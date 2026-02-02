Под Ярославлем столкнулись пять машин. Трасса частично перекрыта

В Ярославском районе на дороге Р-132 «Золотое кольцо» случилось массовое ДТП. Днем 2 февраля 2026 года в районе деревень Большое Домнино и Малое Домнино столкнулись пять автомобилей.
«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ярославской области.
В ведомстве уточнили, что движение в районе ДТП затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей выбирать пути объезда.
Как сообщили 76.RU в полиции, ДТП случилось около 14:00. Столкнулись два автомобиля «Киа», «Мерседес», грузовик и снегоуборочная машина.
«По имеющимся данным, в больницу доставлена женщина-пассажир одной из „Киа“», — уточнили в УМВД России по Ярославской области.
Одна из полос на трассе перекрыта.
«После ДТП движение было перекрыто, но с 14:05 осуществляется реверсивное движение для всех видов транспортных средств», — уточнили 76.RU в ФКУ Упрдор «Холмогоры».
Около полуночи 2 февраля в Ярославле в аварию попали два грузовика, всё случилось на Костромском шоссе неподалеку от железнодорожного переезда. Как рассказали читатели 76.RU, перед переездом фура начала оттормаживаться и зацепила задом «Газель». Две легковые уехали в кювет, уворачиваясь от фуры. Кадры с места ДТП смотрите в этом материале.