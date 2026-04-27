Полные бочки мазута и грязные животные. Что происходит в Туапсе, где убирают мазут из моря после атаки БПЛА

Мазут убирают в большие бочки Источник: Эколог Жора Каваносян / T.me

В Туапсе продолжают убирать нефтепродукты, которые оказались в море после атаки беспилотников и сильного пожара в порту. Напомним, с 16 апреля в городе был введен режим ЧС из-за попадания дрона в морской терминал. Именно тогда произошла первая утечка в реку. Потом была новая атака, 20 апреля, усугубившая последствия.

24 апреля из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реке Туапсе. Из-за этого ранее выставленные боновые заграждения не выдержали напора прибывающей воды. Часть нефтепродуктов уже попала в акваторию моря. Подробности — в материале 93.RU.

Пятно нефти возле старой турбазы в Туапсе Источник: Эколог Жора Каваносян / T.me

По данным оперштаба за 26 апреля, загрязнение убирают ниже по течению реки Туапсе, в акватории и на берегу Черного моря. Работы идут круглосуточно. Там уже собрали больше трех тысяч кубометров загрязненного грунта.

В администрации Туапсе сообщили, что проход через центральный пляж сейчас закрыт.

На побережье мазут убирают сотни человек Источник: Эколог Жора Каваносян / T.me

В понедельник, 27 апреля, к работам планируют привлечь дополнительные силы Кубань-СПАС. Власти называют загрязнение «локальным». Также сам город сейчас убирают от нефтепродуктов.

«На базе Молодежного центра в Туапсе по адресу: площадь Октябрьской революции, 2, будет развернут координационный штаб. Туда могут обращаться все желающие помочь в уборке», — написал глава района Сергей Бойко.

Волонтеры продолжают отмывать от мазута животных и птиц. Им тоже можно помочь, пункт находится в село Шепси на улице Лесной, 14 (база отдыха «Морская»). Активисты уточняют, что навигатор доводит до базы «Парус», оттуда нужно проехать еще 150 метров. Для уточнения данных можно позвонить по телефонам 8 (989) 083-85-14 (Марина) или 8 (918) 401-11-68 (Кристина).

Еще один пункт отмывки животных находится в самом Туапсе на улице Бондаренко, 30. На все вопросы ответят волонтеры по телефону 8 (928) 423-63-26.

Волонтеры уже вторую неделю отмывают животных Источник: Эколог Жора Каваносян / T.me

Экологи из «Прозрачного мира» проанализировали радиолокационный снимок от 25 апреля и пришли к выводу, что площадь разливов в Туапсе — от 0,4 до 3,8 квадратного километра. У центрального пляжа города — более полукилометра. Загрязнение идет от порта и реки Туапсе. Нефтепродукты уходят в открытое море и вдоль побережья на север. По мнению экологов, загрязнение может дойти до пляжей Агоя, Небуга, Ольгинки и Новомихайловского.

Пятна в районе Туапсе на 25 апреля Источник: Прозрачный мир / T.me

Эколог Роман Пукалов в своем телеграм-канале рассказал, что накануне волонтеры и спасатели собрали большее 500 мешков замазученного грунта в поселке Тюменском. По оценкам местных жителей, для их вывоза нужно примерно 4 грузовика, но частные перевозчики отказываются пачкать машины. Поэтому люди просят помощи властей.

«КАМАЗы ищут. Частники не соглашаются, естественно. Кому хочется перепачкать весь кузов. Нужна поддержка властей. А то жители за свои поселковые дорожные деньги готовы нанимать технику. Это неправильно. Знаю, что мой канал читают люди, принимающие решения. Ваша помощь нужна», — написал Пукалов 26 апреля.

Местная жительница на уборке в поселке Тюменском Источник: Roman_ecolog / T.me

По мнению Пукалова, новые выбросы могут быть к северу от Туапсе, а вот Сочи в полной безопасности. Течение сейчас несет воду на север. Эколог считает, что масштабы разлива нельзя сравнивать с Анапой хотя бы по числу найденных птиц, которые были испачканы нефтепродуктами.

За субботу в Туапсе нашли всего 10 птиц, в то время как в Анапе от разлива пострадало около 10 000 особей. Несмотря на это, волонтеры продолжают искать животных, а еще отмывают собак и кошек, которых испачкал «нефтяной дождь».

Пес попал под «нефтяной дождь» в Туапсе Источник: Эколог Жора Каваносян / T.me