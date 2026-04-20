«Упала и больше не пришла в сознание»: умерла студентка из Ярославской области

Умерла 18-летняя студентка из Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Юридический институт им. Ю. П. Новицкого КГУ / Vk.com

В Костроме скончалась 18-летняя студентка из Ярославской области. Как сообщают ее знакомые в соцсетях, ей стало плохо на соревнованиях по волейболу 17 апреля 2026 года.

«Девочке стало плохо, она упала и больше не пришла в сознание», — написала под постом о смерти студентки в группе университета, где училась девушка, Валерия.

В учебном заведении также опубликовали прощальный пост.

«Она была яркой, энергичной и отзывчивой девушкой. Она всегда проявляла искренний интерес к учебе, с энтузиазмом участвовала в жизни института и вдохновляла окружающих своим оптимизмом и дружелюбием», — написали в группе во «ВКонтакте» Юридического института им. Ю. П. Новицкого КГУ.

Мы потеряли не просто талантливую студентку — мы потеряли доброго друга и человека с большим сердцем. Память о ней останется в наших сердцах навсегда. Юридический институт им. Ю. П. Новицкого КГУ

Как сообщили 76.RU в прокуратуре Костромской области, смерть не носит криминального характера. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства случившегося, назначено вскрытие.

«Прокуратура города Костромы организовала проверку по факту смерти 18-летней студентки во время проведения спортивных соревнований в Костромском государственном университете. <…> При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Костромской области.

В костромском вузе сообщили, что прощание со студенткой пройдет в Костроме 20 апреля в 16:00 по адресу: проспект Мира, д. 114. Похоронят девушку на родине — в Угличе Ярославской области.