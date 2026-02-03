Обещали работу, а продали в рабство: молодую россиянку спасли из опасного кол-центра в Мьянме

В ближайшее время ее отправят в Россию Источник: Посольство России в Таиланде / Telegram

Гражданку России Мадину Д. вызволили из мошеннического call-центра в Мьянме, где ее незаконно удерживали и заставляли работать. Об этом сообщили в посольстве РФ в Таиланде.

Как говорится в сообщении, девушка стала жертвой «транснациональной мошеннической сети», участники которой вербуют иностранцев под видом легального трудоустройства в Таиланде. Организаторы сначала предлагают пройти онлайн-собеседование, после чего приглашают на встречу в Бангкоке. После чего жертв в обход официальных пограничных пунктов перевозят в Мьянму.

«Мадина Д. прибыла в Таиланд по приглашению „работодателя“, после чего была насильственно перемещена в Мьянму и задействована в противоправной деятельности в нелегальном call-центре», — пояснили посольстве.

Источник: Посольство России в Таиланде / Telegram

Сейчас девушка находится в миграционном центре в городе Мьявади. В ближайшее время ее отправят в Россию.