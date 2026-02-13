Введен режим ЧС: в Ярославской области люди остались без отопления в аномальные морозы

В «Горзеленхозстрое» рассказали, что рабочие занимаются уборкой города от снега. В организации уточнили, что на улицы Ярославля выпустили более 170 единиц техники.

«Специалисты очищают от снега основные магистрали, тротуары и остановочные комплексы. Не забываем и про вывоз снега», — рассказали в «Горзеленхозстрое».

В организации отметили, что специалисты работают в усиленном режиме. К работе приступили еще днем 13 февраля.

«Ежедневно на полигон вывозят от четырех до пяти тысяч кубометров снега — около 250 единиц крупногабаритной техники работают круглосуточно», — рассказали в «Горзеленхозстрое».