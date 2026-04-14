На оборонном заводе в Татарстане прогремел взрыв, вспыхнул пожар

На пороховом заводе в Казани случился пожар. В ходе ЧП произошел взрыв и обрушение здания, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.

«Все службы оперативно прибыли на место для устранения последствий ЧП. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Технологический процесс производства не остановлен. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает», — процитировал сообщение властей ТАСС.

При пожаре пострадали два человека, сообщила руководитель пресс-службы Республики Татарстан Лилия Галимова. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Сейчас на предприятии разбирают завалы.

По предварительной информации, одна из пострадавших, женщина 1989 года рождения, с ожогами находится в реанимации, пишет РИА Новости.

Казанский пороховой завод относится к числу старейших оборонно-промышленных предприятий страны. Он основан в 1788 году. Предприятие считается единственным в стране пороховым заводом с полным циклом производства. Там выпускают порох и пиротехнические изделия, а также лаки, краски, растворители. Заводом, согласно данным сервиса «Контур.Фокус», руководит Александр Лившиц.

В качестве учредителей указаны трое: правительство России, Ростех и Федеральное агентство по управлению госимуществом. На предприятии работает больше двух тысяч человек. При этом финансовой информации, а также данных о госзаказах и тендерах за последние годы нет: завод относится к числу оборонных.