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Происшествия Среди них — подросток: три человека пострадали в ДТП с перевернувшейся иномаркой в Ярославской области

Среди них — подросток: три человека пострадали в ДТП с перевернувшейся иномаркой в Ярославской области

Машина вылетела в кювет с трассы М-8

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В Ярославской области произошло ДТП с пострадавшими | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max.ruВ Ярославской области произошло ДТП с пострадавшими | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max.ru

В Ярославской области произошло ДТП с пострадавшими

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Max.ru

В районе полуночи 16 апреля в Ярославской области произошло ДТП с пострадавшими. На трассе М-8 в Даниловском округе «Фольксваген» слетел с дороги в кювет и перевернулся.

За рулем иномарки был 23-летний водитель. Судя по фото с места аварии, основной удар пришелся на боковую часть «Фольксвагена». Крыло машины, двери и часть крыши смяло.

Помимо водителя в салоне автомобиля было двое пассажиров. Серьезные травмы получили 31-летний мужчина и 16-летний подросток. Им, как и самому водителю, потребовалась госпитализация.

«Обстоятельства совершения ДТП устанавливаются полицией», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Смертельное ДТП произошло несколько дней назад на улице Зеленой в деревне Брянцево Тутаевского округа. Из-за полученных в аварии травм скончалась одна из пассажирок автомобиля. Еще четверым люядм, включая водителя, понадобилась госпитализация. Из-за произошедшего полиция возбудила уголовное дело.

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Алина Сардекова
Специальный корреспондент
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Комментарии
1
Гость
17 апреля, 01:42
Как говорится быстро поедешь медленно понесут.
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Гость
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