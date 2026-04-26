Полыхало несколько часов: два человека и животные погибли при пожаре на ферме в Ярославской области

Два человека и животные погибли при пожаре на частной ферме в Ярославской области. ЧП произошло в ночь на 25 апреля. Как сообщили в региональном МЧС, сообщение о возгорании поступило в 02:58.
Ферма, на которой вспыхнул пожар, находится в селе Большая Брембола на улице Новой. На тушение огня выезжало три машины и 9 пожарных. Пожар был ликвидирован в 12:20.
«В результате уничтожена ферма на площади 814 кв. м., погибли два мужчины — 46 и 60 лет и 6 животных — овца и пять быков», — сообщили в МЧС по Ярославской области.
Еще два бычка смогли спастись.
«Быстрому распространению пожара способствовало позднее сообщение о нем», — констатировали в МЧС.
По предварительной информации, пожар произошёл из-за неосторожности при курении. Проводится проверка.
Напомним, в ночь на 25 апреля в Ярославле горели мусорные площадки на Суздалке. Пожары произошли сразу в нескольких дворах. Жители уверены, что действовал поджигатель. Написано заявление в полицию. Правоохранители сообщили, что устанавливают личность человека, возможно причастного к правонарушению.
Обновление информации на 14:00 26 апреля:
По факту гибели двух мужчин при пожаре в Переславль-Залесском округе Ярославской области следственное управление Следственного комитета России организовало доследственную проверку.