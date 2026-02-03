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Происшествия Обещали работу, а продали в рабство: молодую россиянку спасли из опасного кол-центра в Мьянме

Обещали работу, а продали в рабство: молодую россиянку спасли из опасного кол-центра в Мьянме

Сейчас девушка находится в миграционном центре

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В ближайшее время ее отправят в Россию | Источник: Посольство России в Таиланде / TelegramВ ближайшее время ее отправят в Россию | Источник: Посольство России в Таиланде / Telegram

В ближайшее время ее отправят в Россию

Источник:

Посольство России в Таиланде / Telegram

Гражданку России Мадину Д. вызволили из мошеннического call-центра в Мьянме, где ее незаконно удерживали и заставляли работать. Об этом сообщили в посольстве РФ в Таиланде.

Как говорится в сообщении, девушка стала жертвой «транснациональной мошеннической сети», участники которой вербуют иностранцев под видом легального трудоустройства в Таиланде. Организаторы сначала предлагают пройти онлайн-собеседование, после чего приглашают на встречу в Бангкоке. После чего жертв в обход официальных пограничных пунктов перевозят в Мьянму.

«Мадина Д. прибыла в Таиланд по приглашению „работодателя“, после чего была насильственно перемещена в Мьянму и задействована в противоправной деятельности в нелегальном call-центре», — пояснили посольстве.

Источник:

Посольство России в Таиланде / Telegram

Сейчас девушка находится в миграционном центре в городе Мьявади. В ближайшее время ее отправят в Россию.

Отметим, что это уже не первый случай похищения россиянок в Мьянме. Похожая ситуация произошла в сентябре прошлого года. В Таиланде девушку обманули и вывезли в Мьянму, где заставили работать в мошеннических call-центрах.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Рабство Мьянма Посольство Кол-центр
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Комментарии
5
Гость
5 февраля, 12:07
С такими выдающимися талантами у неё в жизни всё будет нормально и у нас.
Гость
3 февраля, 23:48
Чем она собиралась зарабатывать в Таиланде всем понятно. Получила,что заслужила
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Гость
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