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Происшествия В Ярославле водителя «Лексуса» нашли мертвым в машине

В Ярославле водителя «Лексуса» нашли мертвым в машине

Что известно о происшествии

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Водитель автомобиля, въехавшего в забор, скончался | Источник: УМВД России по Ярославской областиВодитель автомобиля, въехавшего в забор, скончался | Источник: УМВД России по Ярославской области

Водитель автомобиля, въехавшего в забор, скончался

Источник:

УМВД России по Ярославской области

В Ярославле в автомобиле «Лексус» нашли мертвым 48-летнего водителя. Происшествие случилось 16 апреля на Которосльной набережной, недалеко от КЗЦ «Миллениум».

Около 16:30 в правоохранительные органы поступило сообщение о ДТП. Сотрудники ГИБДД прибыли на место и обнаружили «Лексус», въехавший в ограждение. Водитель был мертв. При этом на теле мужчины не оказалось серьезных повреждений.

«Вероятно, ему стало плохо за рулем, из-за этого автомобиль и въехал в препятствие», — предположили в полиции.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

Напомним, 6 апреля на парковке в проезде Домостроителей на границе Ярославля и Ярославского района нашли тело погибшего 59-летнего мужчины. Он находился на сиденье своего автомобиля «Фольксваген». Правоохранители сообщили, что мужчину убили — выстрелили из ружья и еще ударили ножом в грудь. Нам удалось узнать, кем был погибший. Оказалось, что он пропал за две недели до того, как его обнаружили. В убийстве обвиняют соседа погибшего мужчины.

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Комментарии
25
Гость
18 апреля, 17:35
не волнует
Гость
18 апреля, 06:49
А почему для проверки не отравили ли его нужно заявление родственников?
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Гость
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