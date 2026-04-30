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Происшествия «Остались супруга и ребенок»: авария на М-8 оборвала жизнь ярославского спортсмена

«Остались супруга и ребенок»: авария на М-8 оборвала жизнь ярославского спортсмена

Виталию Арсентьеву было всего 25 лет

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Авария на М-8 оборвала жизнь 25-летнего спортсмена | Источник: Федерация гиревого спорта Ярославской области / vk.com, Госавтоинспекция Ярославской областиАвария на М-8 оборвала жизнь 25-летнего спортсмена | Источник: Федерация гиревого спорта Ярославской области / vk.com, Госавтоинспекция Ярославской области

Авария на М-8 оборвала жизнь 25-летнего спортсмена

Источник:

Федерация гиревого спорта Ярославской области / vk.com, Госавтоинспекция Ярославской области

В Ярославской области 29 апреля в аварии на трассе М-8 погиб молодой спортсмен. Виталию Арсентьеву было всего 25 лет. Дома его не дождались жена и ребенок.

В Федерации гиревого спорта Ярославской области выразили соболезнования родным и близким Виталия. Оказывается, он был одним из лучших атлетов.

«Не стало нашего друга, одного из сильнейших гиревиков области. Виталий трагически погиб в ДТП. У него остались супруга и ребенок», — говорится в посте организации.

Приятель Виталия Валентин сообщил редакции 76.RU, что прощание с погибшим пройдет на Леонтьевском кладбище в 14:00 1 мая.

Что произошло

По предварительной информации, Виталий был за рулем «Лады-Калины». В салоне его авто также находился 37-летний мужчина.

Сообщается, что легковушка вылетела на встречку в Ростовском районе, где столкнулась с грузовиком JAK. К сожалению, Виталию уже не смогли помочь, он погиб на месте. Пассажир его машины был доставлен в больницу.

Авария в Ростовском районе оборвала жизнь молодого спортсмена

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области

Напомним, что в Ярославской области начали расширять трассу М-8, чтобы снизить смертность на ней. Работы начались на подъезде к Ростову Великому, чтобы увеличить разрешенную скорость движения здесь до 120 км/ч.

Редакция портала 76.RU выражает соболезнования родным и близким Виталия Арсентьева.

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Алёна Троицкая
корреспондент
Авария Погибший Спортсмен
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Комментарии
15
Гость
2 мая, 07:51
Остальным бездарям наука
Гость
1 мая, 14:03
Безмозглость и безпечность по жизни приводит к смерти за рулем. Не нужны таким права.
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Гость
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