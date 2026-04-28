НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 756мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,46
EUR 91,19
Площадь имени «Локомотив»
Экономический прогноз
Здесь был Пушкин
Встала реставрация
Истории из пионерского лагеря
Балерины с «Алиэкспресс»?
Задержат рейсы
Перестроят аэропорт в Туношне
Происшествия Атаки БПЛА НПЗ в огне, беспилотник ударил по машине: Россию атаковали почти 200 дронов

НПЗ в огне, беспилотник ударил по машине: Россию атаковали почти 200 дронов

Рассказываем главное о последних ударах

6 566
На месте падения обломков беспилотников работают экстренные службы (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RUНа месте падения обломков беспилотников работают экстренные службы (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

На месте падения обломков беспилотников работают экстренные службы (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Минувшей ночью над несколькими регионами России средства ПВО уничтожили 186 беспилотников. К сожалению, не обошлось без последствий. Есть пострадавший, разрушения и пожар. 

Наиболее серьезные последствия атака принесла в Краснодарский край. В Туапсе из-за падения обломков беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод. Региональный оперативный штаб сообщил, что пострадавших нет. Пожар тушат 122 человека и 39 единиц техники.

В Брянской области дроны-камикадзе атаковали поселок Косицы. Губернатор Александр Богомаз рассказал, что в результате удара по движущемуся автомобилю пострадал мужчина. Врачи оказали ему всю необходимую помощь. Дрон также повредил машину. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

В Ростовской области, как написал в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь, в Каменском районе средства ПВО сбили один дрон. Пострадавших и разрушений на земле нет, данные уточняют.

Всего, по данным Минобороны, с 22:00 (мск) 27 апреля до 07:00 (мск) 28 апреля перехватчики и зенитные комплексы уничтожили 186 беспилотников самолетного типа. Дроны летели над Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника НПЗ Пожар Ранение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
44
Гость
29 апреля, 01:19
И сколько же времени это может продолжаться?!!!!Кто нас должен защитить от этого беспредела?!!!Пора уже заканчивать с этими военными действиями.....сидим как на пороховой бочке......
Гость
28 апреля, 17:29
Опять яносу досталось? Нужно держаться подальше от этого завода. Каждый раз проезжая мимо испытываю дискомфорт и неловкость внутреннюю.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Рекомендуем