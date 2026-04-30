НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

сев.

 756мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 93,58
12 лет ждал квартиру
Где помогают вернуть здоровье
На кого можно охотиться
Ставят декорации для съемок
Где поймать настоящее лето
Как добиться ремонта двора
Продают бывшую больницу
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Что со складом WB под Ярославлем
Происшествия На окружной дороге под Ярославлем иномарка сбила пенсионерку

На окружной дороге под Ярославлем иномарка сбила пенсионерку

Публикуем подробности от полиции

1 823
В Ярославской области сбили женщину | Источник: УМВД России по Ярославской области / MaxВ Ярославской области сбили женщину | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max

В Ярославской области сбили женщину

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Max

Пенсионерка попала под колеса иномарки на 5 км Юго-Западной окружной дороги под Ярославлем. ДТП случилось около 19:00 29 апреля.

По предварительной информации, 45-летний водитель иномарки «Рено» сбил 66-летнюю женщину. Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пешеход был госпитализирован. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В полиции призвали пешеходов быть внимательнее на дорогах.

«Пересекайте проезжую часть дороги только после того, как убедились в своей безопасности», — говорится в памятке.

Стали свидетелем аварии? Расскажите об этом редакции. Наша почта 76@shkulev.ru или страница во «Вконтакте».

Напомним, утром 29 апреля в Ярославской области произошло смертельное ДТП. 25-летний водитель «Лады Калины» погиб, врезавшись на своей машине в грузовик. В этот же день в Брагине водитель легковушки сбил 9-летнего ребенка, мы рассказывали подробности аварии тут.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
ДТП Пострадавший Иномарка Полиция
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
21
Гость
29 июля, 08:37
А где наша доблестная госавтоинспекция? Оптимизация по Евраевски однако....
Гость
1 мая, 10:02
Опять в Брагине.Колхоз,ещё ЯГПУ окончила.Жертва ЕГ.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Рекомендуем