НПЗ в огне, беспилотник ударил по машине: Россию атаковали почти 200 дронов

На месте падения обломков беспилотников работают экстренные службы (фото носит иллюстративный характер) Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Минувшей ночью над несколькими регионами России средства ПВО уничтожили 186 беспилотников. К сожалению, не обошлось без последствий. Есть пострадавший, разрушения и пожар.

Наиболее серьезные последствия атака принесла в Краснодарский край. В Туапсе из-за падения обломков беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод. Региональный оперативный штаб сообщил, что пострадавших нет. Пожар тушат 122 человека и 39 единиц техники.

В Брянской области дроны-камикадзе атаковали поселок Косицы. Губернатор Александр Богомаз рассказал, что в результате удара по движущемуся автомобилю пострадал мужчина. Врачи оказали ему всю необходимую помощь. Дрон также повредил машину. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

В Ростовской области, как написал в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь, в Каменском районе средства ПВО сбили один дрон. Пострадавших и разрушений на земле нет, данные уточняют.