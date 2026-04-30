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Происшествия Аэропорты закрыты, а люди прячутся в убежищах: беспилотники бьют по Уралу несколько дней

Аэропорты закрыты, а люди прячутся в убежищах: беспилотники бьют по Уралу несколько дней

Собрали всё, что известно об ударах

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В регионах продолжает действовать режим беспилотной опасности (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ регионах продолжает действовать режим беспилотной опасности (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В регионах продолжает действовать режим беспилотной опасности (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Атаки беспилотников по территории России происходят регулярно. В последние дни налеты участились по Уралу. Второй раз за сутки дрон ударил по промпредприятию в Перми, беспилотная опасность сохраняется в соседних регионах. В материале собрали всё, что об этом известно.

Пострадало промпредприятие

В Пермском крае беспилотную опасность объявили этим утром, следом ввели план «Ковер» и закрыли аэропорт. В городе позже завыли сирены, а по телевидению предупредили о воздушной угрозе.

По информации губернатора региона Дмитрия Манохина, дрон атаковал промышленное предприятие. Однако он не уточнил, какое именно. По его словам, люди сейчас находятся в убежищах.

«Сегодня на одну из промышленных площадок Пермского края был совершен прилет вражеского беспилотника. Работники находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и значимых разрушений нет. Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Угрозы химической опасности нет», — написал Дмитрий Махонин в своем канале в MAX.

Режим беспилотной опасности продолжает действовать в регионе. Всю информацию о случившемся наши коллеги из 59.RU собирают в онлайн-репортаже.

Обновлено 11:28 мск: В Пермском крае отменили режим «Беспилотная опасность», сообщает Минтербез.

Что происходит в соседних регионах

В зоне активности беспилотников второй день Челябинская и Свердловская области. Сегодня утром беспилотную опасность там объявили уже во второй раз. В регионах закрыты аэропорты.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — объяснили в Росавиации.

Власти просят сохранять спокойствие, не трогать подозрительные предметы и не снимать работу ПВО, а обо всём подозрительном сообщать по телефону 112.

Обновлено 11:15 мск: в Свердловской и Челябинской областях объявили отбой беспилотной опасности. Атака продолжалась больше часа.

Многие интересуются, каким образом дрон может преодолеть такое расстояние, сколько он способен пролететь и почему их не сбивает ПВО? Об этом наши коллеги из 74.RU спросили у военного эксперта, основателя портала MilitaryRussia.ru Дмитрия Корнева.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотная опасность Беспилотник Дрон Аэропорт Росавиация
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Комментарии
38
Гость
30 апреля, 21:32
Страшно
Гость
30 апреля, 13:47
Это же долгожданная нескучная движуха дошла до уральского региона. Радоваться должны - жить стало лучше, жить стало веселее!
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Гость
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