«Грязные птицы, мертвые дельфины». Волонтеры бьют тревогу из-за разлива нефти в Туапсе после атак

Источник: предоставлено Сергеем Соловьевым

В Туапсе сложилась критическая ситуация с разливом нефтепродуктов, которая, по оценкам волонтеров, превосходит масштабы анапского ЧП. После серии апрельских атак беспилотников на порт и НПЗ береговая линия оказалась загрязнена мазутом, гибнут птицы и дельфины, а ресурсов для ликвидации последствий катастрофически не хватает.

Как рассказал «Фонтанке» волонтер Сергей Соловьев, который помогает убирать загрязнения в поселках рядом с Туапсе, ситуация, по его мнению, серьезнее, чем это было в Анапе.

Да, я считаю, что ЧП здесь хуже и по разливу, и по количеству объема работы, чем в Анапе. Не знаю, как в самом Туапсе — там явно, наверное, всё плохо. Мы убираем в ближайших поселках, убираем нефть. Вдоль всей береговой линии — грязные птицы в нефти. Рыба, дельфины, мертвые дельфины есть. Всё очень печально. Сергей Соловьев волонтер

Источник: предоставлено Сергеем Соловьевым

По словам волонтера, остро не хватает техники, особенно грузовой. Добровольцы работают на свои деньги, помогают местные рестораны и отели, которые разместили активистов. Однако масштаб проблемы требует системного подхода.

Нужно в бóльших масштабах это делать. Как в Анапе нужно делать, но это не делается. Вся набережная в нефти. Волонтеры приезжают со всей страны, и мы пытаемся своими силами убирать. Взаимодействуем с администрацией, пытаемся ускорить процесс вывоза до дождей. Сергей Соловьев волонтер

Как организованы работы: официальные данные

Источник: предоставлено Сергеем Соловьевым

Оперативный штаб Краснодарского края опубликовал подробную информацию о ликвидации последствий разлива. По данным властей, работы ведутся на трех основных участках:

Территория морского терминала и НПЗ — там укрепляют защитные ограждения, чтобы уменьшить попадание нефтепродуктов в реку. Река Туапсе — ниже по течению, вдоль промышленных объектов и в устье выставлены несколько уровней боновых заграждений, устроены нефтеловушки. Береговая линия рядом с устьем реки (протяженность около 1 км) — там также установлен дополнительный рубеж боновых заграждений.

Кто работает: на этих участках, по заявлению оперштаба, задействованы исключительно сотрудники МЧС России, отряда «Кубань-СПАС» и предприятий ТЭК Туапсе.

Источник: Оперативный штаб — Краснодарский край / Telegram

Вся зона основного загрязнения закрыта для посещения — это зона ответственности спасателей и аккредитованных сотрудников. Такие меры, подчеркивают в штабе, необходимы с учетом ликвидации масштабного возгорания неподалеку и режима на объекте инфраструктуры.

С 28 апреля по поручению губернатора Вениамина Кондратьева введен режим ЧС регионального уровня на территории всего Туапсинского муниципального округа.

Нужны ли волонтеры?

Помощь волонтеров в ликвидации последствий в Туапсе нужна в ограниченном количестве, заявляют в оперштабе. Для координации создан волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ. Он открыт и действует на базе Молодежного центра в Туапсе. Адрес: ул. Октябрьской революции, 2. Контактный телефон: +7 988 405-45-02 (важно зарегистрироваться по ссылке на волонтерском сайте «Добро.рф»).

«По соображениям безопасности помощь добровольцев востребована исключительно на уборке городских общественных пространств, для очистки детских площадок, школьных дворов, территорий детских садов, помощи жителям Туапсе, кому это будет необходимо в ближайшие дни», — добавили в оперштабе.

Что происходит в Туапсе

Источник: предоставлено Сергеем Соловьевым

Напомним, Туапсе в апреле неоднократно подвергался атакам беспилотников. В ночь на 16 апреля в результате налета дронов пострадали семь человек, погибли двое — 14-летняя девочка и женщина. Пожар в морском порту тушили четыре дня, ликвидировали только 19 апреля, тогда и произошел разлив нефтепродуктов.

