Оказался под газелью: на окружной Ярославля случилось тройное ДТП. Видео

В Ярославле на ЮЗОД столкнулись три автомобиля Источник: Жесть Ярославль / vk.com

В Ярославле 7 мая произошло ДТП в районе юго-западной окружной дороги. Около 6 утра в районе дома № 5 на улице Декабристов столкнулись «Газель» с двумя легковушками «Шкодой» и «Фиатом».

Очевидцы сняли аварию на видео. На кадрах видно, что передняя часть «Фиата» оказалась под газелью вплоть до лобового стекла.

На месте работали экстренные службы, в том числе реанимация. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Предварительно в ДТП пострадавших нет», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Очевидцы сняли на видео аварию на ЮЗОД Источник: Жесть Ярославль / vk.com

Раннее на ЮЗОД под Ярославлем 45-летний водитель легковушки сбил 66-летнюю пенсионерку. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Стали свидетелем аварии? Расскажите об этом редакции. Наша почта 76@shkulev.ru или страница во «Вконтакте».