Легковушка въехала в забор в жилом секторе: подробности смертельного ДТП в Ярославле

Легковушка въехала в забор жилого дома Источник: Госавтоинспекция по Ярославской области / Telegram

Ночью 3 мая в поселке Творогово Ярославля произошло смертельное ДТП. Всё случилось около 02:40 на улице 2-я линия, у дома 17.

«По предварительной информации, 20-летний водитель, управляя автомобилем „Шевроле-Ланос“ и двигаясь со стороны улицы Бахвалова в сторону 16-й линии Творогово, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием и наездом на забор», — сообщили в Госавтоинспекции по Ярославской области.

От полученных травм водитель «Шевроле» скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

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«Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — добавили в ярославской Госавтоинспекции.