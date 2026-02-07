Происшествия Онлайн-трансляция В Уфе 15-летний подросток устроил резню в общежитии БГМУ: подробности

В Уфе 15-летний подросток устроил резню в общежитии БГМУ: подробности

На месте работают все экстренные службы и наш корреспондент

1 067

Неизвестный с ножом бегает по общежитию на улице Репина, 6 в Уфе. Информацию об этом сообщил UFA1.RU в субботу, 7 февраля, собственный источник. Мы следим за развитием событий в режиме онлайн.

В Уфе 15-летний подросток устроил резню в общежитии БГМУ: подробности | Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU
Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

По данным источника, пострадать могли пятеро человек, в том числе сотрудник полиции.

МВД и следком пока не комментируют ситуацию. Наш корреспондент выехал на место событий.

Здание на Репина, 6 — это общежитие БГМУ. В этом корпусе проживают в том числе иностранные студенты-медики.

Проезд к общежитию перекрыт, передает наш корреспондент с места событий.

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

«Нас отпустили, мы возвращаемся. По видео их будто двое было, но он там один», — подслушали, что говорят сотрудники Управления гражданской защиты.

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

Официальный представитель МВД Ирина Волк пишет:

«В Уфе задержали мужчину, причинившего ранения четверым студентам и полицейскому в общежитии одного из вузов. Все обстоятельства произошедшего уточняются».

Скинул трубку: ректор БГМУ, в общежитии которого была поножовщина среди иностранных студентов, не комментирует ЧП.

Ректор БГМУ

Источник:

Валентин Павлов / ВКонтакте

По последней информации от источника UFA1.RU, в результате инцидента пострадали 6 человек, включая нападавшего и сотрудника полиции. Четверо пострадавших — студенты.

Список пострадавших:

  1. Неизвестный, 24 года. Проникающее ранение живота и спины. Госпитализирован в ГКБ № 13.

  2. Неизвестный, 24 года. Химический ожог глаз. Доставлен в травмпункт № 10.

  3. Студент, 21 год. Открытая рана губы. Госпитализирован в ГКБ № 21.

  4. Охранник, 35 лет. Резаные раны нижней челюсти и бедра. Госпитализирован в ГКБ № 18.

  5. Студент, 23 года. Множественные колотые раны тела, геморрагический шок. Госпитализирован в ГКБ № 18.

  6. Неизвестный, около 17 лет. Резаные раны рук и шеи. Доставлен в ГКБ № 1.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в различных лечебных учреждениях города.

Следком сообщает, что напавший на студентов в общежитии в Уфе 15-летний подросток получил ранения и был госпитализирован.

В отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц и нападения на полицейских в общежитии медицинского университета.

Из окон общежития выглядывают встревоженные студенты.

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

Криминалисты изучают пакет перед входом. На улице следы крови.

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

Со слов одного из студентов, нападавший выкрикивал расистские оскорбления.

Этот корпус, где расположился медицинский колледж БГМУ, был открыт 1 сентября 2024 года. Тогда ректор Валентин Павлов отмечал, что подразделение Башкирского государственного медицинского университета будет обучать здесь медсестер и фельдшеров.

Источник:

Андрей Бирюков / UFA1.RU

Читатель UFA1.RU поделился кадрами нападавшего — видно, что он в маске и караулит других студентов.

Кадры нападавшего

Источник:

читатель UFA1.RU

Заместитель главного редактора UFA1.RU
Корреспондент UFA1.RU
Корреспондент UFA1.RU
