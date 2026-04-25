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Происшествия Аэропорты закрылись, обломки побили дома: как дроны атаковали Россию

Аэропорты закрылись, обломки побили дома: как дроны атаковали Россию

Собрали главное о ночных ударах беспилотников

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9 аэропортов временно не работают | Источник: Роман Данилкин / 63.RU (фото носит иллюстративный характер)9 аэропортов временно не работают | Источник: Роман Данилкин / 63.RU (фото носит иллюстративный характер)

9 аэропортов временно не работают

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU (фото носит иллюстративный характер)

Беспилотники атаковали регионы России в ночь на 25 апреля. На фоне ударов в европейской части страны закрылись аэропорты. Рассказываем, что известно к этому часу.

В Калуге обломки беспилотника попали в три многоквартирных дома и повредили крышу. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Осколками сбитого сегодня вечером над Калугой БПЛА причинены незначительные повреждения кровлям трех многоквартирных домов. На месте работает оперативная группа. Пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Атаке также подверглась Воронежская область. За ночь над регионом сбили пять беспилотников, передает губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Добавим, что с 11:00 до 20:00 24 апреля Минобороны уничтожило 11 дронов над территориями Курской, Белгородской, Ростовской областей, Республики Дагестан, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

На момент публикации из-за закрытия воздушного пространства временно не работают 9 аэропортов. Как сообщает Росавиация, закрыты авиагавани в Ижевске, Краснодаре, Волгограде, Казани, Нижнекамске, Чебоксарах, Бугульме, Самаре и Ульяновске.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Атака Аэропорт Росавиация
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Комментарии
1
Гость
25 апреля, 16:56
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