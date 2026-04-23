Бывшую мисс Вселенная нашли убитой в собственной квартире — кого подозревают в расправе над красоткой

Девушке было 27 лет Источник: CarolinaFGómez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Бывшую королеву красоты из Мексики Каролину Флорес Гомес нашли мертвой в собственной квартире. Об этом сообщает издание Reporte Indigo.

27-летнюю Каролину нашли с огнестрельным ранением в голову в своей квартире в одном из самых богатых районов Мехико. В полиции полагают, что девушку убили за день до предполагаемого развода. По данным издания, муж погибшей и его мать Эрика Мария могли находиться в квартире в момент убийства. Сейчас они находятся под подозрением следователей.

В прокуратуре Мехико подтвердили факт происшествия и заявили, что расследование всех обстоятельств гибели бывшей королевы красоты продолжается.

Источник: CarolinaFGómez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мать 27-летней Каролины Флорес Гомес потребовала быстрого и честного следствия. Она уже организовала марш протеста в городе Энсенада, откуда родом девушка. Женщина заявила, что имя ее дочери не должно стать еще одной строчкой в статистике жертв. Губернатор штата Нижняя Калифорния Марина дель Пилар Авила также призвала полицию не затягивать с разбирательством.