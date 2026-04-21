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Происшествия Вагон московского метро сошел с рельсов прямо в тоннеле — всё вокруг в дыму. Кадры

Вагон московского метро сошел с рельсов прямо в тоннеле — всё вокруг в дыму. Кадры

Сейчас поезда по этой ветке не едут

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Показываем, что творится на Сокольнической линии метро | Источник: Москва с огоньком / T.meПоказываем, что творится на Сокольнической линии метро | Источник: Москва с огоньком / T.me

Показываем, что творится на Сокольнической линии метро

Источник:

Москва с огоньком / T.me

На Сокольнической линии в московском метро остановлено движение между станциями «Сокольники» и «Парк Культуры». Предварительно, произошел сход одного из вагонов состава на перегоне.

Как сообщают очевидцы, состав отъехал от станции «Комсомольская», сход произошел между ней и «Красносельской». Официальной информации об этом пока нет.

«Поезд сошел с рельсов и врезался во что-то. Я вышла на платформу. Всё нормально», — пишут очевидцы.

Службы работают на месте, пассажиров эвакуируют. Людей выводят на соседнюю станцию по туннелю, сообщает MSK1.RU. Их безопасности ничего не угрожает, передает дептранс в своем Telegram-канале.

Также там обозначили, что причина сбоя — техническая неисправность одного из составов на участке «Сокольники» — «Парк Культуры».

«Данный состав находится на сервисном обслуживании компании-производителя», — говорится в сообщении.

После происшествия в Сети появилось видео, как пассажиры выбираются из поезда, который застрял между станциями.

«Моя коллега сейчас пишет прямо оттуда, они идут по рельсам в туннеле до станции. Но пока не отвечает, дошли ли они и что еще известно», — рассказала нашим коллегам из MSK1.RU Анастасия.

На кадрах видно, что дым окутал станцию «Красные Ворота»

Источник:

MSK1.RU | Новости Москвы | Россия / Telegram

Источник:

MSK1.RU | Новости Москвы | Россия / Telegram

По словам пассажиров, закрыт переход на станцию «Лубянка» красной линии.

«Закрыт по техническим причинам эскалатор на переходе с „Кузнецкого Моста“ на „Лубянку“, людей много», — говорят очевидцы.

Пассажиры сообщают, что временно закрыт переход на станцию «Лубянка»

Источник:

Осторожно, Москва / Telegram

Всё, что известно о случившемся, наши коллеги рассказывают в онлайн-репортаже. Он доступен по ссылке.

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Алена Смагина
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Комментарии
3
Гость
21 апреля, 16:17
новости Масквы нам не интересны они купаются в деньгах, там скорая помощь приезжат за 5-10 минут и оказывают всю помощь и ложат в больницу где есть всё
Гость
21 апреля, 11:26
Не с рельс, а с рельсов.
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Гость
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