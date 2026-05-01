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Происшествия Мошенники активизировались перед майскими праздниками — как не попасть на их уловку и не остаться без денег

Мошенники активизировались перед майскими праздниками — как не попасть на их уловку и не остаться без денег

Злоумышленники играют на желании горожан отдохнуть за городом

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Специалисты советуют не переводить денег незнакомцам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСпециалисты советуют не переводить денег незнакомцам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Специалисты советуют не переводить денег незнакомцам

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мошенники в преддверии майских праздников начали внедрять новую схему обмана. Теперь они публикуют объявления о якобы сдаче в аренду дач и просят внести предоплату. На деле же этой недвижимости не существует, а после получения денег они просто исчезают, рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Мошенники выступают как в роли арендаторов, так и арендодателей… Арендодатель просит полную предоплату за уютный домик на красивых фото, которого не существует», — сказали РИА Новостям в пресс-службе.

Специалисты советуют, при аренде дачи не переводить полную предоплату, а также осмотреть объект лично или через доверенное лицо.

Если же вы сдаете объект, то передавать ключи и подписывать договор аренды стоит только после фактического поступления денег на счет, а не по скриншотам из онлайн-банка арендатора.

Существуют шесть распространенных ошибок, из-за которых можно стать жертвой мошенников. К потере средств может привести скачанное из непроверенного источника приложение или разглашение личных данных. Подробнее об этом рассказали в отдельном материале. Злоумышленники часто используют определенные фразы, чтобы втереться в доверие или запугать свою жертву. С полным списком таких слов можно ознакомиться по ссылке.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Мошенник Дача Аренда Деньги
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