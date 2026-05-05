Били дронами и ракетами, дома оказались на грани разрушения: как прошла самая массированная атака на Чувашию

Десятки людей пострадали Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Чувашия пережила одну из самых мощных атак беспилотников. В Чебоксарах пострадали десятки домов, есть жертвы среди жителей. Подробнее о ситуации в городе рассказываем в нашем материале.

«Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре: повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысячи человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции — оставаться там опасно. Для жителей этих домов подготовлены места в общежитиях», — сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем канале в Max.

Для нуждающихся развернули три пункта временного размещения. Там есть горячее питание, тепло и медикаменты, а также дежурят медицинские бригады и психологи.

По словам главы региона, жертвами атаки стали два человека. Число пострадавших при атаке на Чебоксары выросло до 34, заявил вице-премьер Чувашии. Власти окажут необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

В республике ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Это позволит оперативно мобилизовать все ресурсы для помощи людям и ликвидации последствий.

«Мною принято необходимое решение: на заседании оперативного штаба введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Это позволит нам оперативно мобилизовать все ресурсы республики для максимально быстрой помощи людям», — добавил Николаев.

СК возбудил дело о теракте по факту атаки ВСУ на жилой дом в Чебоксарах. Всего для ударов по региону задействовали не менее восьми дронов и крылатые ракеты, уточнили в ведомстве.

Из-за угрозы атак школы и техникумы перевели на дистанционное обучение. Родителям дошкольников рекомендовали не водить детей в детские сады. На улицах ввели временное ограничение движения всего транспорта.