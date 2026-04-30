На окружной дороге под Ярославлем иномарка сбила пенсионерку

В Ярославской области сбили женщину Источник: УМВД России по Ярославской области / Max

Пенсионерка попала под колеса иномарки на 5 км Юго-Западной окружной дороги под Ярославлем. ДТП случилось около 19:00 29 апреля.

По предварительной информации, 45-летний водитель иномарки «Рено» сбил 66-летнюю женщину. Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пешеход был госпитализирован. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В полиции призвали пешеходов быть внимательнее на дорогах.

«Пересекайте проезжую часть дороги только после того, как убедились в своей безопасности», — говорится в памятке.

Стали свидетелем аварии? Расскажите об этом редакции. Наша почта 76@shkulev.ru или страница во «Вконтакте».