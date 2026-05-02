Дроны летели на Москву: более 200 беспилотников пытались атаковать ночью

Больше всего беспилотников сбили над Брянской областью Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В ночь на 2 мая над Россией сбили 215 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Подробнее об атаках и их последствиях рассказываем в нашем материале.

Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым. Также дроны сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

Больше всего беспилотников уничтожили над Брянской областью — 77. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

Над Новгородской областью сбили 20 дронов. Губернатор Александр Дронов предупредил местных жителей, что не стоит приближаться к обломкам и нужно сразу звонить по номеру 112.

В Калужской области уничтожили восемь беспилотников над несколькими муниципальными округами и под Калугой. По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Над Смоленской областью сбили 13 дронов. Над Ростовской областью уничтожили беспилотники в Неклиновском и Миллеровском районах. О жертвах и разрушениях не сообщалось, информацию уточняют.

Еще семь беспилотников пытались атаковать Тульскую область. Обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.