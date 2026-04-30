«Занес домой, и она умерла»: многодетная мать попала в больницу со сломанной ногой и скончалась после выписки

Игорь мечтает, чтобы виновные в смерти его жены понесли наказание Источник: SOCHI1.RU

Сочинец Игорь Новичихин несколько лет назад потерял жену, с которой прожил 20 лет. Мужчина остался один на один со своим горем и с четырьмя детьми на руках, но нашел силы бороться за справедливость. Работает, растит детей и даже получил награду «Отцовская доблесть».

Мужчина утверждает, его жена Елена Святченко в свои 42 года была совершенно здоровой женщиной, строго следила за питанием и образом жизни, но в один прекрасный день неудачно сломала ногу. 21 октября 2023 года Елену доставили в хостинскую районную больницу Сочи с закрытым оскольчатым переломом со смещением. Ей сделали операцию, ногу собрали, а 30 октября Игорь приехал забирать жену и ужаснулся: ее лицо было буквально зеленого цвета, а сама Елена — еле живая. У лечащего врача состояние женщины опасений не вызывало.