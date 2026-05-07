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Происшествия 14-летний подросток на мотоцикле сбил ребенка под Ярославлем

14-летний подросток на мотоцикле сбил ребенка под Ярославлем

Первые подробности ДТП

3 248
В Ярославской области подросток на мотоцикле сбил ребенка | Источник: УМВД России по Ярославской области / MaxВ Ярославской области подросток на мотоцикле сбил ребенка | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max

В Ярославской области подросток на мотоцикле сбил ребенка

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Max

В Ярославской области 14-летний парень на мотоцикле сбил 11-летнего мальчика. Авария произошла 6 мая около 19:20 на улице Нефтяников у дома № 26 в деревне Кузнечиха Ярославского района.

Подросток сбил школьника-пешехода, который вышел к проезжей части. Последнему, можно сказать, повезло — он обошелся без госпитализации.

«Пешеход нуждается в амбулаторном лечении», — уточнили в УМВД России по Ярославской области.

Полиция выясняет детали аварии, чтобы восстановить полную картину ДТП. Правоохранители просят родителей быть бдительнее.

«Не допускайте несовершеннолетних до управления спортивным инвентарем или транспортными средствами, исключите возможность свободного доступа к ключам. Управление транспортными средствами без соответствующих знаний и навыков может привести к трагическим последствиям», — предупреждают сотрудники УМВД.

Напомним, 2 мая в Ярославле байкеры открыли мотосезон. А 3 мая на улице Гагарина в Красноперекопском районе города произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. По информации полиции, ему не уступил дорогу автомобиль «Хавейл». От удара мотоцикл опрокинулся. 32-летний байкер скончался на месте.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Мотоцикл Несовершеннолетний ДТП Авария
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Комментарии
11
Гость
8 мая, 01:34
Надо запретить на дорогах общего пользования спортбайки. Это решит вопрос с лету нами.
Гость
7 мая, 19:22
Вместо того, что предупреждать безответственных родителей, у некоторых из которых мозгов не больше, чем их их подросших дитяток, лучше бы сотрудники МВД и ГИБДД оперативно реагировали на обращения граждан о таких ездунах. Ярославский район, человек 5-7 подростков которым на вид не все и 14 есть, гоняют на байках. Несколько раз звонили в ГИБДД. ответ один - экипажей нет, приехать и зафиксировать нарушения некому. Ждут, наверное, когда случится трагедия, тогда забегают.
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