Вагон московского метро сошел с рельсов прямо в тоннеле — всё вокруг в дыму. Кадры

Показываем, что творится на Сокольнической линии метро Источник: Москва с огоньком / T.me

На Сокольнической линии в московском метро остановлено движение между станциями «Сокольники» и «Парк Культуры». Предварительно, произошел сход одного из вагонов состава на перегоне.

Как сообщают очевидцы, состав отъехал от станции «Комсомольская», сход произошел между ней и «Красносельской». Официальной информации об этом пока нет.

«Поезд сошел с рельсов и врезался во что-то. Я вышла на платформу. Всё нормально», — пишут очевидцы.

Службы работают на месте, пассажиров эвакуируют. Людей выводят на соседнюю станцию по туннелю, сообщает MSK1.RU. Их безопасности ничего не угрожает, передает дептранс в своем Telegram-канале.

Также там обозначили, что причина сбоя — техническая неисправность одного из составов на участке «Сокольники» — «Парк Культуры».

«Данный состав находится на сервисном обслуживании компании-производителя», — говорится в сообщении.

После происшествия в Сети появилось видео, как пассажиры выбираются из поезда, который застрял между станциями.

«Моя коллега сейчас пишет прямо оттуда, они идут по рельсам в туннеле до станции. Но пока не отвечает, дошли ли они и что еще известно», — рассказала нашим коллегам из MSK1.RU Анастасия.

На кадрах видно, что дым окутал станцию «Красные Ворота» Источник: MSK1.RU | Новости Москвы | Россия / Telegram

Источник: MSK1.RU | Новости Москвы | Россия / Telegram

По словам пассажиров, закрыт переход на станцию «Лубянка» красной линии.

«Закрыт по техническим причинам эскалатор на переходе с „Кузнецкого Моста“ на „Лубянку“, людей много», — говорят очевидцы.

Пассажиры сообщают, что временно закрыт переход на станцию «Лубянка» Источник: Осторожно, Москва / Telegram