Обещали работу, а продали в рабство: молодую россиянку спасли из опасного кол-центра в Мьянме

Гражданку России Мадину Д. вызволили из мошеннического call-центра в Мьянме, где ее незаконно удерживали и заставляли работать. Об этом сообщили в посольстве РФ в Таиланде.
Как говорится в сообщении, девушка стала жертвой «транснациональной мошеннической сети», участники которой вербуют иностранцев под видом легального трудоустройства в Таиланде. Организаторы сначала предлагают пройти онлайн-собеседование, после чего приглашают на встречу в Бангкоке. После чего жертв в обход официальных пограничных пунктов перевозят в Мьянму.
«Мадина Д. прибыла в Таиланд по приглашению „работодателя“, после чего была насильственно перемещена в Мьянму и задействована в противоправной деятельности в нелегальном call-центре», — пояснили посольстве.
Сейчас девушка находится в миграционном центре в городе Мьявади. В ближайшее время ее отправят в Россию.
Отметим, что это уже не первый случай похищения россиянок в Мьянме. Похожая ситуация произошла в сентябре прошлого года. В Таиланде девушку обманули и вывезли в Мьянму, где заставили работать в мошеннических call-центрах.