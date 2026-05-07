14-летний подросток на мотоцикле сбил ребенка под Ярославлем

В Ярославской области подросток на мотоцикле сбил ребенка Источник: УМВД России по Ярославской области / Max

В Ярославской области 14-летний парень на мотоцикле сбил 11-летнего мальчика. Авария произошла 6 мая около 19:20 на улице Нефтяников у дома № 26 в деревне Кузнечиха Ярославского района.

Подросток сбил школьника-пешехода, который вышел к проезжей части. Последнему, можно сказать, повезло — он обошелся без госпитализации.

«Пешеход нуждается в амбулаторном лечении», — уточнили в УМВД России по Ярославской области.

Полиция выясняет детали аварии, чтобы восстановить полную картину ДТП. Правоохранители просят родителей быть бдительнее.

«Не допускайте несовершеннолетних до управления спортивным инвентарем или транспортными средствами, исключите возможность свободного доступа к ключам. Управление транспортными средствами без соответствующих знаний и навыков может привести к трагическим последствиям», — предупреждают сотрудники УМВД.