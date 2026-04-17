В Ярославле водителя «Лексуса» нашли мертвым в машине

Около 16:30 в правоохранительные органы поступило сообщение о ДТП. Сотрудники ГИБДД прибыли на место и обнаружили «Лексус», въехавший в ограждение. Водитель был мертв. При этом на теле мужчины не оказалось серьезных повреждений.

Напомним, 6 апреля на парковке в проезде Домостроителей на границе Ярославля и Ярославского района нашли тело погибшего 59-летнего мужчины. Он находился на сиденье своего автомобиля «Фольксваген». Правоохранители сообщили, что мужчину убили — выстрелили из ружья и еще ударили ножом в грудь. Нам удалось узнать, кем был погибший. Оказалось, что он пропал за две недели до того, как его обнаружили. В убийстве обвиняют соседа погибшего мужчины.