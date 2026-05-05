«Ехал за деталью»: объявлен сбор посмощи семье погибшего в Ярославле байкера

Объявлен сбор помощи семье погибшего в ДТП мотоциклиста. Трагедия произошла 3 мая на улице Гагарина в Ярославле. По предварительной информации полиции, автомобиль «Хавейл» не уступил байку дорогу при повороте. В результате ДТП 32-летний водитель мотоцикла «Ямаха» получил смертельные травмы. Он скончался на месте происшествия.
Известно, что мужчина жил в поселке Кузнечиха. Там у него была автомойка с детейлингом.
Детейлинг — тщательный уход за автомобилем, связанный с очисткой, удалением царапин, полировкой и другими услугами, связанной с защитой от повреждений.
— Он этим зарабатывал. Еще мотоциклы чинил и автомобили. В Кузнечихе все знали — если что-то сломалось, надо к нему идти. Он или сам сделает, или подскажет, куда обратиться, — рассказал порталу 76.RU друг погибшего.
По информации знакомых, 3 мая мужчина поехал в Ярославль, чтобы купить какую-то запчасть для ремонта. По версии друзей, он уже возвращался назад, когда произошло ДТП.
Погибший увлекался мотоциклами, техникой.
— Он и меня к мотоциклам приобщил, мечтал, чтобы его сын тоже занимался байками, — рассказал друг погибшего.
По словам знакомых, мотоциклист был очень общительным, добрым, радушным. В его автомойке постоянно были посетители.
— Часто у него там сидели. Без него сейчас пусто стало, мойка закрыта и сходить некуда. Тяжело, — констатировал друг.
В соцсетях многие скорбят из-за смерти мужчины.
— Его доброта, поддержка и улыбка навсегда останутся в наших сердцах, — отзываются знакомые.
У мужчины осталась жена и двое детей — сын-школьник и маленькая дочка.
В группах «Мото Ярославль» и «Подслушано Кузнечиха Ярославской области» опубликовали посты о сборе помощи для семьи.
Прощание с погибшим пройдет 6 мая в Кузнечихе.
Редакция выражает соболезнования родным и близким погибшего.