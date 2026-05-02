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Происшествия Атаки БПЛА Дроны летели на Москву: более 200 беспилотников пытались атаковать ночью

Дроны летели на Москву: более 200 беспилотников пытались атаковать ночью

На месте падения обломков работают экстренные службы

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Больше всего беспилотников сбили над Брянской областью | Источник: Роман Данилкин / 63.RUБольше всего беспилотников сбили над Брянской областью | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Больше всего беспилотников сбили над Брянской областью

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В ночь на 2 мая над Россией сбили 215 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Подробнее об атаках и их последствиях рассказываем в нашем материале.

Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым. Также дроны сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

Больше всего беспилотников уничтожили над Брянской областью — 77. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

Над Новгородской областью сбили 20 дронов. Губернатор Александр Дронов предупредил местных жителей, что не стоит приближаться к обломкам и нужно сразу звонить по номеру 112.

В Калужской области уничтожили восемь беспилотников над несколькими муниципальными округами и под Калугой. По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Над Смоленской областью сбили 13 дронов. Над Ростовской областью уничтожили беспилотники в Неклиновском и Миллеровском районах. О жертвах и разрушениях не сообщалось, информацию уточняют. 

Еще семь беспилотников пытались атаковать Тульскую область. Обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.

В течение ночи несколько раз появлялись сообщения об уничтожении дронов, летевших на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что на месте падения обломков работают оперативные службы.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника Беспилотная опасность Сергей Собянин Минобороны
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Комментарии
23
Гость
2 мая, 21:14
Нужны новые инженерные и организационные решения для борьбы с БПЛА типа мопед и вертолетного типа.
Гость
2 мая, 14:20
Нашим лозунгом должно быть: живой украинец, европеец, американец хорошим быть не может.
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Гость
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