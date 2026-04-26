Аттракцион с людьми рухнул в парке развлечений в Испании — жуткие кадры

У аттракциона оторвался трос Источник: Globovision / X

В испанской Андалусии в парке развлечений рухнул аттракцион с людьми. Пострадали несколько человек. Видео инцидента разлетелось по соцсетям.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как катапульта с банджи-джампингом, в которой сидят пассажиры, запускается в воздух. В момент, когда людей начало раскачивать, трос внезапно оборвался и сиденья с огромной скоростью рухнули на землю.

Источник: Globovision / X

На отдельных кадрах видно, как пассажиры лежат на земле возле аттракциона, ожидая прибытия медиков. Причины внезапного обрыва троса в настоящее время официально не сообщается.

«В результате инцидента, произошедшего на ярмарке, четыре человека, включая двух детей, получили травмы», — сообщает Daily Mail.

Двоих из них госпитализировали. Остальные отделались лёгкими травмами. Сейчас их жизни ничего не угрожает.