Аэропорты закрылись, обломки побили дома: как дроны атаковали Россию

Беспилотники атаковали регионы России в ночь на 25 апреля. На фоне ударов в европейской части страны закрылись аэропорты. Рассказываем, что известно к этому часу.
В Калуге обломки беспилотника попали в три многоквартирных дома и повредили крышу. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«Осколками сбитого сегодня вечером над Калугой БПЛА причинены незначительные повреждения кровлям трех многоквартирных домов. На месте работает оперативная группа. Пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.
Атаке также подверглась Воронежская область. За ночь над регионом сбили пять беспилотников, передает губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Добавим, что с 11:00 до 20:00 24 апреля Минобороны уничтожило 11 дронов над территориями Курской, Белгородской, Ростовской областей, Республики Дагестан, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
На момент публикации из-за закрытия воздушного пространства временно не работают 9 аэропортов. Как сообщает Росавиация, закрыты авиагавани в Ижевске, Краснодаре, Волгограде, Казани, Нижнекамске, Чебоксарах, Бугульме, Самаре и Ульяновске.