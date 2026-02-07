В Уфе 15-летний подросток устроил резню в общежитии БГМУ: подробности

Неизвестный с ножом бегает по общежитию на улице Репина, 6 в Уфе. Информацию об этом сообщил UFA1.RU в субботу, 7 февраля, собственный источник. Мы следим за развитием событий в режиме онлайн.
По данным источника, пострадать могли пятеро человек, в том числе сотрудник полиции.
МВД и следком пока не комментируют ситуацию. Наш корреспондент выехал на место событий.
Здание на Репина, 6 — это общежитие БГМУ. В этом корпусе проживают в том числе иностранные студенты-медики.
Проезд к общежитию перекрыт, передает наш корреспондент с места событий.
«Нас отпустили, мы возвращаемся. По видео их будто двое было, но он там один», — подслушали, что говорят сотрудники Управления гражданской защиты.
Официальный представитель МВД Ирина Волк пишет:
«В Уфе задержали мужчину, причинившего ранения четверым студентам и полицейскому в общежитии одного из вузов. Все обстоятельства произошедшего уточняются».
Скинул трубку: ректор БГМУ, в общежитии которого была поножовщина среди иностранных студентов, не комментирует ЧП.
По последней информации от источника UFA1.RU, в результате инцидента пострадали 6 человек, включая нападавшего и сотрудника полиции. Четверо пострадавших — студенты.
Список пострадавших:
Неизвестный, 24 года. Проникающее ранение живота и спины. Госпитализирован в ГКБ № 13.
Неизвестный, 24 года. Химический ожог глаз. Доставлен в травмпункт № 10.
Студент, 21 год. Открытая рана губы. Госпитализирован в ГКБ № 21.
Охранник, 35 лет. Резаные раны нижней челюсти и бедра. Госпитализирован в ГКБ № 18.
Студент, 23 года. Множественные колотые раны тела, геморрагический шок. Госпитализирован в ГКБ № 18.
Неизвестный, около 17 лет. Резаные раны рук и шеи. Доставлен в ГКБ № 1.
Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в различных лечебных учреждениях города.
Следком сообщает, что напавший на студентов в общежитии в Уфе 15-летний подросток получил ранения и был госпитализирован.
В отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц и нападения на полицейских в общежитии медицинского университета.
Из окон общежития выглядывают встревоженные студенты.
Криминалисты изучают пакет перед входом. На улице следы крови.
Со слов одного из студентов, нападавший выкрикивал расистские оскорбления.
Этот корпус, где расположился медицинский колледж БГМУ, был открыт 1 сентября 2024 года. Тогда ректор Валентин Павлов отмечал, что подразделение Башкирского государственного медицинского университета будет обучать здесь медсестер и фельдшеров.
Читатель UFA1.RU поделился кадрами нападавшего — видно, что он в маске и караулит других студентов.