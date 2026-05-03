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Происшествия Легковушка въехала в забор в жилом секторе: подробности смертельного ДТП в Ярославле

Легковушка въехала в забор в жилом секторе: подробности смертельного ДТП в Ярославле

20-летний водитель погиб на месте происшествия

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Легковушка въехала в забор жилого дома | Источник: Госавтоинспекция по Ярославской области / TelegramЛегковушка въехала в забор жилого дома | Источник: Госавтоинспекция по Ярославской области / Telegram

Легковушка въехала в забор жилого дома

Источник:

Госавтоинспекция по Ярославской области / Telegram

Ночью 3 мая в поселке Творогово Ярославля произошло смертельное ДТП. Всё случилось около 02:40 на улице 2-я линия, у дома 17.

«По предварительной информации, 20-летний водитель, управляя автомобилем „Шевроле-Ланос“ и двигаясь со стороны улицы Бахвалова в сторону 16-й линии Творогово, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием и наездом на забор», — сообщили в Госавтоинспекции по Ярославской области.

От полученных травм водитель «Шевроле» скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Легковушка въехала в забор жилого дома | Источник: Госавтоинспекция по Ярославской области / TelegramЛегковушка въехала в забор жилого дома | Источник: Госавтоинспекция по Ярославской области / Telegram
Водитель погиб на месте происшествия | Источник: Госавтоинспекция по Ярославской области / TelegramВодитель погиб на месте происшествия | Источник: Госавтоинспекция по Ярославской области / Telegram
Машину со стороны пассажирского сиденья смяло | Источник: Госавтоинспекция по Ярославской области / TelegramМашину со стороны пассажирского сиденья смяло | Источник: Госавтоинспекция по Ярославской области / Telegram
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Забор был смят и снесен | Источник: Госавтоинспекция по Ярославской области / TelegramЗабор был смят и снесен | Источник: Госавтоинспекция по Ярославской области / Telegram

«Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — добавили в ярославской Госавтоинспекции.

Напомним, 1 мая в Тутаеве автомобиль столкнулся с мотоциклом. Водителя и пассажира мопеда — 14 и 15 лет — с травмами госпитализировали. Авария произошла в 13:52 рядом с домом № 64а на улице Ушакова.

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Комментарии
14
Гость
4 мая, 08:40
На фото видно, что там, вдоль обочины, везде покрышки лежат. Возможно влетел в одно из таких самовольно установленных препятствий. Безумные владельцы домов заботятся о прилегающей к дому территории, не думая о безопасности других людей.
Гость
4 мая, 08:28
100% что был не пристегнут. Иначе, при такой аварии, не получил-бы ни царапины.
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Гость
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