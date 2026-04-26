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Происшествия Полыхало несколько часов: два человека и животные погибли при пожаре на ферме в Ярославской области

Полыхало несколько часов: два человека и животные погибли при пожаре на ферме в Ярославской области

Установлена предварительная причина ЧП. Видео

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В Ярославской области сгорела ферма | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ruВ Ярославской области сгорела ферма | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ru

В Ярославской области сгорела ферма

Источник:

МЧС Ярославской области / Max.ru

Два человека и животные погибли при пожаре на частной ферме в Ярославской области. ЧП произошло в ночь на 25 апреля. Как сообщили в региональном МЧС, сообщение о возгорании поступило в 02:58.

Ферма, на которой вспыхнул пожар, находится в селе Большая Брембола на улице Новой. На тушение огня выезжало три машины и 9 пожарных. Пожар был ликвидирован в 12:20.

Видео с места ЧП

Источник:

МЧС Ярославской области / Max.ru

«В результате уничтожена ферма на площади 814 кв. м., погибли два мужчины — 46 и 60 лет и 6 животных — овца и пять быков», — сообщили в МЧС по Ярославской области.

Еще два бычка смогли спастись.

Пожар начался в ночь на 25 апреля | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ru

Пожар начался в ночь на 25 апреля

С огнем боролись несколько часов | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ru

С огнем боролись несколько часов

ЧП имеет трагические последствия | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ru

ЧП имеет трагические последствия

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Пожар начался в ночь на 25 апреля

Источник:

МЧС Ярославской области / Max.ru



«Быстрому распространению пожара способствовало позднее сообщение о нем», — констатировали в МЧС.

По предварительной информации, пожар произошёл из-за неосторожности при курении. Проводится проверка.

Напомним, в ночь на 25 апреля в Ярославле горели мусорные площадки на Суздалке. Пожары произошли сразу в нескольких дворах. Жители уверены, что действовал поджигатель. Написано заявление в полицию. Правоохранители сообщили, что устанавливают личность человека, возможно причастного к правонарушению.

Обновление информации на 14:00 26 апреля:

По факту гибели двух мужчин при пожаре в Переславль-Залесском округе Ярославской области следственное управление Следственного комитета России организовало доследственную проверку.


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