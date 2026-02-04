НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 746мм 94%
Подробнее
3 Пробки
Пожар в доме-памятнике
Страховка от БПЛА
Что будет с фонтаном в центре
Гид подготовки к учебному году
Жизнь камерунца в Ярославле
Взрыв в многожтажке
Приехала жена Михалкова
Происшествия Школьница облила бензином и подожгла учеников в Красноярске — кадры и подробности ЧП

Школьница облила бензином и подожгла учеников в Красноярске — кадры и подробности ЧП

У девочки в рюкзаке нашли молоток

2 244
Троих детей госпитализировали | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUТроих детей госпитализировали | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Троих детей госпитализировали

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В красноярской школе ученица облила бензином школьников и подожгла. В результате трое детей пострадали. Рассказываем подробности о происшествии.

«Восьмиклассница бросила зажигательную смесь в класс. В результате пострадало трое детей», — сообщили нашим коллегам из NGS24.RU ученики школы.

Сперва школьники подумали, что это просто вспышка. После этого учителя тушили учеников и пожар своими силами.

По информации Telegram-канала Mash, у одного пострадавшего диагностированы ожоги спины, лица и конечностей 2–3-й степени. Они охватывают не менее 30% тела.

Тело школьника сильно обгорело | Источник: читатель NGS24.RUТело школьника сильно обгорело | Источник: читатель NGS24.RU

Тело школьника сильно обгорело

Источник:

читатель NGS24.RU

Его одежда была полностью уничтожена огнем. Врачи оценивают состояние подростка как стабильное, угрозы для жизни нет.

Медики проверяют состояние еще двоих пострадавших школьников. По информации наших коллег, один из детей находится в тяжелом состоянии в ожоговом центре.

Обновлено 12:32 (мск): В ГУ МВД по краю рассказали, что девочка бросила в кабинет горящую тряпку и несколько раз ударила детей молотком. Двоих школьников госпитализировали с черепно-мозговыми травмами в состоянии средней тяжести, передает ТАСС.

Портал NGS24.RU сообщает, что сейчас на территории школы работают сотрудники полиции и Росгвардии.

Что происходит у школы | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUЧто происходит у школы | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Что происходит у школы

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Школьницу уже задержали. Эту информацию подтвердили в Следственном комитете региона.

«Девушка задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности», — сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства и мотивы произошедшего сейчас выясняются.

Наши коллеги собирают последнюю информацию об этом происшествии в онлайн-репортаже.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Поджог Школа ЧП Полиция Скорая помощь
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
38
Гость
5 февраля, 06:52
Государство окончательно потеряло молодое поколение. Потому как, забило на его воспитание болт. Оно и логично, главное, продавать нефть и газ, до талого.
Гость
5 февраля, 06:05
Пора давно учить дистанционно, зачем нужна школа... Учителя заменит компьютер... Больше толку будет, я сама училась по книгам... Учитель человек.. Это прошлый век...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Здесь даже дышать тяжело»: путешественница съездила в отпуск на Кипр и осталась в шоке — честное мнение об острове-курорте
Виктория Улитова
Мнение
До Китая — на своем авто, внутрь — на автобусе: водитель рассказал о хитром путешествии в Поднебесную и тратах на поездку
Андрей Ермоленко
историк
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Мнение
Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?
Анатолий Кузнецов
Мнение
Соседи раздают кабачки ведрами? Срочно берите! Известный врач назвал сверхспособности овоща-скромняги
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Рекомендуем