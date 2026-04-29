В Ярославле автомобиль сбил ребенка: видео

В Ярославле автомобиль сбил ребенка. ДТП произошло 29 апреля в 12:14 у дома № 64 на улице Блюхера в Дзержинском районе.
9-летний мальчик попал под колеса легкового автомобиля «Тойота», за рулем которого находился 25-летний водитель.
На видео с места ДТП видно, что ребенок остался жив. После аварии он сидел на бордюре около дороги, около него суетились люди.
«Паренек в шоке, да и водитель тоже. Хорошо, у нас люди небезучастные, помогают», — говорит автор видео за кадром.
В полиции сообщили, что ребенка доставили в больницу для осмотра. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.
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Напомним, утром 29 апреля в Ярославской области произошло смертельное ДТП. 25-летний водитель автомобиля «Лада Калина» погиб, врезавшись на своей машине в грузовик. Авария произошла в 04:52 на трассе М-8 в Ростовском округе. По предварительной информации, «Лада» выехала на встречную полосу. В легковушке также был 37-летний пассажир — он получил травмы. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.