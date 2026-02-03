«Они все могли бы выжить»: кто держал сауну-убийцу в Кузбассе и как в ней погибли пять подростков

Банный комплекс, где случился пожар, был популярен среди местных жителей Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Не успев выдохнуть от потрясения из-за смертей в интернате, небольшой город Прокопьевск Кемеровской области пережил новую трагедию. В сгоревшей вечером 31 января частной сауне спасатели обнаружили тела пяти подростков. В комплексе старшеклассники отмечали день рождения и не смогли выбраться из внезапно возникшей огненной ловушки. В их гибели обвинили нескольких человек: администратора и братьев — хозяев заведения. Накануне в суде, где им избрали меру пресечения, впервые озвучили обстоятельства того рокового вечера, а также детали работы нелегального заведения.

Кто держал сгоревшее заведение, как оно долгие годы оставалось невидимкой для инспекций и почему вечеринка обернулась кошмаром — в материале NGS42.RU.

Тройной день рождения

Пожар на Кубанской улице Прокопьевска не был рядовым событием. Спасатели, борясь с огнем, в одном из залов двухэтажного банного комплекса обнаружили в бассейне и парилке тела пяти человек, все подростки.

Погибшими оказались старшеклассники местной школы и студенты колледжа, которые дружили одной компанией. В сауне они отмечали тройной день рождения — 16–17 лет исполнялось двум девочкам и парню. Именинников и их друзей пустили в баню без взрослых, а через 2,5 часа они задохнулись угарным газом от начавшегося возгорания.

В соцсетях пишут, что родители подростков знали о празднике. Но были уверены в безопасности сауны, так как не раз там бывали сами Источник: пресс-служба МЧС Кузбасса

Жертв пламени могло быть и больше, но одна из школьниц сумела выбраться из окутанного едким и смертельным дымом зала. Не пострадали и сотрудники сгоревшей бани — администратор и уборщица, вызвавшая пожарных.

Когда спасатели приехали к комплексу, внутри всё полыхало, а вскоре часть здания обрушилась. Почему и откуда возник пожар, доподлинно пока неизвестно, но версий вокруг очередной трагедии в Прокопьевске немало.

Обстоятельства того злополучного вечера, информация о работе «сауны-убийцы» и ее владельцах прояснились 2 февраля — на заседаниях по избранию меры пресечения для фигурантов уголовного дела.

Нелегальная история

Первой, на кого надели наручники из-за случившегося, стала администратор бани Елена Селищева. Искать женщину следователям не пришлось: их она встретила у еще полыхающего здания.

В день пожара именно она запустила компанию подростков без сопровождения взрослых, подкидывала дровишки в огонь и выбежала на улицу, когда комплекс заволокло дымом.

Источник: пресс-служба МЧС Кузбасса

Как и баня, Елена работала в Прокопьевске нелегально. У нее 11 классов образования и двое маленьких детей, с которыми она живет в Новокузнецке.

Елена рассказала корреспонденту NGS42.RU, что неофициально ее принял на работу основной владелец — Алексей. Инструкций, тем более на случай пожара, ей никто не давал. Даже огнетушителями, которые, если ей верить, всё же были в здании, никто из персонала пользоваться толком не умел.

Мыслей, что в комплексе может кто-то умереть, у Селищевой никогда не возникало. По ее словам, в СМИ пишут неправду о проблемах в здании: возгораний на ее памяти никогда не происходило. Более того, Елена уверяет, что и запаха горелой проводки ни до, ни в день трагедии не было.

Селищева — последняя, кто видела ребят живыми. Как она описала редакции NGS42.RU, вся трагедия развернулась в считаные минуты, а она до последнего думала, что несовершеннолетние посетители смогли выбраться на свежий воздух.

Источник: Лера Городецкая / NGS42.RU

Она рассказала, что примерно в 20:00 вышла в коридор комплекса, где ей в лицо ударили черные клубы дыма. Испугавшись, она забежала в сауну, позвала подростков к себе, но только одна из девочек, прижав мокрую тряпку к носу, осмелилась пойти в едкую тьму.

Почему остальные подростки остались и запрыгнули в бассейн — она не знает, но в той стороне был еще один выход из здания.

— Я залетела в административный блок, там сидела уборщица, и прокричала ей: «Вызывай пожарных». А там уже было всё черное. Ребята могли бы выйти, выжить, но испугались. Там дыма было много, — вспоминает Елена.

Администратор при этом не уверена, что пожар начался именно с парилки. Дрова и уголь в печку она подкидывала как обычно, но за температурой не следила.

