемый фильм
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Рекомендуем