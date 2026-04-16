Среди них — подросток: три человека пострадали в ДТП с перевернувшейся иномаркой в Ярославской области

В Ярославской области произошло ДТП с пострадавшими Источник: УМВД России по Ярославской области / Max.ru

В районе полуночи 16 апреля в Ярославской области произошло ДТП с пострадавшими. На трассе М-8 в Даниловском округе «Фольксваген» слетел с дороги в кювет и перевернулся.

За рулем иномарки был 23-летний водитель. Судя по фото с места аварии, основной удар пришелся на боковую часть «Фольксвагена». Крыло машины, двери и часть крыши смяло.

Помимо водителя в салоне автомобиля было двое пассажиров. Серьезные травмы получили 31-летний мужчина и 16-летний подросток. Им, как и самому водителю, потребовалась госпитализация.

«Обстоятельства совершения ДТП устанавливаются полицией», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.