Происшествия «Оправданий быть не может»: в Ярославской области из-за неубранного снега рухнула крыша сцены

Крыша сцены рухнула из-за неубранного снега | Источник: Ярослав Шилов / Vk.com

В поселке Борисоглебский Борисоглебского округа Ярославской области из-за неубранного снега рухнула крыша уличной сцены. ЧП произошло в Первомайском парке. Об этом поздним вечером 13 февраля рассказал глава Борисоглебского округа Ярослав Шилов.

«Да, ситуация вопиющая — оправданий быть не может. Хорошо, что обошлось без более серьёзных последствий! Такие случаи недопустимы! Ситуация точно не останется без внимания», — написал Ярослав Шилов у себя в социальных сетях.

Глава округа рассказал, что поручил разобрать сцену, усилить контроль за проверкой уборки снега на крышах зданий и сооружений. Также коммунальщики должны сбить сосульки.

«Необходимо предпринять всё возможное, чтобы подобные ситуации не просто не повторялись, а своевременно предупреждались — как в вопросах уборки снега, так и при оценке состояния любых конструкций, мест или объектов», — написал Ярослав Шилов.

Напомним, в Ярославской области выпускали экстренное предупреждение о метели с вечера 13 февраля до 18:00 14 февраля. Вечером пятницы город сковали пробки, а пешеходы жаловались на снежную кашу на тротуарах.

Мы показываем последствия непогоды в городе в онлайн-трансляции.

Алина Сардекова
Гость
14 февраля, 11:03
Опять обвинят старика Байдена, иноагентов, погоду или Ленина.
Гость
14 февраля, 10:25
Крышевали-крышевали, но недокрышевали
