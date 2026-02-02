НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
«Машины в кювете валяются»: очевидцы рассказали подробности ДТП с фурами в Ярославле. Видео

«Машины в кювете валяются»: очевидцы рассказали подробности ДТП с фурами в Ярославле. Видео

Из-за аварии неподалеку от железнодорожного переезда образовалась пробка

1 366
В Ярославле произошло ДТП с фурами на переезде | Источник: Spasavto4x4 / Telegram

В Ярославле произошло ДТП с фурами на переезде

Источник:

Spasavto4x4 / Telegram

Около полуночи 2 февраля в Ярославле произошло ДТП с двумя грузовиками на Костромском шоссе неподалеку от железнодорожного переезда. Очевидцы рассказали, что из-за аварии образовалась пробка, а две легковушки оказались в кювете.

«Перед переездом фура начала оттормаживаться и сложилась, зацепила задом „Газель“. Две легковые в кювет уехали, уворачиваясь от фуры», — рассказал читатель 76.RU.

В момент аварии на месте был участник ярославских сообществ «АвтоДруг» и «СпасАвто4х4» Евгений Силин. Он помог вытащить из кювета иномарки.

«"Фольксваген-Поло» уходил от столкновения с фурами на обочину в момент ДТП. И еще белый «Ниссан Кашкай» тоже ушел в кювет. Мы встали в пробку, я выехал посмотреть, что там происходило. У меня внедорожник подготовленный. Смотрю: машины в кювете валяются на «аварийке». Думаю, надо помочь», — рассказал Евгений Силин.

Из-за аварии образовалась пробка

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Евгению удалось вытянуть легковушки из кювета. По его словам, обошлось без пострадавших. Вскоре проезд освободился.

«Разъехались. Фура тоже подвинулась. Движение появилось хотя бы», — рассказал Евгений Силин.

В управлении МВД по Ярославской области также рассказали, что информации о пострадавших в ДТП не поступало.

Комментарии
8
Гость
1 час
Интересно, а что не позволяет большие грузоперевозки переложить на РЖД?
