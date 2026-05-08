Один удар — и закрыты 13 аэропортов. Что такое «Аэронавигация Юга России» и как она управляет небом

Ростовский центр пострадал — и 13 аэропортов закрылись Источник: gkovd.ru

Сегодня, 8 мая, Минтранс сообщил о закрытии 13 аэропортов на юге России — от Астрахани до Сочи. Причиной стал беспилотник, который попал в здание ростовского филиала «Аэронавигации Юга России».

Чтобы понять, почему от одного удара встало всё южное небо, портал 93.RU разбирался, что это за структура.

Что такое «Аэронавигация Юга»?

Это филиал «Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ» — государственной монополии, которая буквально держит в руках российское небо. Если говорить просто: это диспетчеры, радары, связь и всё, что нужно, чтобы самолеты не сталкивались в воздухе.

Ростовский же филиал — это не какой-то офис с бумажками. Это зональный центр Единой системы организации воздушного движения, который координирует полеты на площади более 728 тысяч квадратных километров.

В его зону ответственности входят 13 регионов: Ростовская, Волгоградская, Астраханская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Северного Кавказа, Калмыкия, Адыгея — плюс акватории Азовского, Черного и Каспийского морей.

Так выглядит центр Источник: gkovd.ru

Почему от одного здания зависит всё?

Всё дело в централизации. Ростовский центр — это «мозг» южного неба, а все аэропорты — «конечности», выполняющие его команды. В состав филиала входят 12 центров обслуживания воздушного движения: Астраханский, Волгоградский, Владикавказский, Грозненский, Кубанский, Магасский, Минераловодский, Нальчикский, Прикаспийский, Таманский, Черноморский и Южный. Каждый из них обслуживает свой аэропорт или группу аэропортов.

Когда беспилотник попал в ростовское здание, пострадал не просто офис. И хотя до конца не ясно, что именно было повреждено, очевидно, что инфраструктура там включает в себя диспетчерские пункты, радары, системы связи. Всё это работает как единый организм. Если «мозг» отключен, «руки» остаются обездвижены.

При этом ежедневно в южном небе обслуживается от 1200 до 1600 воздушных судов. Через зону проходят международные маршруты, связывающие Западную Европу с Азией, Центральную Россию с Черноморским побережьем. Ростовский центр сотрудничает с диспетчерскими службами Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции.

Как это работает обычно?

Диспетчер в аэропорту отвечает за взлет и посадку на конкретном аэродроме. Но как только самолет набирает высоту, он переходит под контроль зонального центра — например, ростовского. Центр следит за маршрутом, разводит самолеты по высотам, координирует пересечение границ с соседними зонами. А в зоне ответственности вышеупомянутого филиала — 15 аэродромов, 13 из которых международные.

Так выглядит диспетчерская Источник: gkovd.ru

Почему нельзя просто «переключиться»?

Система управления воздушным движением — это не интернет-магазин, где один сервер может подхватить нагрузку другого. Каждый зональный центр сертифицирован для конкретного воздушного пространства. Диспетчеры проходят специальную подготовку, оборудование настроено на конкретную зону.

Конечно, Москва или Самара физически могут взять на себя управление ростовским небом, но экстренная передача управления огромной зоной требует времени, перенастройки радиочастот и координации. В авиации нет права на ошибку, поэтому при падении основного «мозга» немедленно вводится режим «Zero Rate» (нулевая пропускная способность, запрет на вылеты), и небо закрывают до тех пор, пока резервная инфраструктура полностью не возьмет зону под контроль.

Удар по одному зданию в Ростове остановил всё южное авиасообщение не потому, что кто-то плохо спланировал резервирование, а потому что система аэронавигации по своей природе централизована. И Ростовский зональный центр — это единый пункт управления для гигантского куска неба. Когда он ломается, ломается всё.

Что говорят эксперты?

По мнению заслуженного военного летчика России Владимира Попова, случившееся — сильный просчет как властей, так и военных.

«Это важнейший пункт контроля неба над югом, который нужно охранять как зеницу ока. А мы видим, что беспилотники спокойно долетают и наносят повреждения, которых не должно было случиться», — рассказал Попов журналисту 93.RU.

Все дело в централизации системы Источник: gkovd.ru

Эксперт выразил сомнение в том, что это удастся быстро «починить». Хотя масштаб повреждений неясен, очевидно, что БПЛА будут и дальше атаковать подобные центры. И учитывая, что данная атака в принципе стала возможна, за ней могут последовать новые, а следом — очередные ограничения в работе аэропортов.

«В советское время все подобные гражданские авиаобъекты напрямую контролировались военными. В каждом центре они присутствовали. И, соответственно, уровень безопасности был на порядок выше. Но затем все стали гнаться за деньгами, сделали акцент на экономику. В итоге сейчас мы имеем то, что имеем», — подытожил Попов.

Пилот уверен в одном — необходимо усиливать оборону авиаузлов средствами противовоздушной обороны. А также налаживать сотрудничество с военными — чтобы при подобных ударах быстро организовывать резервы. В пример он даже привел американскую систему, с которой ознакомился в прошлом во время командировки на Аляску.

В России сейчас гражданская аэронавигация и военная — это параллельные миры. «Аэронавигация Юга России» подчиняется Росавиации, военные диспетчеры — Минобороны. Когда бьют по гражданскому центру, военные не могут подменить его, потому что у них другие системы, другие зоны ответственности, другие процедуры.

В США если гражданский центр в том же Анкоридже выходит из строя, военные имеют резервные мощности и, главное, единые с FAA (гражданской авиацией) протоколы для перехвата управления. У нас такого нет, объяснил Попов.

Что будет дальше?

Министерство транспорта РФ уже сделало заявление. Там сообщили, что специалисты проводят оценку нанесенного ущерба региональному центру. Авиакомпаниям дали поручения о корректировке расписания полетов.

«При задержке рейсов пассажирам оказываются услуги в рамках федеральных авиационных правил. Они регламентируют в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения в гостинице», — отметили в министерстве.

Глава Минтранса Андрей Никитин также поручил авиаперевозчикам совместно с ОАО «РЖД» и Единой транспортной дирекцией задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов.