Вагон московского метро сошел с рельсов прямо в тоннеле — всё вокруг в дыму. Кадры

На Сокольнической линии в московском метро остановлено движение между станциями «Сокольники» и «Парк Культуры». Предварительно, произошел сход одного из вагонов состава на перегоне.
Как сообщают очевидцы, состав отъехал от станции «Комсомольская», сход произошел между ней и «Красносельской». Официальной информации об этом пока нет.
«Поезд сошел с рельсов и врезался во что-то. Я вышла на платформу. Всё нормально», — пишут очевидцы.
Службы работают на месте, пассажиров эвакуируют. Людей выводят на соседнюю станцию по туннелю, сообщает MSK1.RU. Их безопасности ничего не угрожает, передает дептранс в своем Telegram-канале.
Также там обозначили, что причина сбоя — техническая неисправность одного из составов на участке «Сокольники» — «Парк Культуры».
«Данный состав находится на сервисном обслуживании компании-производителя», — говорится в сообщении.
После происшествия в Сети появилось видео, как пассажиры выбираются из поезда, который застрял между станциями.
«Моя коллега сейчас пишет прямо оттуда, они идут по рельсам в туннеле до станции. Но пока не отвечает, дошли ли они и что еще известно», — рассказала нашим коллегам из MSK1.RU Анастасия.
По словам пассажиров, закрыт переход на станцию «Лубянка» красной линии.
«Закрыт по техническим причинам эскалатор на переходе с „Кузнецкого Моста“ на „Лубянку“, людей много», — говорят очевидцы.
Всё, что известно о случившемся, наши коллеги рассказывают в онлайн-репортаже. Он доступен по ссылке.