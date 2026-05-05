«Ехал за деталью»: объявлен сбор посмощи семье погибшего в Ярославле байкера

32-летний мотоциклист погиб в ДТП в Ярославле Источник: Подслушано Кузнечиха Ярославской области / Vk.com

Объявлен сбор помощи семье погибшего в ДТП мотоциклиста. Трагедия произошла 3 мая на улице Гагарина в Ярославле. По предварительной информации полиции, автомобиль «Хавейл» не уступил байку дорогу при повороте. В результате ДТП 32-летний водитель мотоцикла «Ямаха» получил смертельные травмы. Он скончался на месте происшествия.

Известно, что мужчина жил в поселке Кузнечиха. Там у него была автомойка с детейлингом.

Детейлинг — тщательный уход за автомобилем, связанный с очисткой, удалением царапин, полировкой и другими услугами, связанной с защитой от повреждений.

— Он этим зарабатывал. Еще мотоциклы чинил и автомобили. В Кузнечихе все знали — если что-то сломалось, надо к нему идти. Он или сам сделает, или подскажет, куда обратиться, — рассказал порталу 76.RU друг погибшего.

Кадры с места ДТП Источник: Жесть Ярославль / Telegram

По информации знакомых, 3 мая мужчина поехал в Ярославль, чтобы купить какую-то запчасть для ремонта. По версии друзей, он уже возвращался назад, когда произошло ДТП.

Погибший увлекался мотоциклами, техникой.

— Он и меня к мотоциклам приобщил, мечтал, чтобы его сын тоже занимался байками, — рассказал друг погибшего.

По словам знакомых, мотоциклист был очень общительным, добрым, радушным. В его автомойке постоянно были посетители.

— Часто у него там сидели. Без него сейчас пусто стало, мойка закрыта и сходить некуда. Тяжело, — констатировал друг.

В соцсетях многие скорбят из-за смерти мужчины.

— Его доброта, поддержка и улыбка навсегда останутся в наших сердцах, — отзываются знакомые.

У мужчины осталась жена и двое детей — сын-школьник и маленькая дочка.

В группах «Мото Ярославль» и «Подслушано Кузнечиха Ярославской области» опубликовали посты о сборе помощи для семьи.

Прощание с погибшим пройдет 6 мая в Кузнечихе.