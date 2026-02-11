Происшествия Горит завод, обломки дронов упали на жилой дом и детский сад: ночью регионы атаковали больше 100 беспилотников

В Сочи закрыли аэропорт

Оперативные службы занимаются поиском обломков (Фото носит иллюстративный характер)

В ночь на 11 февраля Россию массово атаковали БПЛА. В Сочи на несколько часов закрыли аэропорт, самолеты отправляли на другие аэродромы.

По данным Минобороны, над Югом России с 20:00 мск до 23:00 средства ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников самолетного типа. В частности, над территорией Ростовской области сбили 17 БПЛА, над территорией Белгородской области — 10, Краснодарского края — также 10.

Под атаку попала и Волгоградская область. Ситуацию в регионе прокомментировал губернатор Андрей Бочаров.

«В Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме по адресу улица Карбышева, 75 и падение БПЛА на территорию детского сада „Ягодка“, а также возгорание на территории завода на юге Волгограда. По предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудники оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по поиску и ликвидации возможных обломков БПЛА», — передает информацию пресс-служба.

Губернатор подчеркнул, что атака направлена на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области.

Обновлено в 07:44 (мск):

Силы ПВО сбили 108 беспилотников над регионами России за ночь. 49 БПЛА ликвидировали в Волгоградской области, 29 — в Ростовской области, по семь — в Саратовской области и над акваторией Черного моря. Еще три дрона ВСУ уничтожили в Астраханской области, по два — в Брянской области, Республике Калмыкия и Татарстане. Еще по одному беспилотнику сбили в Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областями, над акваторией Азовского моря, в Республике Крым и Северной Осетии.

Василина Березкина
Гость
11 февраля, 10:04
так, по плану же всё, к чему информационный шум поднимать?
Гость
11 февраля, 11:56
Привыкли, подумаешь... Нас это не касается и не зависит никак.
Рекомендуем