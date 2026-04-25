Аэропорты закрылись, обломки побили дома: как дроны атаковали Россию

9 аэропортов временно не работают Источник: Роман Данилкин / 63.RU (фото носит иллюстративный характер)

Беспилотники атаковали регионы России в ночь на 25 апреля. На фоне ударов в европейской части страны закрылись аэропорты. Рассказываем, что известно к этому часу.

В Калуге обломки беспилотника попали в три многоквартирных дома и повредили крышу. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Осколками сбитого сегодня вечером над Калугой БПЛА причинены незначительные повреждения кровлям трех многоквартирных домов. На месте работает оперативная группа. Пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Атаке также подверглась Воронежская область. За ночь над регионом сбили пять беспилотников, передает губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Добавим, что с 11:00 до 20:00 24 апреля Минобороны уничтожило 11 дронов над территориями Курской, Белгородской, Ростовской областей, Республики Дагестан, Республики Крым и над акваторией Черного моря.