«Они все могли бы выжить»: кто держал сауну-убийцу в Кузбассе и как в ней погибли пять подростков

Не успев выдохнуть от потрясения из-за смертей в интернате, небольшой город Прокопьевск Кемеровской области пережил новую трагедию. В сгоревшей вечером 31 января частной сауне спасатели обнаружили тела пяти подростков. В комплексе старшеклассники отмечали день рождения и не смогли выбраться из внезапно возникшей огненной ловушки. В их гибели обвинили нескольких человек: администратора и братьев — хозяев заведения. Накануне в суде, где им избрали меру пресечения, впервые озвучили обстоятельства того рокового вечера, а также детали работы нелегального заведения.
Кто держал сгоревшее заведение, как оно долгие годы оставалось невидимкой для инспекций и почему вечеринка обернулась кошмаром — в материале NGS42.RU.
Тройной день рождения
Пожар на Кубанской улице Прокопьевска не был рядовым событием. Спасатели, борясь с огнем, в одном из залов двухэтажного банного комплекса обнаружили в бассейне и парилке тела пяти человек, все подростки.
Погибшими оказались старшеклассники местной школы и студенты колледжа, которые дружили одной компанией. В сауне они отмечали тройной день рождения — 16–17 лет исполнялось двум девочкам и парню. Именинников и их друзей пустили в баню без взрослых, а через 2,5 часа они задохнулись угарным газом от начавшегося возгорания.
Жертв пламени могло быть и больше, но одна из школьниц сумела выбраться из окутанного едким и смертельным дымом зала. Не пострадали и сотрудники сгоревшей бани — администратор и уборщица, вызвавшая пожарных.
Когда спасатели приехали к комплексу, внутри всё полыхало, а вскоре часть здания обрушилась. Почему и откуда возник пожар, доподлинно пока неизвестно, но версий вокруг очередной трагедии в Прокопьевске немало.
Обстоятельства того злополучного вечера, информация о работе «сауны-убийцы» и ее владельцах прояснились 2 февраля — на заседаниях по избранию меры пресечения для фигурантов уголовного дела.
Нелегальная история
Первой, на кого надели наручники из-за случившегося, стала администратор бани Елена Селищева. Искать женщину следователям не пришлось: их она встретила у еще полыхающего здания.
В день пожара именно она запустила компанию подростков без сопровождения взрослых, подкидывала дровишки в огонь и выбежала на улицу, когда комплекс заволокло дымом.
Как и баня, Елена работала в Прокопьевске нелегально. У нее 11 классов образования и двое маленьких детей, с которыми она живет в Новокузнецке.
Елена рассказала корреспонденту NGS42.RU, что неофициально ее принял на работу основной владелец — Алексей. Инструкций, тем более на случай пожара, ей никто не давал. Даже огнетушителями, которые, если ей верить, всё же были в здании, никто из персонала пользоваться толком не умел.
Мыслей, что в комплексе может кто-то умереть, у Селищевой никогда не возникало. По ее словам, в СМИ пишут неправду о проблемах в здании: возгораний на ее памяти никогда не происходило. Более того, Елена уверяет, что и запаха горелой проводки ни до, ни в день трагедии не было.
Селищева — последняя, кто видела ребят живыми. Как она описала редакции NGS42.RU, вся трагедия развернулась в считаные минуты, а она до последнего думала, что несовершеннолетние посетители смогли выбраться на свежий воздух.
Она рассказала, что примерно в 20:00 вышла в коридор комплекса, где ей в лицо ударили черные клубы дыма. Испугавшись, она забежала в сауну, позвала подростков к себе, но только одна из девочек, прижав мокрую тряпку к носу, осмелилась пойти в едкую тьму.
Почему остальные подростки остались и запрыгнули в бассейн — она не знает, но в той стороне был еще один выход из здания.
— Я залетела в административный блок, там сидела уборщица, и прокричала ей: «Вызывай пожарных». А там уже было всё черное. Ребята могли бы выйти, выжить, но испугались. Там дыма было много, — вспоминает Елена.
Администратор при этом не уверена, что пожар начался именно с парилки. Дрова и уголь в печку она подкидывала как обычно, но за температурой не следила.
