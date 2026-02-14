«Оправданий быть не может»: в Ярославской области из-за неубранного снега рухнула крыша сцены

В поселке Борисоглебский Борисоглебского округа Ярославской области из-за неубранного снега рухнула крыша уличной сцены. ЧП произошло в Первомайском парке. Об этом поздним вечером 13 февраля рассказал глава Борисоглебского округа Ярослав Шилов.

«Да, ситуация вопиющая — оправданий быть не может. Хорошо, что обошлось без более серьёзных последствий! Такие случаи недопустимы! Ситуация точно не останется без внимания», — написал Ярослав Шилов у себя в социальных сетях.

Глава округа рассказал, что поручил разобрать сцену, усилить контроль за проверкой уборки снега на крышах зданий и сооружений. Также коммунальщики должны сбить сосульки.

«Необходимо предпринять всё возможное, чтобы подобные ситуации не просто не повторялись, а своевременно предупреждались — как в вопросах уборки снега, так и при оценке состояния любых конструкций, мест или объектов», — написал Ярослав Шилов.

Напомним, в Ярославской области выпускали экстренное предупреждение о метели с вечера 13 февраля до 18:00 14 февраля. Вечером пятницы город сковали пробки, а пешеходы жаловались на снежную кашу на тротуарах.