Мошенники активизировались перед майскими праздниками — как не попасть на их уловку и не остаться без денег

Мошенники в преддверии майских праздников начали внедрять новую схему обмана. Теперь они публикуют объявления о якобы сдаче в аренду дач и просят внести предоплату. На деле же этой недвижимости не существует, а после получения денег они просто исчезают, рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«Мошенники выступают как в роли арендаторов, так и арендодателей… Арендодатель просит полную предоплату за уютный домик на красивых фото, которого не существует», — сказали РИА Новостям в пресс-службе.
Специалисты советуют, при аренде дачи не переводить полную предоплату, а также осмотреть объект лично или через доверенное лицо.
Если же вы сдаете объект, то передавать ключи и подписывать договор аренды стоит только после фактического поступления денег на счет, а не по скриншотам из онлайн-банка арендатора.
Существуют шесть распространенных ошибок, из-за которых можно стать жертвой мошенников. К потере средств может привести скачанное из непроверенного источника приложение или разглашение личных данных. Подробнее об этом рассказали в отдельном материале. Злоумышленники часто используют определенные фразы, чтобы втереться в доверие или запугать свою жертву. С полным списком таких слов можно ознакомиться по ссылке.