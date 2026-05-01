Мошенники активизировались перед майскими праздниками — как не попасть на их уловку и не остаться без денег

Специалисты советуют не переводить денег незнакомцам Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мошенники в преддверии майских праздников начали внедрять новую схему обмана. Теперь они публикуют объявления о якобы сдаче в аренду дач и просят внести предоплату. На деле же этой недвижимости не существует, а после получения денег они просто исчезают, рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Мошенники выступают как в роли арендаторов, так и арендодателей… Арендодатель просит полную предоплату за уютный домик на красивых фото, которого не существует», — сказали РИА Новостям в пресс-службе.

Специалисты советуют, при аренде дачи не переводить полную предоплату, а также осмотреть объект лично или через доверенное лицо.

Если же вы сдаете объект, то передавать ключи и подписывать договор аренды стоит только после фактического поступления денег на счет, а не по скриншотам из онлайн-банка арендатора.