«Занес домой, и она умерла»: многодетная мать попала в больницу со сломанной ногой и скончалась после выписки

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Вдовец уже несколько лет добивается наказания для врача

1 926

Игорь мечтает, чтобы виновные в смерти его жены понесли наказание

Источник:

SOCHI1.RU

Сочинец Игорь Новичихин несколько лет назад потерял жену, с которой прожил 20 лет. Мужчина остался один на один со своим горем и с четырьмя детьми на руках, но нашел силы бороться за справедливость. Работает, растит детей и даже получил награду «Отцовская доблесть».

Мужчина утверждает, его жена Елена Святченко в свои 42 года была совершенно здоровой женщиной, строго следила за питанием и образом жизни, но в один прекрасный день неудачно сломала ногу. 21 октября 2023 года Елену доставили в хостинскую районную больницу Сочи с закрытым оскольчатым переломом со смещением. Ей сделали операцию, ногу собрали, а 30 октября Игорь приехал забирать жену и ужаснулся: ее лицо было буквально зеленого цвета, а сама Елена — еле живая. У лечащего врача состояние женщины опасений не вызывало.

Дома Елена потеряла сознание и умерла на глазах у детей, младшей из которых было 1,5 года. Теперь Игорь пытается добиться наказания для врача. Уголовное дело расследовали быстро, только оно застряло в суде. Вдовец переживает, что обвиняемый и вовсе может уйти от ответственности.

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Смерть пациента Перелом ноги Больница Многодетная мама
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Комментарии
18
Гость
2 мая, 14:10
Скорей всего тоибоз был внутренних глубоких вен, его снаружи не видно, только флеболог на узи нижних конечностей определит, вот и оторвался тромб, только не сразу перекрыл сосуд, оставался просвет вот она и жила какое-то время ещё, сине-зеленая это понятно что сердце уже плохо работало и небыло кислорода в крови потому что тромбом перекрыто было, если бы сразу какую-то помощь или обследование произвести то можно было спасти, а они своё сделали и всё.. Это называется неоказание помощи в критической ситуации, и почему они откачивали её когда она теряла сознание, даже не проверив и не обследовав её???!! Это очень печально.. Наказать таких врачей или вовсе гнать.. Они и других угробят.. Соболезнования отцу детей, оставшихся без мамы...
Гость
1 мая, 12:15
Она попала в травматологию. Умерла же от тромбоэмболии, а это , насколько могу судить, кардиология. Игорю нужно было пошустрее быть: переложить жену из одного отделения в другое.
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Гость
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