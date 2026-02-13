Город Онлайн-трансляция Введен режим ЧС: в Ярославской области люди остались без отопления в аномальные морозы

13 февраля в МЧС Ярославской области предупредили о надвигающейся непогоде. По прогнозу, снегопад начнется в 18:00 13 февраля и продлится до 18:00 14 февраля.

В региональной столице уже с утра 13 февраля замело дороги. На трассах образовались заторы.

В онлайн-трансляции показываем последствия непогоды в регионе.

Екатерина Тарыгина

Экстренное предупреждение

Утром 13 февраля в МЧС по Ярославской области опубликовали экстренное предупреждение о надвигающейся непогоде. Метель, по прогнозу, будет бушевать сутки с 18:00 13 февраля.

«Утром и днем 14 февраля в отдельных районах ожидаются налипание мокрого снега, гололед. На дорогах местами гололедица, снежный накат. Днем возможен сход снега с крыш», — предупредили в МЧС по Ярославской области.

Спасатели прогнозируют повреждения линий связи, сбои в работе транспорта и возможные травмы среди населения.

В Министерстве региональной безопасности водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Телефон экстренных служб — 112.

Екатерина Тарыгина

Утром 13 февраля Ярославль встал в пробки. В 07:21 неподалеку от Чурилковского кладбища на Юго-Западной окружной дороге столкнулись «Киа» и грузовик «Газель».

Очевидцы сообщили о нескольких ДТП в районе Карачихи | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Очевидцы сообщили о нескольких ДТП в районе Карачихи

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

По словам очевидцев, окружная встала из-за нескольких ДТП в районе Карачихи. Не обошлось и без пострадавших — 43-летняя пассажирка «Газели» получила травмы.

Екатерина Тарыгина

Прогноз погоды

Специалисты центра «Фобос» прогнозируют оттепель в Ярославской области, после чего вновь вернутся морозы. Эксперты предупредили о возможном сходе снега с крыши. Это частое явление во время оттепели.

Прогноз погоды в Ярославской области:

  • 13 февраля ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют сильный снег и туман в течение всего дня. Давление будет немного ниже нормы. Температура воздуха днем -5…-3 °С, ночью — -3…-1 °С;

  • 14 февраля в течение дня из-за пониженного давления сохранится переменная облачность, сильный снег и туман. На дорогах образуется гололед. Ветер умеренный, южный. Температура воздуха ночью и днем -1…+1 °С;

  • 15 февраля ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ветер умеренный, северо-западный. Температура воздуха ночью -9…-7 °С, днем — -11…-9 °С;

  • 16 февраля вновь прогнозируется переменная облачность в течение всего дня. Ветер умеренный, северо-восточный. Температура воздуха ночью -22…-20 °С, днем — -14…-12 °С;

  • 17 февраля сохраняется переменная облачность. По прогнозу ожидается небольшой снег. Ветер умеренный, северный. Температура воздуха ночью -12…-10 °С, днем — -9…-7 °С.

Екатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина

Снимок из космоса

В «Роскосмосе» показали, как выглядит циклон, накрывший Москву и ближайшие регионы. Этот красавец стал причиной снегопадов в Центральной части России.

Фото сделали со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М» | Источник: Роскосмос / Telegram

Фото сделали со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М»

Источник:

Роскосмос / Telegram

Специалисты Гидрометцентра России отметили, что в Ярославской области действует желтый уровень опасности. Гололедица и снежный накат останутся в области до 15 февраля.

Екатерина Тарыгина

В «Горзеленхозстрое» рассказали, что рабочие занимаются уборкой города от снега. В организации уточнили, что на улицы Ярославля выпустили более 170 единиц техники.

«Специалисты очищают от снега основные магистрали, тротуары и остановочные комплексы. Не забываем и про вывоз снега», — рассказали в «Горзеленхозстрое».

В организации отметили, что специалисты работают в усиленном режиме. К работе приступили еще днем 13 февраля.

«Ежедневно на полигон вывозят от четырех до пяти тысяч кубометров снега — около 250 единиц крупногабаритной техники работают круглосуточно», — рассказали в «Горзеленхозстрое».

Екатерина Тарыгина

Пробки 8 баллов

Тем временем Ярославль сковали 8-балльные пробки. Рассказывайте, как добираетесь до дома?

Екатерина Тарыгина

Где не проехать

Пробки 9 баллов

В Ярославле пробки уже 9 баллов. Автомобилисты встали на Московском проспекте, Советской улице и проспекте Октября. Также движение затруднено на проспекте Толбухина и улице Калинина.

В МЧС по Ярославской области напомнили, что в такую погоду лучше снизить скорость движения на автомобиле и парковаться вдали от деревьев. Также, находясь на улице, не стоит близко подходить к рекламным щитам и неустойчивым конструкциям.

Анастасия Вязигина

К 18:40 загруженность на дорогах снизилась. Обстановка оценивается в 7 баллов.

Анастасия Вязигина

В пятницу вечером ярославцы пожаловались на повышенный спрос на такси.

«Поездка из центра до Красноперекопского района оценивается в 800 рублей. Вот так цены!» — пишут читатели 76.RU.

Анастасия Вязигина

В Гидрометцентре России объявили о желтом уровне опасности на территории Ярославской области. Всё из-за метели, возможного схода снега с крыш и гололедицы.

В Ярославской области начал действовать желтый уровень опасности | Источник: Гидрометцентр РФ / meteoinfo.ru

В Ярославской области начал действовать желтый уровень опасности

Источник:

Гидрометцентр РФ / meteoinfo.ru

Анастасия Вязигина

Вероятно, на дорожную обстановку также может повлиять повышенный интерес к «Арене-2000». Этим вечером в Ярославле пройдет концерт секс-символа молодежи Вани Дмитриенко (12+). На его выступление раскуплены тысячи билетов.

Как и в дни матчей «Локомотива», движение на Московском проспекте загружено.

Движение на Московском проспекте парализовано | Источник: «Яндекс. Карты»

Движение на Московском проспекте парализовано

Источник:

«Яндекс. Карты»

Екатерина Тарыгина

Дороги и тротуары продолжает заметать. Читатели 76.RU делятся фотографиями, как добираются до дома. На фото попал тротуар на проспекте Ленина.

Вот по такой тропинке пробираются ярославцы | Источник: читатель 76.RU

Вот по такой тропинке пробираются ярославцы

Источник:

читатель 76.RU

Екатерина Тарыгина

На дорогах Ярославля под вечер становится спокойнее. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки оцениваются в три балла. В центре города движение свободно, но остается затор на Московском проспекте и улице Гагарина.

Екатерина Тарыгина
корреспондент
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Алёна Троицкая
корреспондент
13 февраля, 15:17
Так и слышится- На ринг вызывается снег и коммунальные службы Ярославля! Напомним предыдущие результаты поединков - выиграли осадки! Летом дождь, зимой снег! Удастся ли на этот раз победить каммунальщикам? В коммунальном углу руководители дают советы технике и рабочим работать правой и левой, бед повышенной оплаты.
Гость
14 февраля, 07:56
НА УЛИЦЕ - УЖАС!!!!!!!!!!!
