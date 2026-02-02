НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
Происшествия Самолет рухнул в Оренбургской области: что известно о происшествии

Самолет рухнул в Оренбургской области: что известно о происшествии

Никто на борту не выжил

143
Причины крушения пока неизвестны | Источник: ГУ МЧС России по Оренбургской областиПричины крушения пока неизвестны | Источник: ГУ МЧС России по Оренбургской области

Причины крушения пока неизвестны

Источник:

ГУ МЧС России по Оренбургской области

Легкомоторный самолет потерпел крушение в субботу в окрестностях Орска Оренбургской области. На борту находились три человека, все они погибли.

«Сообщение о падении поступило по адресу: г. Орск, п. Джанаталап. Самолет совершал учебно-тренировочный полет. К сожалению, погибли 3 человека», — сообщили в МЧС.

Самолет упал днем в районе поселка Джанаталап. По предварительной информации, это была модель Diamond DA. На борту находились два курсанта Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации и пилот-инструктор, пишет Telegram-канал 112. Как сообщают коллеги из 56.RU, пилоту — 35 лет, а курсантам — 21 и 20.

В Санкт-Петербургском университете гражданской авиации, пока не раскрыли подробностей.

«Пока не в курсе подробностей, выясняем», — ответили в университете на вопрос о «Фонтанки» о произошедшем.

Причина крушения на данный момент неизвестна. В настоящее время ведется работа по идентификации погибших.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и Правительство региона выражают глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате авиакатастрофы. Региональные власти заявили, что готовы оказать всю необходимую поддержку пострадавшим семьям и будут держать ситуацию под особым контролем.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
