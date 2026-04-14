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Происшествия На оборонном заводе в Татарстане прогремел взрыв, вспыхнул пожар

На оборонном заводе в Татарстане прогремел взрыв, вспыхнул пожар

Во время ЧП пострадали люди

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Корпус частично обрушился (архивное фото) | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUКорпус частично обрушился (архивное фото) | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Корпус частично обрушился (архивное фото)

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

На пороховом заводе в Казани случился пожар. В ходе ЧП произошел взрыв и обрушение здания, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.

«Все службы оперативно прибыли на место для устранения последствий ЧП. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Технологический процесс производства не остановлен. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает», — процитировал сообщение властей ТАСС.

При пожаре пострадали два человека, сообщила руководитель пресс-службы Республики Татарстан Лилия Галимова. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Сейчас на предприятии разбирают завалы.

Обновлено в 22:35 (мск)

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов по статье 217 Уголовного кодекса. На место ЧП направились следователи и криминалисты.

Обновлено в 23:33 (мск)

По предварительной информации, одна из пострадавших, женщина 1989 года рождения, с ожогами находится в реанимации, пишет РИА Новости.

Казанский пороховой завод относится к числу старейших оборонно-промышленных предприятий страны. Он основан в 1788 году. Предприятие считается единственным в стране пороховым заводом с полным циклом производства. Там выпускают порох и пиротехнические изделия, а также лаки, краски, растворители. Заводом, согласно данным сервиса «Контур.Фокус», руководит Александр Лившиц.

В качестве учредителей указаны трое: правительство России, Ростех и Федеральное агентство по управлению госимуществом. На предприятии работает больше двух тысяч человек. При этом финансовой информации, а также данных о госзаказах и тендерах за последние годы нет: завод относится к числу оборонных.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Взрыв Татарстан Рустам Минниханов ЧП Пожар
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Комментарии
8
Гость
15 апреля, 09:23
Продукция больно небогоугодная значит. Само провидение взметнуло все на воздух! Смежникам наука!
Гость
15 апреля, 09:21
А почему про "обломки" ни слова в пресс-службе?
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Гость
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