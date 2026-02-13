Введен режим ЧС: в Ярославской области люди остались без отопления в аномальные морозы

13 февраля в МЧС Ярославской области предупредили о надвигающейся непогоде. По прогнозу, снегопад начнется в 18:00 13 февраля и продлится до 18:00 14 февраля.
В региональной столице уже с утра 13 февраля замело дороги. На трассах образовались заторы.
В онлайн-трансляции показываем последствия непогоды в регионе.
Экстренное предупреждение
Утром 13 февраля в МЧС по Ярославской области опубликовали экстренное предупреждение о надвигающейся непогоде. Метель, по прогнозу, будет бушевать сутки с 18:00 13 февраля.
«Утром и днем 14 февраля в отдельных районах ожидаются налипание мокрого снега, гололед. На дорогах местами гололедица, снежный накат. Днем возможен сход снега с крыш», — предупредили в МЧС по Ярославской области.
Спасатели прогнозируют повреждения линий связи, сбои в работе транспорта и возможные травмы среди населения.
В Министерстве региональной безопасности водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Телефон экстренных служб — 112.
Утром 13 февраля Ярославль встал в пробки. В 07:21 неподалеку от Чурилковского кладбища на Юго-Западной окружной дороге столкнулись «Киа» и грузовик «Газель».
По словам очевидцев, окружная встала из-за нескольких ДТП в районе Карачихи. Не обошлось и без пострадавших — 43-летняя пассажирка «Газели» получила травмы.
Прогноз погоды
Специалисты центра «Фобос» прогнозируют оттепель в Ярославской области, после чего вновь вернутся морозы. Эксперты предупредили о возможном сходе снега с крыши. Это частое явление во время оттепели.
Прогноз погоды в Ярославской области:
13 февраля ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют сильный снег и туман в течение всего дня. Давление будет немного ниже нормы. Температура воздуха днем -5…-3 °С, ночью — -3…-1 °С;
14 февраля в течение дня из-за пониженного давления сохранится переменная облачность, сильный снег и туман. На дорогах образуется гололед. Ветер умеренный, южный. Температура воздуха ночью и днем -1…+1 °С;
15 февраля ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ветер умеренный, северо-западный. Температура воздуха ночью -9…-7 °С, днем — -11…-9 °С;
16 февраля вновь прогнозируется переменная облачность в течение всего дня. Ветер умеренный, северо-восточный. Температура воздуха ночью -22…-20 °С, днем — -14…-12 °С;
17 февраля сохраняется переменная облачность. По прогнозу ожидается небольшой снег. Ветер умеренный, северный. Температура воздуха ночью -12…-10 °С, днем — -9…-7 °С.
Снимок из космоса
В «Роскосмосе» показали, как выглядит циклон, накрывший Москву и ближайшие регионы. Этот красавец стал причиной снегопадов в Центральной части России.
Специалисты Гидрометцентра России отметили, что в Ярославской области действует желтый уровень опасности. Гололедица и снежный накат останутся в области до 15 февраля.
В «Горзеленхозстрое» рассказали, что рабочие занимаются уборкой города от снега. В организации уточнили, что на улицы Ярославля выпустили более 170 единиц техники.
«Специалисты очищают от снега основные магистрали, тротуары и остановочные комплексы. Не забываем и про вывоз снега», — рассказали в «Горзеленхозстрое».
В организации отметили, что специалисты работают в усиленном режиме. К работе приступили еще днем 13 февраля.
«Ежедневно на полигон вывозят от четырех до пяти тысяч кубометров снега — около 250 единиц крупногабаритной техники работают круглосуточно», — рассказали в «Горзеленхозстрое».
Пробки 8 баллов
Тем временем Ярославль сковали 8-балльные пробки. Рассказывайте, как добираетесь до дома?
Где не проехать
Пробки 9 баллов
В Ярославле пробки уже 9 баллов. Автомобилисты встали на Московском проспекте, Советской улице и проспекте Октября. Также движение затруднено на проспекте Толбухина и улице Калинина.
В МЧС по Ярославской области напомнили, что в такую погоду лучше снизить скорость движения на автомобиле и парковаться вдали от деревьев. Также, находясь на улице, не стоит близко подходить к рекламным щитам и неустойчивым конструкциям.
К 18:40 загруженность на дорогах снизилась. Обстановка оценивается в 7 баллов.
В пятницу вечером ярославцы пожаловались на повышенный спрос на такси.
«Поездка из центра до Красноперекопского района оценивается в 800 рублей. Вот так цены!» — пишут читатели 76.RU.
В Гидрометцентре России объявили о желтом уровне опасности на территории Ярославской области. Всё из-за метели, возможного схода снега с крыш и гололедицы.
Вероятно, на дорожную обстановку также может повлиять повышенный интерес к «Арене-2000». Этим вечером в Ярославле пройдет концерт секс-символа молодежи Вани Дмитриенко (12+). На его выступление раскуплены тысячи билетов.
Как и в дни матчей «Локомотива», движение на Московском проспекте загружено.
Дороги и тротуары продолжает заметать. Читатели 76.RU делятся фотографиями, как добираются до дома. На фото попал тротуар на проспекте Ленина.
На дорогах Ярославля под вечер становится спокойнее. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки оцениваются в три балла. В центре города движение свободно, но остается затор на Московском проспекте и улице Гагарина.