В ночь на 20 апреля после новой атаки БПЛА в порту снова вспыхнул пожар, погиб мужчина. В атмосферу попали продукты горения, загрязнение затронуло море.

Рано утром 28 апреля оперштаб региона сообщил о новой атаке и пожаре на нефтеперерабатывающем заводе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев признал возгорание масштабным. Из окрестных домов проводилась эвакуация, занятия в школах отменили.

Источник: Вениамин Кондратьев / Telegram

Ситуация остается напряженной: экологический ущерб только начинает оцениваться, а волонтеры бьют тревогу — времени до сезона дождей и летнего туристического сезона остается всё меньше.

Источник: Вениамин Кондратьев / Telegram

А что сейчас?

Информация оперштаба на 16:30 29 апреля:

ночью огонь с горящего НПЗ перекинулся на многоквартирный двухэтажный дом неподалеку. Жильцов там не было, их заранее эвакуировали. Огонь в жилом здании распространился на площади в 150 кв. м. Пожар полностью ликвидировали за два часа;

возгорание на туапсинском НПЗ локализовано;

пожар тушат 312 человек и 73 единицы техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю;

продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов;

всего на берегу и в реке Туапсе собрано почти 10 тыс. кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта и водомазутной смеси;

основные работы локализованы на участке берега протяженностью около 1 км. В самой реке выставлено несколько рядов боновых заграждений;

по результатам лабораторных исследований, проведенных 28 апреля, зафиксировано незначительное превышение гигиенических нормативов максимальной разовой концентрации бензола в воздухе.

Губернатор Кондратьев:

пожар на нефтебазе удалось локализовать;

на месте круглосуточно работают спасатели и пожарные — группировку сил нарастили, на помощь прибыли отряды из соседних регионов;

всего на уборке берега и очистке города теперь работают больше 600 сотрудников МЧС, «Кубань-СПАС», администраций городов, районов и предприятий;

эвакуированы люди, которые проживали вблизи нефтебазы — порядка 70 человек находятся в гостинице;

«постоянно мониторим акваторию Черного моря».

Жителей Туапсе, особенно микрорайонов Грознефть и Сортировка, ближайших к НПЗ, а также Звездного, просят продолжать соблюдать следующие рекомендации:

ограничить пребывание на открытом воздухе;

не открывать окна в помещениях;

чаще проводить влажную уборку помещений;

отказаться от контактных линз в пользу очков;

промывать нос, глаза и горло;

отказаться от курения;

при необходимости выхода на улицу использовать маски.

В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, появления одышки, кашля, а также обострения хронических болезней необходимо обратиться в ближайшую медицинскую организацию.

Реакция Москвы

28 апреля президент России Владимир Путин заявил, что риски террористических угроз в России растут: всё чаще наносятся удары БПЛА по гражданской инфраструктуре. В качестве примера он привел удары по энергетическим объектам в Туапсе.

Удары по НПЗ «потенциально могут вызвать и серьезные экологические последствия», подчеркнул Владимир Путин и тут же добавил, что губернатор региона доложил ему, что «вроде серьезных угроз нет, люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются».

В Туапсе направлен глава МЧС России Александр Куренков. По его словам, на вечер 28 апреля в городе остановлены все утечки нефти, начавшиеся после удара украинских беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу, и новых утечек нефти не происходит.

При этом Куренков на оперативном совещании в Туапсе призвал к максимальной готовности к новым угрозам со стороны Украины.

Куренков заявил, что для обследования акватории Черного моря на предмет утечек нефтепродуктов в Туапсе прибудет сводная группировка из 40 водолазов.

Другие регионы

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем канале сообщил, что на фоне продолжающейся эвакуации, проблем с загрязнением воздуха и отключением воды он поручил осмотреть и подготовить к приему людей пункты временного размещения в Вологде и Череповце.

Филимонов заявил, что «стране требуется внутренняя концентрация и единство по законам военного времени».

С похожей бедой 29 апреля столкнулась и Пермь, где БПЛА атаковал промышленный объект. В городе прошел «черный дождь», небо заволокло густым дымом. Роспотребнадзор дал рекомендации населению: если вы чувствуете запах гари или вам стало плохо, лучше сократить время прогулок и закрыть окна, если вам стало хуже — обратитесь в больницу.