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Происшествия Оказался под газелью: на окружной Ярославля случилось тройное ДТП. Видео

Оказался под газелью: на окружной Ярославля случилось тройное ДТП. Видео

Публикуем подробности

3 628
В Ярославле на ЮЗОД столкнулись три автомобиля | Источник: Жесть Ярославль / vk.comВ Ярославле на ЮЗОД столкнулись три автомобиля | Источник: Жесть Ярославль / vk.com

В Ярославле на ЮЗОД столкнулись три автомобиля

Источник:

Жесть Ярославль / vk.com

В Ярославле 7 мая произошло ДТП в районе юго-западной окружной дороги. Около 6 утра в районе дома № 5 на улице Декабристов столкнулись «Газель» с двумя легковушками «Шкодой» и «Фиатом».

Очевидцы сняли аварию на видео. На кадрах видно, что передняя часть «Фиата» оказалась под газелью вплоть до лобового стекла.

На месте работали экстренные службы, в том числе реанимация. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Предварительно в ДТП пострадавших нет», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Очевидцы сняли на видео аварию на ЮЗОД

Источник:

Жесть Ярославль / vk.com

Раннее на ЮЗОД под Ярославлем 45-летний водитель легковушки сбил 66-летнюю пенсионерку. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Стали свидетелем аварии? Расскажите об этом редакции. Наша почта 76@shkulev.ru или страница во «Вконтакте».

Напомним, утром 29 апреля в Ярославской области произошло смертельное ДТП. 25-летний водитель «Лады Калины» погиб, врезавшись на своей машине в грузовик. В этот же день в Брагине водитель легковушки сбил 9-летнего ребенка, мы рассказывали подробности аварии тут.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
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Комментарии
8
Гость
7 мая, 19:28
БРАГИНЕ ((((((((
Гость
7 мая, 18:27
При выезде с улицы Нефтяников после заезда на путепровод через ж/д многие водители резко увеличивают скорость. А возле улицы Декабристов сужение проезжей части, частые светофоры, есть поворот налево. Нельзя гнать вороных на этом участке ЮЗОД!
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Гость
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