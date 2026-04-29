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Происшествия В Ярославле автомобиль сбил ребенка: видео

В Ярославле автомобиль сбил ребенка: видео

В полиции рассказали о последствиях ДТП

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В Ярославле машина сбила ребенка | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ Ярославле машина сбила ребенка | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле машина сбила ребенка

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле автомобиль сбил ребенка. ДТП произошло 29 апреля в 12:14 у дома № 64 на улице Блюхера в Дзержинском районе.

9-летний мальчик попал под колеса легкового автомобиля «Тойота», за рулем которого находился 25-летний водитель.

На видео с места ДТП видно, что ребенок остался жив. После аварии он сидел на бордюре около дороги, около него суетились люди.

«Паренек в шоке, да и водитель тоже. Хорошо, у нас люди небезучастные, помогают», — говорит автор видео за кадром.

Видео с места аварии

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

В полиции сообщили, что ребенка доставили в больницу для осмотра. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Стали свидетелем аварии? Расскажите об этом редакции 76@shkulev.ru или во «Вконтакте».

Напомним, утром 29 апреля в Ярославской области произошло смертельное ДТП. 25-летний водитель автомобиля «Лада Калина» погиб, врезавшись на своей машине в грузовик. Авария произошла в 04:52 на трассе М-8 в Ростовском округе. По предварительной информации, «Лада» выехала на встречную полосу. В легковушке также был 37-летний пассажир — он получил травмы. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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Комментарии
7
Гость
29 апреля, 14:50
Детки носятся как оголтелые. Хорошо еще водитель затормозить успел, там особо не разгонишься. Толи еще будет! Лето впереди! Дети сами себе предоставлены будут!
Гость
29 апреля, 14:44
Он чего, "под колеса выскочил"? Из-за помойки?
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Гость
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