На судебном заседании Селищева заявила, что сделала во время ЧП всё, что могла, и «спасла единственную выжившую девочку». Почти весь процесс она плакала, особенно когда прокурор и следователь говорили об изоляторе.

Соболезнования семьям, потерявшим детей, принесла ее адвокат Источник: Лера Городецкая / NGS42.RU

Вину администратор не признала. По ее мнению, она работала в комплексе неофициально, в бумагах нигде не вписана, поэтому и ответственность за пожарную безопасность не несла. За все системы, огнетушители и кнопки, как она заявила, лично отвечал владелец и его брат.

Семейное дело

Держал нелегальную отель-баню, куда пустили подростков одних, местный предприниматель Алексей Долгачев. Он купил двухэтажное здание с обустроенной внутри сауной с торгов в 2020 году, отремонтировал и начал зарабатывать. Но оформить объект по закону он так и не удосужился, а всех сотрудников нанимал без документов.

Источник: Лера Городецкая / NGS42.RU

Так, больше пяти лет сауна проработала невидимкой для налоговой, МЧС, полиции и других госслужб, при этом будучи известной в городе. Парадокс, свойственный Кузбассу. В онлайн-картах можно найти десятки отзывов от посетителей, а в соцсетях заведение позиционировалось как семейный комплекс. Каждый второй кадр оттуда — с группами детей и подростков.

Источник: saunaprk / vk.com

Помогали предпринимателю в организации «мира, где правят смех и радость», его близкие, в частности родной брат. Последний, по показаниям сотрудников, занимал роль управляющего и сам жил в отеле. Владелец тоже ежедневно приезжал в баню-самоделку: периодами принимал гостей, ремонтировал сломанное оборудование, завозил новую мебель.

Что касается пожарной безопасности, то ей также занимались братья на уровне «тяп-ляп». Схема эвакуации была нарисована от руки и наобум, сертификаты к огнетушителям загадочным образом утеряны, а работали ли тревожные кнопки и системы дымоулавливания, никто не знал.

Но именно в день, когда в здании случился пожар, семьи дельцов там не оказалось, их не нашли и в городе. Владелец, как позже выяснилось, был в Новосибирске, а его брат — на отдыхе в Сочи. О гибели подростков они якобы узнали из новостей и сразу выдвинулись на малую родину.

Силовики, задержав администратора, объявили хозяев в розыск, но искать их не пришлось. Долгачев на следующий день сам пришел в следком, а его брат сообщил о своем авиарейсе до Кемерова по телефону.

На допросах они не стали отрицать нелегальный статус сауны и целый ворох нарушений, обнаруженных следователями в здании после пожара. Более того, их адвокат заявила, что предприниматели «не сняли с себя ответственности» за гибель пяти подростков.

Но порядки в сауне, по их словам, они выстраивали другие, не те, что описывают сотрудники. Долгачев не раз запрещал администраторам пускать подростков без взрослых, правила поведения при пожаре доводил до всех лично, а эвакуационные выходы всегда якобы держал открытыми.

На заседании по избранию меры пресечения Долгачев сильно волновался, скрывал от камер журналистов лицо, но не был против их присутствия на процессе.

Источник: Лера Городецкая / NGS42.RU

На суде он отметил, что в Прокопьевске у него остались супруга и двое маленьких детей — они готовы переехать в Кемерово, где ведется следствие по делу. Для этого жена арендовала в столице квартиру на случай, если предпринимателя отправят под домашний арест. Но, по словам источника NGS42.RU, семья сбежала и из-за страха расправы.

После случившегося родным Долгачева якобы не раз угрожали, а закрытое здание комплекса пытались поджечь.

Что дальше?

На суде следствие настаивало, что администратор и владелец на свободе могут сговориться — уничтожить записи видеонаблюдения, надавить на очевидцев или пуститься в бега. Некоторые свидетели, как было озвучено на суде, и вовсе зависимы финансово от бизнесмена. По этой причине сторона обвинения просила отправить Елену и Алексея в СИЗО, но суд удовлетворил это ходатайство лишь частично.

Селищевой избрали домашний арест — от решения она расплакалась в зале суда, ее начальнику так не повезло: он как минимум до 31 марта пробудет в изоляторе. В ближайшие дни ожидается заседание и по прилетевшему из Сочи брату предпринимателя.

В это время семьи пяти школьников готовятся к похоронам: тела подростков, не сумевших выбраться из огненной ловушки, по данным NGS42.RU, предадут земле в родном городе.