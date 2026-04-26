НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 752мм 82%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,46
EUR 91,19
Где собрать корзины грибов
Бизнесмен потерял товар из-за БПЛА
Здесь был Пушкин
Афиша на выходные
Астрономические явления в августе
Дерево рухнуло на автобус
Пополнение в зоопарке
Умер экс-игрок «Локомотива»
Происшествия Аттракцион с людьми рухнул в парке развлечений в Испании — жуткие кадры

Аттракцион с людьми рухнул в парке развлечений в Испании — жуткие кадры

Несколько человек получили травмы

2 511
У аттракциона оторвался трос | Источник: Globovision / XУ аттракциона оторвался трос | Источник: Globovision / X

У аттракциона оторвался трос

Источник:

Globovision / X

В испанской Андалусии в парке развлечений рухнул аттракцион с людьми. Пострадали несколько человек. Видео инцидента разлетелось по соцсетям.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как катапульта с банджи-джампингом, в которой сидят пассажиры, запускается в воздух. В момент, когда людей начало раскачивать, трос внезапно оборвался и сиденья с огромной скоростью рухнули на землю.

Источник:

Globovision / X

На отдельных кадрах видно, как пассажиры лежат на земле возле аттракциона, ожидая прибытия медиков. Причины внезапного обрыва троса в настоящее время официально не сообщается.

«В результате инцидента, произошедшего на ярмарке, четыре человека, включая двух детей, получили травмы», — сообщает Daily Mail.

Двоих из них госпитализировали. Остальные отделались лёгкими травмами. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел на ежегодной Севильской ярмарке Feria de Abril. Это один из крупнейших ежегодных праздников в Севилье: она проходит примерно через две недели после Пасхи и длится несколько дней.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Аттракцион Происшествие Неполадки Праздник Парк развлечений
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
26 апреля, 09:38
Да неужели, быть такого у них не может.
Гость
26 апреля, 07:10
у нас бы сразу запретили все аттракционы и сказали что это иноагенты устроили
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Рекомендуем