На судебном заседании Селищева заявила, что сделала во время ЧП всё, что могла, и «спасла единственную выжившую девочку». Почти весь процесс она плакала, особенно когда прокурор и следователь говорили об изоляторе.
Вину администратор не признала. По ее мнению, она работала в комплексе неофициально, в бумагах нигде не вписана, поэтому и ответственность за пожарную безопасность не несла. За все системы, огнетушители и кнопки, как она заявила, лично отвечал владелец и его брат.
Семейное дело
Держал нелегальную отель-баню, куда пустили подростков одних, местный предприниматель Алексей Долгачев. Он купил двухэтажное здание с обустроенной внутри сауной с торгов в 2020 году, отремонтировал и начал зарабатывать. Но оформить объект по закону он так и не удосужился, а всех сотрудников нанимал без документов.
Так, больше пяти лет сауна проработала невидимкой для налоговой, МЧС, полиции и других госслужб, при этом будучи известной в городе. Парадокс, свойственный Кузбассу. В онлайн-картах можно найти десятки отзывов от посетителей, а в соцсетях заведение позиционировалось как семейный комплекс. Каждый второй кадр оттуда — с группами детей и подростков.
Помогали предпринимателю в организации «мира, где правят смех и радость», его близкие, в частности родной брат. Последний, по показаниям сотрудников, занимал роль управляющего и сам жил в отеле. Владелец тоже ежедневно приезжал в баню-самоделку: периодами принимал гостей, ремонтировал сломанное оборудование, завозил новую мебель.
Что касается пожарной безопасности, то ей также занимались братья на уровне «тяп-ляп». Схема эвакуации была нарисована от руки и наобум, сертификаты к огнетушителям загадочным образом утеряны, а работали ли тревожные кнопки и системы дымоулавливания, никто не знал.
Но именно в день, когда в здании случился пожар, семьи дельцов там не оказалось, их не нашли и в городе. Владелец, как позже выяснилось, был в Новосибирске, а его брат — на отдыхе в Сочи. О гибели подростков они якобы узнали из новостей и сразу выдвинулись на малую родину.
Силовики, задержав администратора, объявили хозяев в розыск, но искать их не пришлось. Долгачев на следующий день сам пришел в следком, а его брат сообщил о своем авиарейсе до Кемерова по телефону.
На допросах они не стали отрицать нелегальный статус сауны и целый ворох нарушений, обнаруженных следователями в здании после пожара. Более того, их адвокат заявила, что предприниматели «не сняли с себя ответственности» за гибель пяти подростков.
Но порядки в сауне, по их словам, они выстраивали другие, не те, что описывают сотрудники. Долгачев не раз запрещал администраторам пускать подростков без взрослых, правила поведения при пожаре доводил до всех лично, а эвакуационные выходы всегда якобы держал открытыми.
На заседании по избранию меры пресечения Долгачев сильно волновался, скрывал от камер журналистов лицо, но не был против их присутствия на процессе.
На суде он отметил, что в Прокопьевске у него остались супруга и двое маленьких детей — они готовы переехать в Кемерово, где ведется следствие по делу. Для этого жена арендовала в столице квартиру на случай, если предпринимателя отправят под домашний арест. Но, по словам источника NGS42.RU, семья сбежала и из-за страха расправы.
После случившегося родным Долгачева якобы не раз угрожали, а закрытое здание комплекса пытались поджечь.
Что дальше?
На суде следствие настаивало, что администратор и владелец на свободе могут сговориться — уничтожить записи видеонаблюдения, надавить на очевидцев или пуститься в бега. Некоторые свидетели, как было озвучено на суде, и вовсе зависимы финансово от бизнесмена. По этой причине сторона обвинения просила отправить Елену и Алексея в СИЗО, но суд удовлетворил это ходатайство лишь частично.
Селищевой избрали домашний арест — от решения она расплакалась в зале суда, ее начальнику так не повезло: он как минимум до 31 марта пробудет в изоляторе. В ближайшие дни ожидается заседание и по прилетевшему из Сочи брату предпринимателя.
В это время семьи пяти школьников готовятся к похоронам: тела подростков, не сумевших выбраться из огненной ловушки, по данным NGS42.RU, предадут земле в родном городе.
Мы приносим соболезнования семьям погибших. Продолжаем следить за ходом уголовного дела в специальном сюжете.
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