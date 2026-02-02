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Происшествия Под Ярославлем столкнулись пять машин. Трасса частично перекрыта

Под Ярославлем столкнулись пять машин. Трасса частично перекрыта

Публикуем кадры с места ДТП

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На трассе «Золотое кольцо» столкнулись пять автомобилей | Источник: «Госавтоинспекция Ярославской области» / TelegramНа трассе «Золотое кольцо» столкнулись пять автомобилей | Источник: «Госавтоинспекция Ярославской области» / Telegram

На трассе «Золотое кольцо» столкнулись пять автомобилей

Источник:

«Госавтоинспекция Ярославской области» / Telegram

В Ярославском районе на дороге Р-132 «Золотое кольцо» случилось массовое ДТП. Днем 2 февраля 2026 года в районе деревень Большое Домнино и Малое Домнино столкнулись пять автомобилей.

«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ярославской области.

В ведомстве уточнили, что движение в районе ДТП затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей выбирать пути объезда.

На месте ДТП работают сотрудники скорой помощи | Источник: «Ярославль Очевидец» / TelegramНа месте ДТП работают сотрудники скорой помощи | Источник: «Ярославль Очевидец» / Telegram

На месте ДТП работают сотрудники скорой помощи

Источник:

«Ярославль Очевидец» / Telegram

Как сообщили 76.RU в полиции, ДТП случилось около 14:00. Столкнулись два автомобиля «Киа», «Мерседес», грузовик и снегоуборочная машина.

«По имеющимся данным, в больницу доставлена женщина-пассажир одной из „Киа“», — уточнили в УМВД России по Ярославской области.

Одна из полос на трассе перекрыта.

«После ДТП движение было перекрыто, но с 14:05 осуществляется реверсивное движение для всех видов транспортных средств», — уточнили 76.RU в ФКУ Упрдор «Холмогоры».

Около полуночи 2 февраля в Ярославле в аварию попали два грузовика, всё случилось на Костромском шоссе неподалеку от железнодорожного переезда. Как рассказали читатели 76.RU, перед переездом фура начала оттормаживаться и зацепила задом «Газель». Две легковые уехали в кювет, уворачиваясь от фуры. Кадры с места ДТП смотрите в этом материале.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент MSK1.RU
ДТП Трасса Р-132 Золотое кольцо
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Комментарии
2
Гость
3 февраля, 11:47
Куда все прут в мороз, гололед и в снегопад? Ладно бы, фуры, они рабочие машины, а легковушки повыпендриваться поехали?
Гость
2 февраля, 23:29
Машинки с торопышками спешили за шишками, за шиками не успели все в канаву улетели
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Гость
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