«Остались супруга и ребенок»: авария на М-8 оборвала жизнь ярославского спортсмена

Авария на М-8 оборвала жизнь 25-летнего спортсмена Источник: Федерация гиревого спорта Ярославской области / vk.com, Госавтоинспекция Ярославской области

В Ярославской области 29 апреля в аварии на трассе М-8 погиб молодой спортсмен. Виталию Арсентьеву было всего 25 лет. Дома его не дождались жена и ребенок.

В Федерации гиревого спорта Ярославской области выразили соболезнования родным и близким Виталия. Оказывается, он был одним из лучших атлетов.

«Не стало нашего друга, одного из сильнейших гиревиков области. Виталий трагически погиб в ДТП. У него остались супруга и ребенок», — говорится в посте организации.

Приятель Виталия Валентин сообщил редакции 76.RU, что прощание с погибшим пройдет на Леонтьевском кладбище в 14:00 1 мая.

Что произошло

По предварительной информации, Виталий был за рулем «Лады-Калины». В салоне его авто также находился 37-летний мужчина.

Сообщается, что легковушка вылетела на встречку в Ростовском районе, где столкнулась с грузовиком JAK. К сожалению, Виталию уже не смогли помочь, он погиб на месте. Пассажир его машины был доставлен в больницу.

Авария в Ростовском районе оборвала жизнь молодого спортсмена Источник: Госавтоинспекция Ярославской области

Напомним, что в Ярославской области начали расширять трассу М-8, чтобы снизить смертность на ней. Работы начались на подъезде к Ростову Великому, чтобы увеличить разрешенную скорость движения здесь до 120 км/ч.