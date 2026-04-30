На окружной дороге под Ярославлем иномарка сбила пенсионерку

Пенсионерка попала под колеса иномарки на 5 км Юго-Западной окружной дороги под Ярославлем. ДТП случилось около 19:00 29 апреля.
По предварительной информации, 45-летний водитель иномарки «Рено» сбил 66-летнюю женщину. Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
«В результате ДТП пешеход был госпитализирован. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В полиции призвали пешеходов быть внимательнее на дорогах.
«Пересекайте проезжую часть дороги только после того, как убедились в своей безопасности», — говорится в памятке.
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Напомним, утром 29 апреля в Ярославской области произошло смертельное ДТП. 25-летний водитель «Лады Калины» погиб, врезавшись на своей машине в грузовик. В этот же день в Брагине водитель легковушки сбил 9-летнего ребенка, мы рассказывали подробности аварии тут.