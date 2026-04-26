Аттракцион с людьми рухнул в парке развлечений в Испании — жуткие кадры

В испанской Андалусии в парке развлечений рухнул аттракцион с людьми. Пострадали несколько человек. Видео инцидента разлетелось по соцсетям.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, как катапульта с банджи-джампингом, в которой сидят пассажиры, запускается в воздух. В момент, когда людей начало раскачивать, трос внезапно оборвался и сиденья с огромной скоростью рухнули на землю.
На отдельных кадрах видно, как пассажиры лежат на земле возле аттракциона, ожидая прибытия медиков. Причины внезапного обрыва троса в настоящее время официально не сообщается.
«В результате инцидента, произошедшего на ярмарке, четыре человека, включая двух детей, получили травмы», — сообщает Daily Mail.
Двоих из них госпитализировали. Остальные отделались лёгкими травмами. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Инцидент произошел на ежегодной Севильской ярмарке Feria de Abril. Это один из крупнейших ежегодных праздников в Севилье: она проходит примерно через две недели после Пасхи и длится несколько дней.