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Происшествия Бывшую мисс Вселенная нашли убитой в собственной квартире — кого подозревают в расправе над красоткой

Бывшую мисс Вселенная нашли убитой в собственной квартире — кого подозревают в расправе над красоткой

После гибели девушки начались протесты

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Девушке было 27 лет | Источник: CarolinaFGómez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Девушке было 27 лет | Источник: CarolinaFGómez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Девушке было 27 лет

Источник:

CarolinaFGómez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Бывшую королеву красоты из Мексики Каролину Флорес Гомес нашли мертвой в собственной квартире. Об этом сообщает издание Reporte Indigo.

27-летнюю Каролину нашли с огнестрельным ранением в голову в своей квартире в одном из самых богатых районов Мехико. В полиции полагают, что девушку убили за день до предполагаемого развода. По данным издания, муж погибшей и его мать Эрика Мария могли находиться в квартире в момент убийства. Сейчас они находятся под подозрением следователей.

В прокуратуре Мехико подтвердили факт происшествия и заявили, что расследование всех обстоятельств гибели бывшей королевы красоты продолжается.

Источник: CarolinaFGómez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: CarolinaFGómez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

CarolinaFGómez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мать 27-летней Каролины Флорес Гомес потребовала быстрого и честного следствия. Она уже организовала марш протеста в городе Энсенада, откуда родом девушка. Женщина заявила, что имя ее дочери не должно стать еще одной строчкой в статистике жертв. Губернатор штата Нижняя Калифорния Марина дель Пилар Авила также призвала полицию не затягивать с разбирательством.

Каролина Флорес Гомес получила титул «Мисс Подростковая Вселенная» в 2017 году. Ее убийство вызвало новую волну дискуссий в Мексике о насилии в отношении женщин.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Мисс Вселенная Мексика Модель Убийство
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Комментарии
1
Гость
23 апреля, 13:24
🙏🙏🙏😪😪😪
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Гость
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