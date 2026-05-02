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Происшествия Пострадали подростки: в Ярославской области случились ДТП с несовершеннолетними

Пострадали подростки: в Ярославской области случились ДТП с несовершеннолетними

В региональном УМВД поделились подробностями

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Сразу два ДТП случилось в Ярославской области 1 мая | Источник: УМВД России по Ярославской области / MAXСразу два ДТП случилось в Ярославской области 1 мая | Источник: УМВД России по Ярославской области / MAX

Сразу два ДТП случилось в Ярославской области 1 мая

Источник:

УМВД России по Ярославской области / MAX

В Ярославской области произошло ДТП с пострадавшими. 1 мая в Тутаеве автомобиль столкнулся с мотоциклом. Авария произошла в 13:52 рядом с домом № 64а на улице Ушакова.

За рулем легковушки ВАЗ находилась 23-летняя девушка. Машина столкнулась с мотоциклом «Индуро», за рулем которого был подросток.

«В результате ДТП водитель и пассажир кроссового мотоцикла — мальчики 14 и 15 лет — госпитализированы», — уточнили в УМВД по Ярославской области.

В ведомстве опубликовали кадры с места ДТП | Источник: УМВД России по Ярославской области / MAXВ ведомстве опубликовали кадры с места ДТП | Источник: УМВД России по Ярославской области / MAX

В ведомстве опубликовали кадры с места ДТП

Источник:

УМВД России по Ярославской области / MAX

На легковушке&nbsp;— большая вмятина | Источник: УМВД России по Ярославской области / MAXНа легковушке&nbsp;— большая вмятина | Источник: УМВД России по Ярославской области / MAX

На легковушке — большая вмятина

Источник:

УМВД России по Ярославской области / MAX

1 мая случилась еще одна авария. В 21:30 на шестом километре автодороги «Углич — Ростов» в Борисоглебском районе 18-летняя девушка съехала на легковушке ГАЗ в кювет. По предварительной информации, после этого водитель наехала на дерево.

Девушку с травмами доставили в больницу. Вместе с ней госпитализировали и двух девочек-пассажиров — 12 и 20 лет.

Легковушку «смяло» со всех сторон | Источник: УМВД России по Ярославской области / MAXЛегковушку «смяло» со всех сторон | Источник: УМВД России по Ярославской области / MAX

Легковушку «смяло» со всех сторон

Источник:

УМВД России по Ярославской области / MAX

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедших ДТП.

«Не допускайте несовершеннолетних до управления спортивным инвентарем или транспортными средствами, исключите возможность свободного доступа к ключам. Управление транспортными средствами без соответствующих знаний и навыков может привести к трагическим последствиям. Помните, детская жизнь — ваша ответственность», — напомнили родителям в ведомстве.

Ранее авария на М-8 оборвала жизнь 25-летнего спортсмена. Дома Виталия Арсентьева не дождались жена и ребенок.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
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Комментарии
11
Гость
4 мая, 23:16
на этих ваших питбайках и эндуро только пенсионерки 90-летние гоняют... какие подростки?
Гость
3 мая, 04:27
В Дзержинском районе вечером и ночью эти кадры малолетние катаются, глушитель поставить не могут. Один раз прямо по тротуару днём ехал, совсем попутали. Где ДПС
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Гость
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