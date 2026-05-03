Легковушка въехала в забор в жилом секторе: подробности смертельного ДТП в Ярославле

Ночью 3 мая в поселке Творогово Ярославля произошло смертельное ДТП. Всё случилось около 02:40 на улице 2-я линия, у дома 17.
«По предварительной информации, 20-летний водитель, управляя автомобилем „Шевроле-Ланос“ и двигаясь со стороны улицы Бахвалова в сторону 16-й линии Творогово, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием и наездом на забор», — сообщили в Госавтоинспекции по Ярославской области.
От полученных травм водитель «Шевроле» скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
«Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — добавили в ярославской Госавтоинспекции.
Напомним, 1 мая в Тутаеве автомобиль столкнулся с мотоциклом. Водителя и пассажира мопеда — 14 и 15 лет — с травмами госпитализировали. Авария произошла в 13:52 рядом с домом № 64а на улице Ушакова.