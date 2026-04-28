НПЗ в огне, беспилотник ударил по машине: Россию атаковали почти 200 дронов

Минувшей ночью над несколькими регионами России средства ПВО уничтожили 186 беспилотников. К сожалению, не обошлось без последствий. Есть пострадавший, разрушения и пожар.
Наиболее серьезные последствия атака принесла в Краснодарский край. В Туапсе из-за падения обломков беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод. Региональный оперативный штаб сообщил, что пострадавших нет. Пожар тушат 122 человека и 39 единиц техники.
В Брянской области дроны-камикадзе атаковали поселок Косицы. Губернатор Александр Богомаз рассказал, что в результате удара по движущемуся автомобилю пострадал мужчина. Врачи оказали ему всю необходимую помощь. Дрон также повредил машину. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
В Ростовской области, как написал в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь, в Каменском районе средства ПВО сбили один дрон. Пострадавших и разрушений на земле нет, данные уточняют.
Всего, по данным Минобороны, с 22:00 (мск) 27 апреля до 07:00 (мск) 28 апреля перехватчики и зенитные комплексы уничтожили 186 беспилотников самолетного типа. Дроны летели над Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.