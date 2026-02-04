Школьница облила бензином и подожгла учеников в Красноярске — кадры и подробности ЧП

Троих детей госпитализировали Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В красноярской школе ученица облила бензином школьников и подожгла. В результате трое детей пострадали. Рассказываем подробности о происшествии.

«Восьмиклассница бросила зажигательную смесь в класс. В результате пострадало трое детей», — сообщили нашим коллегам из NGS24.RU ученики школы.

Сперва школьники подумали, что это просто вспышка. После этого учителя тушили учеников и пожар своими силами.

По информации Telegram-канала Mash, у одного пострадавшего диагностированы ожоги спины, лица и конечностей 2–3-й степени. Они охватывают не менее 30% тела.

Тело школьника сильно обгорело Источник: читатель NGS24.RU

Его одежда была полностью уничтожена огнем. Врачи оценивают состояние подростка как стабильное, угрозы для жизни нет.

Медики проверяют состояние еще двоих пострадавших школьников. По информации наших коллег, один из детей находится в тяжелом состоянии в ожоговом центре.

Обновлено 12:32 (мск): В ГУ МВД по краю рассказали, что девочка бросила в кабинет горящую тряпку и несколько раз ударила детей молотком. Двоих школьников госпитализировали с черепно-мозговыми травмами в состоянии средней тяжести, передает ТАСС.

Портал NGS24.RU сообщает, что сейчас на территории школы работают сотрудники полиции и Росгвардии.

Что происходит у школы Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Школьницу уже задержали. Эту информацию подтвердили в Следственном комитете региона.

«Девушка задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности», — сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства и мотивы произошедшего сейчас выясняются.