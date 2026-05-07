Оказался под газелью: на окружной Ярославля случилось тройное ДТП. Видео

В Ярославле 7 мая произошло ДТП в районе юго-западной окружной дороги. Около 6 утра в районе дома № 5 на улице Декабристов столкнулись «Газель» с двумя легковушками «Шкодой» и «Фиатом».
Очевидцы сняли аварию на видео. На кадрах видно, что передняя часть «Фиата» оказалась под газелью вплоть до лобового стекла.
На месте работали экстренные службы, в том числе реанимация. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
«Предварительно в ДТП пострадавших нет», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Раннее на ЮЗОД под Ярославлем 45-летний водитель легковушки сбил 66-летнюю пенсионерку. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Стали свидетелем аварии? Расскажите об этом редакции. Наша почта 76@shkulev.ru или страница во «Вконтакте».
Напомним, утром 29 апреля в Ярославской области произошло смертельное ДТП. 25-летний водитель «Лады Калины» погиб, врезавшись на своей машине в грузовик. В этот же день в Брагине водитель легковушки сбил 9-летнего ребенка, мы рассказывали подробности аварии тут.